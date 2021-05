Championnat PGA: Rory McIlroy est juste content d’avoir des fans de retour, même la brigade des «commentaires stupides»! | Actualités du golf

1:03



Rory McIlroy revient sur sa victoire au championnat PGA 2012 sur le parcours Ocean de Kiawah Island et explique comment le parcours se déroulera différemment cette fois-ci.

Rory McIlroy est prêt à pardonner les «commentaires stupides» émanant de l’extérieur des cordes alors qu’il cherche à se nourrir de l’énergie des fans de golf de retour au championnat PGA de cette semaine.

McIlroy a parlé à plusieurs reprises l’année dernière de ses difficultés à faire face au tournoi de golf à huis clos lorsque la compétition de haut niveau a repris après l’arrêt du coronavirus, et il a comparé le manque d’ambiance aux stades étranges accueillant les demi-finales de la Ligue des champions plus tôt. ce mois-ci.

Ce n’est peut-être pas un hasard s’il a récemment soulevé son premier argenterie pendant 18 mois au Wells Fargo Championship à Quail Hollow, où de grandes foules ont suivi chacun de ses mouvements et l’ont inspiré à une victoire d’un coup – sa troisième dans l’événement.

McIlroy aime à nouveau voir et entendre les fans

Et avec environ 10 000 spectateurs attendus cette semaine sur les fairways du South Course à Kiawah Island, McIlroy se réjouit de la perspective de jouer devant la foule – même ceux qui crient « purée de pommes de terre »!

«C’est drôle, depuis que j’ai 16 ans, des milliers de personnes me regardent jouer au golf à peu près à chaque fois que je joue au golf», a déclaré McIlroy. « Donc jouer dans cet environnement pendant 14, 15 ans et avoir le contraire, c’est juste différent.

«J’ai dit à l’époque que c’était comme jouer des rondes d’entraînement, quand il est facile de perdre la concentration. Tout le monde est habitué à un certain environnement, que vous travailliez ou quoi que vous fassiez.

« J’ai regardé les demi-finales de la Ligue des champions il y a quelques semaines et pour ces gars qui y jouent pour la première fois de leur carrière, et ils jouent dans un stade vide, ça doit être terrible. Ce n’est pas du tout comme ça que vous rêve de faire partie d’une équipe comme celle-là et de jouer à un jeu massif.

« Vous voulez jouer devant des gens et vous voulez ressentir cette atmosphère. Il est dommage qu’en ces temps-ci beaucoup de gens n’aient pas cette expérience, mais je suis heureux que nous revenions à une sorte de normalité, et quand vous frappez de bons coups et des putts de trous, il y a des applaudissements, des récompenses et des encouragements.

«J’ai l’impression que tout cela fait partie des tournois de golf et des sports de compétition au plus haut niveau, et je suis juste heureux que je commence à revenir. J’ai adoré entendre à nouveau les gars de la ‘purée de pommes de terre’! Mais je m’en fiche. les commentaires stupides, je suis juste content que tout le monde soit de retour ici. «

McIlroy a remporté la PGA à Kiawah Island il y a neuf ans

McIlroy, qui a admis sa victoire au championnat PGA à Kiawah Island en 2012 « se sent comme il y a une vie », était ravi de la façon dont il a géré la pression de la descente à Quail Hollow, et il a laissé entendre que son succès est venu plus vite que prévu après ses problèmes de swing très médiatisés plus tôt cette année.

Le joueur de 32 ans a raté la coupe de 10 tirs au championnat des joueurs et a révélé qu’il avait été influencé par Bryson DeChambeau dans la poursuite de la distance supplémentaire, au «détriment» de son swing, et il a travaillé dur avec Pete Cowen et Michael Bannon pour aplanir les défauts.

« J’ai toujours dit que lorsque vous êtes dans le vif du sujet, cela semble toujours plus éloigné que cela ne l’est », a-t-il déclaré lorsqu’on l’interroge sur les progrès de son swing.

Rory McIlroy a remporté son premier titre pendant 18 mois à Quail Hollow

«Je suppose que la grande chose avec laquelle j’ai été vraiment encouragé à Quail Hollow est que c’était la première fois que je me mettais vraiment en lice depuis un certain temps, et que ces pensées et ces mouvements résistent à cette pression, essayant de gagner un tournoi de golf, descendre des trous vraiment difficiles, c’est ce qui m’a vraiment plu.

« Les deux coups sur 16, le coup de départ en 17, évidemment le coup de départ dans le dernier n’était pas génial, mais je me suis débrouillé avec. Mais frapper les coups exactement comme je le voulais et jouer très bien ces trous avec une piste, c’est quelque chose que je n’ai pas pu faire probablement au cours des 18 derniers mois, depuis le début de 2020.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

« J’étais très encouragé avec ça. Alors oui, écoutez, c’est quelque chose sur lequel je vais juste devoir continuer à travailler. Je veux m’améliorer. Je veux que mon jeu s’améliore. Je veux devenir plus cohérent. Je Je veux occuper ces postes plus souvent que je ne l’ai été, et cela signifiera simplement garder la tête basse et faire le travail.

« Je fais ça depuis quelques mois, et c’était agréable de voir des résultats assez tôt. Mais j’ai l’impression qu’il y a encore un long chemin à parcourir. »