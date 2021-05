Championnat PGA: Rahm ouvert aux pots-de-vin, Westwood veut un énorme salaire et Finau pris par surprise | Actualités du golf

Jon Rahm révélant qu’il serait ouvert à la corruption, Lee Westwood poursuivant un contrat de 50 millions de livres sterling et Tony Finau ne connaissant pas l’utilisation de télémètres. Voici quelques-unes des lignes les plus inhabituelles qui ont précédé le championnat PGA …

Rahm ouvert aux pots-de-vin

Sungjai Im est le dernier golfeur sud-coréen qui perdra deux ans de sa carrière professionnelle à son retour dans son pays natal pour faire deux ans obligatoires dans l’armée.

Tous les hommes âgés de 18 à 28 ans sont tenus par la loi d’accomplir un service militaire de 24 mois, mais il y a une solution pour que je gagne une médaille aux Jeux Olympiques.

Dans quelles mesures Jon Rahm pourrait-il aider Sungjai Im à éviter le service militaire?

Une arrivée parmi les trois premiers à Tokyo cet été rendrait Im exempté de son service militaire, et Rahm a fait une révélation surprenante en considérant une situation hypothétique aux Jeux olympiques.

« Eh bien, je dirais que si nous nous battons pour la quatrième et la troisième place, je suis ouvert à la corruption s’il a besoin de moi pour faire un trois putt sur le dernier trou », a déclaré Rahm.

« On peut toujours en parler. J’aime la cuisine coréenne. On peut toujours en parler. »

Révélation de la Super League de Westwood

En parlant de la Super League Golf proposée, méga-argent, fournissant des distractions à de nombreux joueurs de haut niveau sur le terrain, un joueur a admis qu’il serait heureux de signer pour un contrat de plusieurs millions de dollars.

Mais lorsque ce joueur est Lee Westwood, 48 ans, vous auriez raison de supposer que ses commentaires ont été faits avec la langue très profondément ancrée dans la joue.

Des informations faisant état d’une compétition séparatiste ont refait surface plus tôt ce mois-ci, Dustin Johnson et Justin Rose se seraient vus offrir des sommes faramineuses pour concourir dans la SLG, soutenus par des investisseurs saoudiens.

Lee Westwood est ouvert aux grosses offres pour jouer en Super League

Rory McIlroy a réitéré son désintérêt pour rejoindre un circuit qu’il a qualifié de « pillage d’argent », comparant les propositions à la controversée Super League européenne qui a secoué le monde du football il y a quelques semaines.

Westwood, cependant, eut un sourire ironique en déclarant son intérêt à récupérer l’argent.

« Je pense qu’il y a des avantages et des inconvénients pour tout », a déclaré Westwood. « Je pense qu’ils ont évidemment beaucoup d’argent et ils sont sortis et ont envoyé quelques ondes de choc et les gens se sentent menacés. Les gens qui se sentent menacés essaient de le combattre.

« Pour moi, à près de 50 ans, c’est une évidence, n’est-ce pas? Si quelqu’un s’est tenu ici et m’a offert 50 millions de livres pour jouer au golf à 48 ans, c’est une évidence. »

Finau « ne connaissait pas » les télémètres

La PGA of America a soulevé quelques sourcils il y a quelques mois lorsqu’elle a annoncé que les joueurs seraient autorisés à utiliser des télémètres pendant le championnat de la PGA cette semaine.

L’espoir est que zoomer sur un drapeau à 200 mètres de distance empêchera le joueur et le cadet de se gratter la tête tout en calculant les distances de certains points de repère et de taches peintes – accélérant ainsi le rythme du jeu.

Le déménagement a été un sujet de discussion brûlant dans la préparation de la deuxième majeure de la saison, mais Tony Finau a clairement quelques courriels non lus.

La nouvelle règle sur les télémètres n’a pas atteint Tony Finau

Lorsqu’on lui a demandé si lui et son cadet utiliseraient des télémètres ou les livres de métrage traditionnels, Finau était vraiment confus et déconcerté.

« Vous voulez dire, comme pendant le tournoi, nous pouvons utiliser un … nous le sommes vraiment? Nous pouvons utiliser nos télémètres pendant la compétition? Je ne savais pas ça!

Je n’ai pas eu le temps d’y penser. Mais je suis sûr que je vais juste me référer à ce à quoi je suis habitué, c’est-à-dire simplement regarder le livre de métrage, le repartir avec mon caddie. Il y a beaucoup plus de chiffres, je pense, que juste le drapeau pour nous.

« Mais c’est intéressant. Je ne le savais pas. Je vais le dire à mon cadet et ensuite nous travaillerons avec. »

DJ « ne savait pas » quel putter il avait

Les conférences de presse de Dustin Johnson sont devenues une série de réponses en une phrase, brèves, nettes et vives, le numéro un mondial semblant déterminé à s’éloigner de l’examen des médias aussi vite que possible.

Et il y a généralement une ou deux questions qui le laissent perplexe ou auxquelles il ne peut tout simplement pas se donner la peine de répondre!

Le championnat de la PGA n’a pas fait exception, et les rires ont résonné dans le centre de presse quand on lui a demandé quel putter il mettrait en jeu à Kiawah Island.

Quel putter a Dustin Johnson cette semaine? Il n’était pas sûr

« Un TaylorMade, » répondit-il.

« Je comprends cela, mais quel modèle? »

« Honnêtement, je n’en connais même pas le nom. C’est un TaylorMade, cependant. »

« Les gens disent que vous aimez changer souvent de putters, alors j’ai pensé que nous devrions découvrir celui que vous utilisez sur les greens paspalum. »

« Je n’aime vraiment pas changer de club, mais quand on ne travaille pas, oui, je dois trouver autre chose. »

« Quelle couleur est-ce? »

« C’est de l’argent avec une tige blanche. »

Merci d’être venu DJ!

Des os sur le sac pour Homa

Max Homa a un visage familier comme son cadet sur l’île de Kiawah, mais ce n’est pas son boucleur habituel, Joe Greiner.

Le cadet de longue date de Phil Mickelson, Jim « Bones » Mackay, portera le sac pour Homa sur le parcours sud après que Greiner soit entré dans le championnat amateur américain de quatre balles, qui débutera samedi à Washington.

« J’imagine que Joe était un peu paniqué parce que maintenant je n’avais pas de caddie pour un major », a déclaré Homa au podcast Get a Grip. «Bones est l’une des personnes les plus gentilles et les plus formidables que je connaisse.

Max Homa a dû trouver un nouveau caddie cette semaine

« J’ai le plus grand respect pour le caddie de Joe, et ce n’est pas du tout un problème, alors croyez-moi quand je dis cela, mais ce sera vraiment cool d’être avec quelqu’un comme Bones qui est, sans citation, un vrai caddie. .

« Joe a appris son chemin dans ce domaine; pas que Bones ne l’ait pas fait, mais il le fait depuis toujours. Il a été sur le sac pour un tas de majors, de grands champions, il a juste un peu vu tout: Ryder Cups, Presidents Cups. . C’est probablement l’un des meilleurs esprits du golf. «

Est-ce une coïncidence si Greiner a choisi de laisser Homa dans le pétrin au lieu de traîner un lourd sac de golf sur le tracé le plus long de l’histoire du championnat majeur?