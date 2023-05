Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a connu les montagnes russes d’un troisième tour, mais a à peu près réussi à rester en lice pour le championnat PGA, terminant la journée à un sous le par.

Rory McIlroy a rendu hommage à sa propre résilience mentale et a admis que son jeu n’était toujours pas en pleine forme, bien qu’il se maintienne en lice au championnat PGA.

McIlroy a déclaré qu’il « ne pouvait pas croire » qu’il n’était qu’à cinq coups de la tête à mi-chemin après avoir lutté sur le tee au cours des deux premiers jours, le Nord-Irlandais n’étant toujours pas entièrement satisfait de son jeu malgré sa progression dans le classement avec un troisième tour. 69.

Le quadruple champion majeur – à la poursuite d’une première victoire majeure depuis qu’il a remporté cet événement en 2014 – a trouvé plus de fairways en mélangeant cinq birdies avec quatre bogeys sous une pluie battante à Oak Hill, le mettant en contact avec la tête avant le tour final de dimanche.

« Je pense que je n’ai toujours pas l’impression que mon jeu est en pleine forme », a admis McIlroy après la ronde. « J’ai bien tenu le coup. J’ai tenu de bons putts. J’ai bien marqué. J’ai probablement réussi un peu mieux sur le tee aujourd’hui que je ne l’ai fait les deux premiers jours.

« Je pense que ce tournoi et surtout dans ces conditions et sur ce terrain de golf, les parties non physiques du jeu sont, je pense, bien plus importantes cette semaine que les parties physiques du jeu. Je pense que je les ai bien faites, et c’est la raison pour laquelle je suis dans une position décente. »

McIlroy a ouvert avec des pars consécutifs et a réalisé un birdie de six pieds au troisième par trois, le Nord-Irlandais en ajoutant un autre à une distance similaire au cinquième par trois pour se placer à moins de trois de la tête.

L’ancien n ° 1 mondial a percé de six pieds pour sauver un bogey au sixième après avoir tenté deux fois de sortir d’un épais rugueux autour du green, puis n’a pas réussi à se lever et à partir d’un bunker au bord du green au huitième.

McIlroy a raté de six pieds pour sauver la normale au neuvième, le voyant atteindre le virage en 36, bien qu’il ait récupéré pour suivre un birdie à bout portant au 12e en profitant du par-cinq suivant pour revenir au niveau pour son tour.

Le joueur de 34 ans s’est remis d’un coup de départ capricieux au driveable pour éviter de laisser tomber un tir au 14e et a percé de 12 pieds pour sauver le par au suivant, puis a ajouté un birdie de six pieds au 16e pour sauter à l’intérieur du sommet -cinq.

Shane Lowry (à gauche) a inscrit un 71 au troisième tour aux côtés de McIlroy pour s’asseoir dans le top 10

McIlroy a frappé un large du 17e tee, puis a lancé un bunker de fairway à l’arrière du green avec son troisième coup, ce qui a entraîné un bogey-cinq, avant qu’un par à courte distance ne le maintienne sous le par pour le tournoi et lui a laissé entrevoir une solide finition au deuxième majeur de l’année.

« Si je regarde aujourd’hui, j’ai fait assez de birdies pour tirer un tel score [65] », a ajouté McIlroy. « J’avais juste besoin de garder ces erreurs hors de la carte. Je dois garder espoir. Je dois croire qu’il existe un score comme celui-là parce que, en regardant le tableau, c’est probablement un score que je vais devoir tirer quelque chose comme ça pour avoir une chance de gagner.

« J’aimerais évidemment être quelques coups plus près de la tête, mais je pense qu’avec ce que j’ai ressenti cette semaine, si vous m’aviez dit jeudi soir que j’irais dimanche dans le top cinq et avec une chance réaliste de gagner ce tournoi de golf, je l’aurais pris. »

