Championnat PGA: Rory McIlroy cherche à progresser après le dernier top 10 majeur et fait l’éloge de Michael Block | Nouvelles du golf





Le pro du club PGA Michael Block a terminé sa semaine de rêve au championnat PGA à Oak Hill en prenant une photo avec son partenaire de jeu Rory McIlroy

Rory McIlroy était fier de sa performance au championnat PGA, mais insiste sur le fait qu’il doit être meilleur après avoir dû se contenter d’un autre top 10 majeur à Oak Hill.

McIlroy est entré dans la semaine à la suite d’une coupe manquée au Masters et d’une performance décevante au championnat Wells Fargo, puis a enduré une autre journée erratique sur le tee alors qu’il se battait pour un 71e tour d’ouverture.

L’ancien n ° 1 mondial a admis qu’il « ne pouvait pas croire » qu’il n’était qu’à cinq coups de la tête à mi-chemin alors qu’il continuait de lutter pour trouver sa meilleure forme, McIlroy continuant à creuser profondément au cours du week-end pour poster des 69s consécutifs. et terminer dans une part de septième.

Rory McIlroy a admis qu'il savait qu'il devait être meilleur pour gagner des tournois majeurs, mais ajoute qu'il est satisfait de la façon dont il a réussi à se battre et à produire une performance décente, terminant T7 au championnat PGA.

« Je reviendrai sur cette semaine comme fier de la façon dont je me suis accroché, et je suppose que mon attitude et que je m’y tiens, ne pas avoir mes meilleurs trucs », a déclaré McIlroy après avoir terminé la semaine sur deux sous. « Je viens d’arriver ici en essayant de jouer un tournoi de golf, sans penser à me mettre en lice et sans penser à gagner.

« Honnêtement, je n’avais pas l’impression d’avoir une chance de gagner cette semaine, donc il s’agissait simplement d’aller là-bas et de jouer du mieux que je pouvais et d’essayer d’en tirer le meilleur parti.

Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

« Je me sens un peu proche mais aussi si loin en même temps. C’est difficile à expliquer. J’ai parfois l’impression que c’était le pire que j’aurais pu jouer, mais en même temps, c’est comme le mieux que j’aurais pu faire.

« Il ne semble tout simplement pas tout à fait où il doit être, et encore une fois, il suffit de rentrer à la maison et de travailler sur certaines choses. Je suppose qu’il suffit d’essayer de comprendre. Une semaine comme celle-ci, il y a de bonnes parties et il y en a mauvaises pièces.

Rory McIlroy est deux fois vainqueur du championnat PGA

« J’essaie juste en quelque sorte de choisir toutes ces pièces et de voir évidemment ce que vous pouvez faire mieux et de passer à autre chose. J’ai l’impression d’avoir besoin de mes meilleurs éléments pour gagner, mais vous savez, je ne le fais pas. J’ai besoin de mon meilleur matériel pour concourir et m’accrocher. Mais, oui, je dois être meilleur.

Comment McIlroy s’est battu pour le top 10 majeur

McIlroy a tiré son approche au premier à la plage de tap-in mais a immédiatement bogey le suivant, puis a annulé un bogey à trois putts au quatrième par cinq en roulant à partir de 12 pieds au sixième.

Rory McIlroy a fait un birdie sur le premier trou de la ronde finale du championnat PGA 2023 après une approche impressionnante du green

Les espoirs de l’Irlandais du Nord se sont évanouis lorsqu’il n’a pas réussi à se lever et à descendre du rugueux pour sauver le par au septième, bien que des birdies consécutifs autour du virage aient augmenté la perspective d’une charge à neuf.

McIlroy a suivi des pars successifs en réalisant un birdie de six pieds au 13e mais a raté une chance de huit pieds au suivant qui l’aurait emmené à moins de quatre de l’avance, puis a vu ses espoirs se terminer par un bogey au 15e après avoir vu jouer partenaire Michael Block réalise un incroyable trou d’un coup.

Un Michael Block émotif révèle que malgré le plus gros salaire de sa carrière, l'expérience de jouer dans le tour final du championnat PGA est le meilleur aspect de sa semaine

Le joueur de 34 ans a fait des pars sur ses trois derniers trous avant de donner embrassant Block sur le 18e green, McIlroy rendant hommage au professionnel du club pour son impressionnant 15e à égalité.

« L’ambiance là-bas, jouer avec Michael [Block] était incroyable », a ajouté McIlroy. « Nous avons tous les deux reçu un soutien incroyable, mais vous savez, il a reçu un soutien incroyable et c’est compréhensible.

« Être dans cette position en tant que professionnel du club et jouer si bien et participer aux dernières étapes d’un championnat majeur – c’était vraiment impressionnant. C’était agréable d’aller là-bas et de partager le parcours avec lui pendant 18 trous.

« Ce trou m’a en quelque sorte donné des crises toute la semaine. Je n’ai pas vraiment aimé son apparence, et Michael se lève et frappe ce joli petit tirage dans le vent gauche, et la balle va directement dans le trou.

Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors de la ronde finale à Oak Hill

« Quand c’est votre semaine, c’est votre semaine et d’une certaine manière, je pense qu’avec la façon dont la semaine s’est déroulée pour lui, c’était une bonne façon de couronner son championnat PGA. »

Quelle est la prochaine étape pour McIlroy ?

McIlroy prendra une semaine de congé avant de se rendre au Memorial du 1er au 4 juin pour le premier de quatre événements consécutifs, alors qu’il revient défendre son titre à l’Omnium canadien RBC une semaine plus tard avant de se rendre au Los Angeles Country Club pour l’US Open.