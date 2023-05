Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a réussi un putt impressionnant depuis le green au deuxième trou à Oak Hill pour sauver la normale et rester à trois au cours du premier tour du championnat PGA 2023

Rory McIlroy a admis que son jeu est loin d’être là où il le souhaite malgré un démarrage lent pour rester en lice lors du 105e championnat PGA.

McIlroy n’a trouvé que deux fairways sur le tee et a connu un autre affichage frustrant lors d’un premier tour retardé par le gel à Oak Hill, où il a mélangé trois birdies avec quatre bogeys pour afficher un 71 sur 71.

Il est entré dans l’événement à la suite d’une coupe manquée au Masters et d’une semaine décevante au championnat Wells Fargo, avec le quadruple champion majeur – qui a admis qu’il avait lutté contre la maladie avant l’événement – avoir besoin de finir fort pour éviter de tomber plus bas dans le classement.

« Tout simplement pas à mon meilleur », a admis McIlroy. « Je me bats juste avec mon swing. Ouais, c’est assez compliqué là-bas, alors j’essaie juste de faire des pars. Je suppose que c’était difficile aussi. Il y avait beaucoup de vents de travers sur les tees, donc c’était difficile d’atteindre les fairways Je peux certainement le frapper mieux que ça.

« Je me sens un peu mieux que si j’avais pris un bon départ et fait quelques bogeys en chemin. J’ai commencé à voir quelques meilleurs coups de golf dans les derniers trous. Il y avait quelques lueurs d’espoir là-dedans.

McIlroy n’a affiché que des classements parmi les 25 premiers lors de deux de ses sept derniers départs mondiaux

« Je me bats contre quelque chose. Je pensais avoir passé une bonne nuit de sommeil la nuit dernière et j’ai regardé mon Whoop (moniteur de fitness personnel) et j’étais à 22% de récupération, et ma température cutanée était de 3,5 degrés supérieure à ce qu’elle était. Mais En fait, je me sens mieux aujourd’hui qu’hier, donc beaucoup d’eau et un peu de repos, ça ira. »

Un tournant pour McIlroy ?

À partir du neuf de retour, McIlroy a percé de cinq pieds pour brouiller un par au 10e et a suivi des pars de deux putts sur ses quatre prochains trous en échouant à monter et descendre d’un bunker au bord du green au par-trois 15e.

La conduite erratique de McIlroy l’a vu trouver un seul fairway sur ses neuf premiers trous, l’ancien n ° 1 mondial n’ayant pas réussi à sauver le par du sable au 17e, puis bogey le par-quatre après avoir dû sortir d’un bunker de fairway.

Le joueur de 34 ans a raté le fairway avec un fer au deuxième et a lancé le green avec son troisième coup, seulement pour percer un remarquable putt de 35 pieds du bas d’une pente pour sauver un par improbable.

L’élan semblait être de retour en faveur de McIlroy lorsqu’il a tiré son coup de départ au par-trois à moins de deux pieds, établissant un birdie facile, puis a trouvé le green en deux au par-cinq de 617 verges ensuite alors qu’il deux- mis à partir de 20 pieds pour prendre un autre coup.

La course de birdie s’est arrêtée brusquement lorsqu’il a fait un bogey à trois putts au cinquième et n’a pas réussi à convertir une chance de 12 pieds au suivant, bien qu’un gain de six pieds sur l’avant-dernier trou l’ait aidé à revenir à un plus.

À propos de l’importance du par au deuxième, McIlroy a déclaré: « C’était énorme. J’espérais juste finir en deux et faire bogey et aller au troisième trou à quatre sur

« Quand vous quittez le green à trois heures et que vous frappez un coup de départ comme ça, le pendule oscille ou l’élan va dans l’autre sens. Tout d’un coup, vous faites quelques birdies d’affilée, et vous vous sentez comme si vous sommes en quelque sorte de retour dans le tournoi.

« En fonction de ce qui se passera au cours des trois prochains jours et de ce que je vais faire, vous savez, je pourrais considérer ce coup comme étant le genre de tournant de la semaine. »

