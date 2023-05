Championnat PGA : Qui pourrait stimuler les espoirs de qualification pour la Ryder Cup avec une première victoire majeure à Oak Hill ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le deuxième majeur de l’année voit le retour du championnat PGA au Oak Hill Country Club, avec une couverture étendue en direct sur Sky Sports Golf

Sept des 12 derniers tournois majeurs et huit des 14 derniers championnats de la PGA ont été remportés par des champions majeurs pour la première fois, mais l’événement de cette semaine à Oak Hill produira-t-il une autre première victoire ?

Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick et Cameron Smith ont tous remporté leurs premières majeures l’année dernière, tandis qu’une foule de candidats potentiels cherchent à ajouter leur nom à la liste et à faire du trophée Wanamaker leur premier titre majeur.

Le championnat PGA arrive avec un peu plus de quatre mois avant la Ryder Cup au Marco Simone Golf Club, ce qui signifie qu’une victoire pour tout Européen ou Américain sur le terrain cette semaine les rapprochera un peu plus de la présentation à Rome en septembre.

Qui sont ceux qui cherchent à décrocher un premier majeur à Rochester pour améliorer leurs espoirs de qualification à la Ryder Cup ? Nous jetons un coup d’œil à certains des prétendants de Team Europe et Team USA…

Luke Donald dit qu'il est « dommage » que certains joueurs ne soient pas disponibles pour la sélection de la Ryder Cup après avoir démissionné de leur adhésion au DP World Tour suite à leur passage à LIV Golf.

Les Européens

Tommy Fleetwood

Fleetwood doit encore briser son canard de victoire sur le PGA Tour après avoir remporté six titres sur le DP World Tour, le plus récemment au Nedbank Golf Challenge en novembre dernier.

Faits saillants de la quatrième et dernière journée du Nedbank Golf Challenge en Afrique du Sud, où Tommy Fleetwood a défendu son titre

L’Anglais ne cesse de se rapprocher – au cours des derniers mois, il a terminé troisième du championnat Valspar et cinquième du championnat Wells Fargo – et cela semble être une question de temps, pas si le joueur de 32 ans soulève un trophée aux États-Unis.

Fleetwood a terminé cinquième au championnat PGA de l’an dernier à Southern Hills et compte maintenant cinq top cinq dans les majeures. Faire de son premier triomphe sur le PGA Tour un championnat majeur amènerait sûrement quelqu’un à mettre à jour l’image sur sa page Wikipedia, qui reste un jeu d’enfant de 2012 !

Tyrrell Hatton

Contrairement à Fleetwood, Hatton a remporté un événement du PGA Tour, l’Arnold Palmer Invitational 2020, et à plusieurs reprises cette saison, il a failli ajouter à cela.

Un blitz de back-nine birdie à The Players en mars est arrivé trop tard pour refuser le trophée à Scheffler, mais l’a propulsé à la deuxième place, alors qu’il se dirige vers le championnat PGA après des tops cinq successifs, au Wells Fargo Championship et à l’AT&T. Byron Nelson.

Après la superbe finale de Tyrrell Hatton chez The Players, Andrew Coltart de Sky Sports Golf évalue si l'Anglais peut continuer et gagner un tournoi majeur.

« Je pense que la plupart de mon jeu a été assez constant », a déclaré Hatton. « J’ai très bien conduit la balle, ce qui va très loin, et j’ai réussi quelques putts. J’ai fait plus en dehors du terrain de golf cette année en termes d’entraînement et c’est bien de voir des résultats positifs. C’est juste Je me sens généralement mieux dans ma peau. Mon objectif principal était vraiment d’être un peu plus à l’aise dans ma peau.

Victor Hovland

Le Norvégien a attiré l’attention avec ses choix de golf et de mode à Augusta en avril – sérieusement, sa chemise à fleurs le premier jour des Masters est difficile à oublier, même si vous essayez !

Viktor Hovland peut-il devenir le prochain vainqueur majeur pour la première fois ?

Hovland a ensuite terminé septième du premier majeur de l’année, après avoir terminé quatrième à l’Open lors du dernier grand quatre de 2022.

Il a eu quelques semaines tranquilles depuis Augusta, terminant en dehors du top 50 au RBC Heritage, puis partageant la 43e place à Quail Hollow. Cependant, il a le jeu à affronter à Oak Hill, alors gardez un œil sur lui… et sa garde-robe !

Autre potentiel Percées européennes

Puissance Seamus a remporté le PGA Tour plus tôt dans la saison au championnat des Bermudes et arrive avec des classements successifs dans le top 20 à son nom, tandis que la Pologne Adrien Meronk fait partie du top 50 mondial après sa victoire au DS Automobiles Italian Open plus tôt ce mois-ci.

