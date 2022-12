Championnat PNC: Tiger Woods et son fils à deux coups de la tête après le premier tour; Justin Thomas et son père en tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la première journée du championnat PNC Pro-Am sur le parcours Ritz-Carlton GC à Orlando

Tiger Woods a fait équipe avec son fils Charlie pour prendre la tête à moins de deux coups après la manche d’ouverture du championnat PNC en Floride.

La paire a réussi un aigle et 11 birdies lors d’un premier tour 59 dans le format scramble au Ritz-Carlton Golf Club à Orlando, où chaque équipe sélectionne le meilleur coup et continue de jouer à partir de là jusqu’à ce que la balle soit enfoncée.

Team Woods, qui cherche à faire mieux que la deuxième place de l’année dernière, occupe la deuxième place à égalité aux côtés de Team Singh, alors que Justin Thomas et son père Mike ont donné le ton avec un brillant 15-moins de 57 ans.

Woods a dû se contenter d’un par au premier et a suivi un birdie à bout portant au suivant en ne profitant pas du tiers par cinq, seulement pour que l’ancien numéro 1 mondial suive un birdie de 25 pieds au quatrième par participer à l’aigle depuis le cinquième vert.

Woods a marqué un birdie de huit pieds au sixième et a vu son fils décrocher un tir au suivant, avant de percer un 30 pieds au neuvième pour fermer un 28 avant et prendre une part de la tête.

Le 15 fois champion majeur a mis en place un birdie à bout portant pour son fils au 10e et a été impressionné par le birdie de 10 pieds de Charlie au 11e, avec Team Woods brouillant un par au par-trois ensuite avant de faire un birdie leurs deux prochains trous .

Un birdie au dernier trou a ensuite amené la paire à 13 sous aux côtés de l’équipe Singh, qui a réussi sept de ses huit derniers trous, avec Bernhard Langer et son fils en quatrième position devant un grand groupe partageant la cinquième place avec 11 sous.

L’équipe Thomas a réalisé deux aigles et 11 birdies pour établir le rythme à mi-chemin dans l’épreuve de 36 trous, où seuls les gagnants d’un tournoi majeur ou The Players sont éligibles pour concourir aux côtés d’un membre de la famille.

Justin et Mike Thomas ouvrent la voie à moins de 15 ans après la première journée en Floride

“Nous nous sommes bien amusés à le tuer aujourd’hui. Toute la journée, nous l’avons recherché, et nous n’avons pas pris un bon départ, mais nous avons fait quelques birdies, un aigle et nous nous sommes vraiment lancés, ce qui était génial”, Tiger Woods a dit par la suite.

“Et pouvoir le partager avec vous savez, Charlie et pouvoir le partager avec les Thomas et toute la famille et les LaCavas (caddie) car c’était encore une fois, tout autour, juste une journée incroyable.

“C’était très similaire au sentiment que nous avions l’année dernière dimanche. Nous venons de commencer. J’ai eu un peu de chip-in et tout d’un coup quelques putts sont tombés, et nous essayions juste de nous donner autant des opportunités d’entrer dans le fairway, des coups de fer et des putts, et nous avons juste commencé à rouler.

“Et nous devions juste essayer de nous rattraper parce que les Thomas avaient pris un départ rapide, et nous étions derrière et la prochaine chose que vous savez, nous sommes à égalité. Malheureusement, nous sommes un peu en arrière et j’espère que nous aurons un autre grand jour de demain.”

Le leader Justin Thomas a déclaré: “C’était bien. Nous avons joué solidement. Je dirais que nous n’avons probablement pas touché des wedges ou des fers aussi près que nous l’aurions souhaité, mais heureusement, je pense que nous nous sentons tous les deux assez bien sur ces greens.

“Et si j’ai la chance de donner à mon père la bonne lecture, il semble qu’il réussisse, et sinon, je suis capable d’en apprendre assez pour le frapper parfois. C’était donc une bonne journée.”

