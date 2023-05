Championnat PGA: Rory McIlroy vise un cinquième majeur insaisissable après avoir quitté la «déflation» des Masters | Nouvelles du golf

Rory McIlroy est à la recherche d’une première victoire majeure depuis 2014 au championnat PGA

Rory McIlroy insiste sur le fait qu’il fait de «bons progrès» dans son jeu et se met «moins d’attentes» alors qu’il cherche à rebondir après sa déception des Masters au championnat PGA.

L’Irlandais du Nord a terminé pas moins de huitième dans les quatre tournois majeurs l’année dernière et a dominé le classement de la saison sur le PGA Tour et le DP World Tour, puis a ouvert cette campagne avec une victoire au Hero Dubai Desert Classic avant une baisse de forme notable ces derniers temps. mois.

McIlroy a raté la coupe chez The Players et a vu sa tentative de terminer la carrière du Grand Chelem se terminer par une sortie surprise au Masters, le quadruple champion majeur ayant ensuite sauté le RBC Heritage la semaine suivante pour se concentrer sur son « mental et émotionnel ». bien-être ».

Le joueur de 33 ans a eu du mal à terminer à égalité au 47e rang lors de son retour à l’action au championnat Wells Fargo, un événement qu’il avait déjà remporté trois fois, McIlroy prenant encore le temps de traiter son début décevant de la saison majeure.

« Le golf, c’est le golf, ça arrive et vous allez avoir de mauvais jours », a déclaré McIlroy lors de sa conférence de presse avant le tournoi. Ce n’est pas vraiment la performance d’Augusta qui est difficile à surmonter, c’est l’aspect mental et la déflation de celui-ci et en quelque sorte essayer de mettre votre esprit au bon endroit pour recommencer à avancer, je suppose.

« Je pense que je suis proche. Je pense que j’ai fait de bons progrès même depuis Quail Hollow il y a quelques semaines. Je vois de meilleures choses, de meilleures lignes de départ, certainement juste de meilleurs coups de golf. Un peu plus sûr de l’endroit où je vais commencer la balle et une sorte de modèle de tir plus cohérent.

« Écoutez, nous allons sortir et voir et jouer. Si je peux exécuter la façon dont je me sens capable, alors je crois toujours que je suis l’un des meilleurs joueurs au monde et que je peux produire du bon golf pour avoir une chance de gagner cette semaine. »

Moins d’attentes pour McIlroy

McIlroy travaillait avec l’entraîneur de longue date Michael Bannon en Floride la semaine dernière pour se préparer au test de cette semaine à Rochester, le double championnat PGA adoptant une approche différente sur la façon dont il aborde les tournois majeurs.

« Vous aurez toujours des hauts et des bas dans le jeu », a ajouté McIlroy. « Je dois y aller et juste frapper de bons coups de golf et respecter le terrain de golf et jouer le terrain de golf de la bonne façon.

« Non, il n’y a rien de drastique que je doive changer. J’ai travaillé un peu sur mon swing ces dernières semaines pour essayer de le remettre en ordre. »

Sur ce sur quoi McIlroy travaille mentalement, il a déclaré: « Moins d’attentes. J’essaie juste d’être dans une bonne position pour prendre ce qui vient et ne pas trop penser aux choses, ne pas me devancer.

« J’essaie juste d’aller là-bas, de jouer un bon premier trou du tournoi, puis une fois que j’ai fait cela, d’essayer de jouer un bon deuxième trou et de partir de là.

« Comme si je ne gagnais pas un autre tournoi pour le reste de ma carrière, je considère toujours ma carrière comme un succès. Je me tiens toujours ici comme une personne qui réussit à mes yeux. C’est ce qui définit cela. »

McIlroy a fait 17 top-10 dans les majors depuis son dernier succès au championnat PGA 2014, tandis qu’une victoire cette semaine entraînerait le plus long écart entre les quatrième et cinquième titres majeurs.

McIlroy s’éloigne de la conversation LIV

McIlroy a précédemment été porte-parole non officiel du PGA Tour et du DP World Tour tout au long de la querelle en cours du golf avec LIV au cours de l’année écoulée, bien qu’il ait rapidement annulé toute question sur le circuit d’échappée dans ses fonctions médiatiques avant le tournoi.

Il a répondu à une question sur la façon dont il pensait que le golf ressemblerait dans trois ans en disant « Je n’ai pas de boule de cristal », puis a donné une réponse unique de « non » lorsqu’on lui a demandé de spéculer sur ce que l’avenir pourrait faire. prise.

On lui a ensuite demandé s’il essaierait d’éviter le récit de LIV à l’avenir, ce à quoi McIlroy a simplement répondu: « Ouais. »