Faits saillants de la dernière manche du Butterfield Bermuda Championship, où Seamus Power a remporté la victoire

Victor Pérez a commencé l’année avec la victoire du championnat HSBC d’Abu Dhabi, le capitaine de la Ryder Cup Luke Donald regardant avec intérêt combien de ses autres recrues potentielles – y compris Yannick Paul, Rasmus Hojgaard et Robert MacIntyre – monter à Oak Hill.

Les Américains

Tony Finau

Finau n’a peut-être pas encore remporté de tournoi majeur, mais il s’est habitué à remporter des trophées, avec son triomphe à l’Open du Mexique il y a quelques semaines, son sixième titre du PGA Tour et son cinquième depuis août 2021. L’Américain est catégorique : il a le jeu à gagner. un majeur et imagine ses chances à Oak Hill.

Faits saillants de l'Open du Mexique, où Tony Finau a ajouté à son décompte de victoires sur le PGA Tour

« Je me sens comme un joueur différent, plus que je ne l’ai jamais été », a déclaré Finau lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi mardi. « Plus confiant dans mon jeu et mes capacités que je ne l’ai jamais été et dans qui je suis en tant que personne et en tant que joueur.

« C’est un parcours de golf qui correspond à mon style. Il est long. Il faut le frapper dans le fairway. Ce sont des choses que j’ai bien faites au cours de la dernière année et j’espère que je vais en profiter cette semaine. »

Max Homa

« Quand vous êtes plus jeune, vous venez à ces grands, grands événements et vous ne savez pas si votre excellent jeu de golf est assez bon pour concourir. Je sais que le mien l’est. »

Simon Holmes utilise des plates-formes de force et des systèmes de caméras pour analyser le swing de Max Homa et partager des conseils sur la façon de frapper avec plus d'équilibre et de stabilité.

Ce sont les mots du numéro 6 mondial Max Homa, qui, étonnamment, n’a même pas encore atteint le top 10 lors d’un tournoi majeur. Sa part de 13e au championnat PGA de l’an dernier est son meilleur retour à ce jour parmi huit coupes manquées et cinq autres arrivées lointaines.

Comme Finau, cependant, Homa a remporté six victoires sur le PGA Tour, le plus récemment au Farmers Insurance Open en janvier, un triomphe qui a depuis été suivi en remportant la deuxième place au Genesis Invitational et, il y a quelques semaines, en partageant la huitième place au Wells. Championnat de Fargo.

Homa a ajouté: « C’est agréable d’être ici. Je me sens à l’aise, je ne change pas vraiment beaucoup ou je ne travaille pas trop. »

Cameron Jeune

Dans le mix jusqu’à la fin avant de finalement passer à côté. Cela ressemble à l’histoire de la saison de Premier League d’Arsenal et cela a été l’histoire de la carrière de Cameron Young sur le PGA Tour.

Cameron Young pourrait entrer dans le top 10 mondial avec la victoire du championnat PGA cette semaine

Le génial Américain attend toujours sa première victoire après avoir remporté un certain nombre de deuxième et troisième places à l’Open Championship, au PGA Championship, au Genesis Invitational, au Wells Fargo Championship et au Dell-Technologies Match Play, entre autres, au cours des deux dernières années. années.

Young semble incroyablement à l’aise dans les tournois majeurs, avec sa deuxième place à St Andrews l’été dernier et sa troisième place à Southern Hills dans le championnat PGA quelques mois plus tôt, suivi d’une part de septième à Augusta National en avril. L’homme proche pourrait-il devenir l’homme principal cette semaine ?

« Ça a été une déception de ne pas réussir, mais plus c’est arrivé, plus j’ai essayé de m’en servir comme preuve que je peux gagner un tournoi de golf ici et en gagner un gros », a déclaré Young mardi. . « Une de ces fois, ça ira. »

Avant le championnat PGA de cette semaine, découvrez les 10 meilleurs coups jamais joués lors du tournoi.

Autres prétendants américains

Patrick Canlay est le joueur le mieux classé au classement mondial sans titre majeur, le n ° 4 mondial ne terminant pas moins que 21e lors de ses sept derniers départs sur le PGA Tour, tandis que le médaillé d’or olympique Xander Schauffele a 11 top 10 à son actif dans les tournois majeurs sans trouver la victoire manquante requise.

Vainqueur WGC-Dell Technologies Match Play Sam Brûle voudront lutter et Ricky Fowler a suscité l’espoir d’un premier titre majeur après une solide série de résultats ces derniers mois, tandis que Sahith Theegala et Kurt Kitayama ont l’avantage supplémentaire d’essayer d’impressionner le capitaine de la Ryder Cup, Zach Johnson, dans leur poursuite de la gloire majeure.

Verrons-nous un premier vainqueur majeur au 105e championnat de la PGA ? Regardez tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 13h sur Sky Sports Golf.