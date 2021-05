Championnat PGA: Rory McIlroy groupé avec Justin Thomas et Brooks Koepka à Kiawah Island | Actualités du golf

Rory McIlroy (à droite) jouera aux côtés de Justin Thomas (à gauche) et Brooks Koepka à Kiawah Island

Rory McIlroy a été regroupé aux côtés de Justin Thomas et Brooks Koepka pour les deux premières manches du 103e PGA Championship à Kiawah Island.

McIlroy a mis fin à sa course sans victoire de 18 mois au Wells Fargo Championship plus tôt ce mois-ci et arrive en Caroline du Sud en tant que favori des bookmakers pour remporter une cinquième victoire majeure, sur le site où il a remporté un terrain de huit coups la dernière fois qu’il a accueilli la PGA. Championnat en 2012.

L’Irlandais du Nord est deux fois vainqueur du trophée Wanamaker et compose le triplé de marque aux côtés de deux autres anciens champions de la PGA, le n ° 2 mondial Thomas remportant l’événement en 2017 et Koepka remportant des victoires consécutives en 2018 et 2019.

Rory McIlroy a terminé huit coups d’avance sur David Lynn au concours de 2012 pour remporter le deuxième de quatre titres majeurs

Le champion en titre Collin Morikawa commence sa défense de titre aux côtés de deux autres détenteurs actuels de titres majeurs, avec le vainqueur de l’US Open Bryson DeChambeau et le Japonais Hideki Matsuyama, qui est devenu le premier grand champion masculin d’Asie le mois dernier aux Masters, complétant ce groupe de tête.

Jordan Spieth a une autre chance de terminer sa carrière en Grand Chelem cette semaine et joue aux côtés de Webb Simpson et Will Zalatoris au cours des deux premiers jours, tandis que le champion 2005 Phil Mickelson a été regroupé avec les anciens vainqueurs Jason Day et le capitaine de la Ryder Cup Padraig Harrington.

L’ancien numéro 1 mondial Adam Scott et l’Anglais Tyrrell Hatton seront associés à Rickie Fowler, jouant sous une exemption spéciale après avoir chuté en dehors du top 100 mondial, alors que les coéquipiers européens de la Ryder Cup, Jon Rahm et Tommy Fleetwood, affronteront le champion des Masters 2018, Patrick Reed.

Plus à venir…