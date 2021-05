Championnat PGA: Rich Beem sur le test difficile de l’île de Kiawah, et qui peut «apprivoiser la bête» | Actualités du golf

Expert de golf et chroniqueur







L’île de Kiawah pourrait devenir le parcours le plus long de l’histoire du championnat majeur cette semaine

Je double cette semaine au championnat PGA, car je peux jouer ainsi que mon rôle habituel dans l’équipe Sky Sports, mais laissez-moi vous dire qu’il va me falloir quelque chose de spécial pour me déplacer ici et jouer les quatre. Les manches.

Il n’y a pas de furtivité autour de ce parcours, car c’est une bête! J’ai joué au cours et je dois admettre que ce n’était pas très amusant, car c’était vraiment très difficile! Nous sommes toujours là pour concourir et voir ce qu’il y a dans le réservoir, mais j’ai du pain sur la planche pour tenir le coup pendant les quatre jours.

J’ai fait la coupe ici en 2012, mais ce terrain de golf est beaucoup plus long maintenant. Il y a aussi différents types de vents, avec eux venant de l’Est pour ma ronde d’entraînement mardi et en grande partie le contraire de ce que nous avions la dernière fois que nous étions ici.

Rich Beem a remporté le championnat PGA 2002

Beaucoup de joueurs vont manquer les greens avec les vents que nous attendons au cours des deux premiers jours, il faudra donc beaucoup d’imagination et tester à quel point les joueurs courageux veulent être.

Beaucoup de ces greens me rappellent un peu Pinehurst, où tout est plat puis s’enfuit vers ces petits creux, vous allez donc avoir une réelle compétence pour essayer de le faire monter et descendre.

Que vous souhaitiez prendre une cale de lob pour essayer de l’atterrir sur le green ou sortir quelque chose et le cogner dans la colline, vous pouvez essentiellement utiliser les 14 clubs du sac pour essayer de sauver la normale des verts ici.

La pire chose que vous puissiez faire est de vous mettre sur le côté et de vous laisser sous le vent, où vous n’aurez aucune chance. Lorsque vous faites le tour de ce terrain de golf, vous devez déterminer d’où vient le vent et vous voulez ensuite vous assurer que votre prochain coup revient dans le vent.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

Ce sera un test vraiment sévère pour tout le peloton, en particulier pour moi, mais ce sera certainement autour des greens où vous allez voir la différence entre qui gagne le tournoi et qui ne le fait pas.

Principaux prétendants

Jordan Spieth joue terriblement bien cette année et semble être dans un très bon état d’esprit. Même s’il n’est pas doué pour conduire la balle de golf, vous pouvez vous en sortir en la geeking sur quelques trous, où certains des fairways plus larges vous permettent de vous échapper de la cible prévue.

Jordan Spieth peut terminer sa carrière en Grand Chelem avec une victoire en Caroline du Sud cette semaine

Là où il devrait exceller sur ce parcours, ce sera autour des greens, avec son toucher, son imagination et son bon fonctionnement cette saison, de sorte que son jeu court seul le rendra difficile à battre. Aucun jeu ne va toucher beaucoup de greens ici cette semaine, alors il peut penser que son jeu court peut lui donner un avantage.

Je pense que Rory McIlroy vient ici se lécher les babines et dans un bon état d’esprit, surtout après sa victoire au Wells Fargo Championship plus tôt ce mois-ci. C’est un excellent pilote de balle et le travail qu’il a fait avec Brad Faxon sur les greens va certainement l’aider dans le site de cette semaine.

Rory McIlroy est deux fois vainqueur du trophée Wanamaker

Vous n’allez jamais revenir et être en mesure de reproduire les choses exactement comme elles se sont déroulées il y a neuf ans, mais McIlroy viendra ici avec les bonnes vibrations de sa victoire ici en 2012. De retour dans un lieu où vous avez gagné si convaincant avant, peut vous donner le sentiment d’être seul sur le reste du terrain.

Bien que le parcours ne soit pas tout à fait le même que la dernière fois, avec la longueur supplémentaire signifiant que les lignes de conduite seront un peu différentes, j’aimerais penser que cet endroit conviendra parfaitement au jeu de McIlroy.

