Championnat PGA: Viktor Hovland, Scottie Scheffler et Corey Conners se partagent la tête à mi-chemin à Oak Hill | Nouvelles du golf

Scottie Scheffler est à égalité pour la tête à mi-chemin au championnat PGA

Scottie Scheffler, Viktor Hovland et Corey Conners détiennent une part de la tête à mi-chemin du championnat PGA, avec Bryson DeChambeau à la tête du peloton de chasse à Oak Hill.

Scheffler a suivi un 67 sans tache jeudi avec un deux sous 68 dans des conditions plus chaudes et plus venteuses à Oak Hill, alors que le n ° 2 mondial a mélangé quatre birdies avec deux bogeys pour se diriger vers le week-end avec cinq sous.

Conners a égalé le total de Scheffler et Hovland a fait une égalité à trois au sommet lorsqu’il a clôturé un deuxième tour 67 avec un birdie, avec le leader du jour au lendemain DeChambeau à deux reprises aux côtés de Justin Suh.

Le quadruple champion majeur Brooks Koepka est à moins de trois de la tête aux côtés de l’Anglais Callum Tarren, tandis que Rory McIlroy est à cinq reprises au niveau et le n ° 1 mondial Jon Rahm est jusqu’au week-end grâce à un deuxième tour 68.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy réussit un birdie putt au 18e trou pour entrer en lice Rory McIlroy réussit un birdie putt au 18e trou pour entrer en lice

Week-end passionnant à venir à Oak Hill

Aucun des membres de la vague du matin n’a pu atteindre à moins de trois coups du leader du club house DeChambeau, Taylor Pendrith et Justin Rose étant l’objectif initial à un sous après les rondes de 69 et 70.

Scheffler a commencé sa première journée derrière, mais a commencé son rêve en tirant son approche de la plage de tap-in au premier et en inscrivant un birdie de 10 pieds au suivant, l’amenant à cinq sous, uniquement pour Conners – en commençant par le neuf de retour. – d’encaisser des coups aux 13e et 15e pour prendre une part d’avance.

Corey Conners a mélangé trois birdies avec un seul bogey vendredi

Conners a eu l’avantage absolu lorsque Scheffler a enregistré son premier bogey de la semaine au septième, n’ayant pas réussi à monter et descendre d’un bunker du côté vert, le Canadien effectuant des arrêts d’embrayage aux 17e et 18e pour atteindre le premier virage devant lui.

Keegan Bradley a fait des birdies aux deuxième et quatrième pour rejoindre Scheffler à quatre sous, tandis que DeChambeau a glissé quatre derrière après avoir suivi un bogey à trois putts au troisième en exigeant deux tentatives pour sortir d’un bunker du côté vert et un double bogey au sixième.

Championnat de golf PGA en direct Vivre de

Conners a répondu à une chance de birdie manquée de huit pieds au premier pour drainer un 20 pieds au suivant pour doubler son avance, tandis que Hovland a commencé son neuf de retour avec un birdie pour se déplacer aux côtés de Scheffler sur quatre sous.

Scheffler a fait un birdie de 10 pieds au 14e et a tiré son coup de départ à la prochaine plage de frappe, ce qui lui a donné l’avantage en solo lorsque Conners a boguey le septième, seulement pour qu’il bogey le dernier et revienne à cinq sous.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

DeChambeau s’est déplacé dans l’une des têtes avec trois birdies dans une séquence de quatre trous à partir du 11e, tandis que Hovland a signé un brillant deuxième tour 67 et en a fait une égalité à trois au sommet avec un birdie de clôture.

Qui est dans le peloton de chasse ?

Un bogey au dernier trou a fait reculer DeChambeau de deux côtés aux côtés de Justin Suh, tandis que Koepka a réussi un birdie sur quatre de ses sept derniers trous pour clôturer un deuxième tour de 66, avec Rose sur un sous et seulement neuf joueurs en chiffres rouges avant le week-end.

Shane Lowry est entré en lice avec six birdies dans une séquence de huit trous, mais a bogeyé deux de ses trois derniers trous pour revenir au niveau normal, tandis que McIlroy est également à cinq reprises après une brillante riposte à neuf.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy a admis que son long birdie au neuvième trou lui avait donné un élan avant le neuf de retour Rory McIlroy a admis que son long birdie au neuvième trou lui avait donné un élan avant le neuf de retour

McIlroy avait été deux au-dessus pour son tour jusqu’à ce qu’il réussisse un birdie de 45 pieds au neuvième par quatre, l’ancien numéro 1 mondial signant ensuite un neuf arrière sans bogey en faisant un 15 pieds et en fermant un un sous 69.

Le pro du club Michael Block est à moins de cinq de la tête avec des années 70 consécutives, Dustin Johnson hésitant à quatre sur 74 pour perdre six du rythme aux côtés de Collin Morikawa et Patrick Cantlay.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le coup de départ et l’approche laide de Michael Block au cinquième par trois, où un double bogey l’a vu glisser dans le classement du championnat PGA Regardez le coup de départ et l’approche laide de Michael Block au cinquième par trois, où un double bogey l’a vu glisser dans le classement du championnat PGA

De grands noms se faufilent à Oak Hill

Rahm était en dehors de la marque de coupe avec six trous à jouer mais a réussi un birdie sur ses trois prochains, l’Espagnol se remettant d’un bogey le 16 pour clôturer un deuxième tour 68 et se diriger vers le week-end sur quatre plus.

Le champion en titre Justin Thomas a brouillé un bogey au dernier trou pour faire la coupe sur le nombre, tandis que Jordan Spieth montait et descendait du sable pour sauver le par et rester sur cinq pour garder ses espoirs extérieurs en Grand Chelem en vie.

Phil Mickelson a obtenu sa 100e coupe réalisée dans un majeur et est également 10 de retour grâce à un doublé sur 72, tandis que le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et le vainqueur AT&T Byron Nelson de la semaine dernière Jason Day ont tous deux raté la coupe.

Regardez le championnat PGA tout au long du week-end en direct sur Sports du ciel. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 14h Sky Sports Golf.