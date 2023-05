Championnat PGA : Qui est Michael Block ? Présentation du club pro en lice à Oak Hill | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Block dit qu’il s’est mis en bonne position pour concourir ce week-end après avoir réussi des rondes égales lors des deux premiers jours du championnat PGA.

Alors que les meilleurs au monde se battaient pour faire la coupe au championnat PGA, un vétéran professionnel qui facture 125 $ pour une leçon créait sa propre histoire de Cendrillon à Oak Hill.

Le pro du club Michael Block sera un nom inconnu pour beaucoup, le joueur professionnel de l’année en titre de la PGA étant l’un des 20 membres de l’équipe Corebridge Financial PGA qui s’est qualifié pour le deuxième majeur de l’année.

Peu de gens se seraient attendus à ce que Block se rende jusqu’au week-end, étant donné qu’il a raté la coupe lors des six apparitions majeures précédentes, bien que l’Américain se soit toujours soutenu pour réaliser une solide performance à Rochester.

« Je m’y attendais », a déclaré Block après son premier tour 70 jeudi. « Mon objectif était pair. J’ai l’impression que je peux tirer même par à peu près n’importe quel parcours dans le monde. Un de mes grands objectifs cette semaine est d’être sur le 18e vert dimanche pour recevoir le professionnel du club bas avec le champion du tournoi.

Le total du joueur de 46 ans l’a laissé plus proche du leader que plusieurs grands vainqueurs, dont Rory McIlroy, le champion en titre Justin Thomas et le numéro 1 mondial Jon Rahm, avant de monter au classement avec une brillante performance dans des conditions venteuses vendredi matin.

Block a réussi un birdie sur trois de ses cinq premiers trous au deuxième tour et était dans une part de deuxième avec six trous restants, l’Américain bien placé se dirigeant vers le week-end après s’être remis d’avoir laissé tomber trois coups en deux trous pour sauver un deuxième 70 successif.

« J’ai l’impression d’avoir le match cette semaine pour concourir, pour vous dire la vérité », a déclaré Block. « J’ai fait la coupe, ce qui est évidemment, comme je vous l’ai dit, un objectif énorme. J’ai l’impression que je pourrais tirer à égalité ici tous les jours. J’ai l’impression qu’à la fin des quatre jours, cela pourrait être un joli bon résultat. »

À partir du neuf de retour, Block a effectué un birdie de huit pieds au 10e et a percé à une distance similaire pour brouiller un par au suivant avant de tirer son approche de la plage de tap-in au 12e.

Bloc converti de 12 pieds au 14e et annulé un bogey au 17e en volant d’abord le par-quatre, bien qu’il ait raté une occasion de 10 pieds au suivant de se déplacer aux côtés du leader du club-house de nuit Bryson DeChambeau.

Le joueur de 46 ans n’a pas réussi à se lever et à descendre pour sauver la normale du bunker du côté vert au quart par cinq, puis s’est encore effondré lorsqu’une tige du départ suivant n’a évité de sortir des limites qu’après être sortie d’un arbre.

Block a finalement réussi un double-bogey cinq pour revenir au niveau normal, bien qu’il ait bien répondu à chacun de ses quatre derniers trous dans des conditions où de nombreuses vagues du matin ont eu du mal.

« J’ai déjà été en lice, donc je me sens bien », a déclaré Block. « J’ai roulé, je crois, à la deuxième place pendant un bon moment. J’étais en fait très à l’aise. Honnêtement, les quelques mauvais coups que j’ai frappés n’avaient rien à voir avec où j’étais à ce moment-là.

« Si je suis jumelé avec Jon Rahm ou Rory [McIlroy] ou – Je n’ai aucune idée de comment ces gars vont, je n’ai pas regardé le classement. Je ne sais pas qui va faire la coupe. Ouais, ça pourrait être un peu énorme pour moi, mais en même temps je joue avec Patrick [Cantlay] tout le temps. Il est n°4 mondial. C’est le golf. Je le déchire et je le mets. »

Block peut-il prétendre à une majeure historique?

Block, qui a été joueur de l’année PGA du sud de la Californie neuf des 10 dernières années, est le professionnel en chef de la PGA au club de golf Arroyo Trabuco en Californie et a un style clair sur la façon dont il entraîne ses étudiants.

« Le vieil Arnold Palmer ‘swing your swing’ est une chose énorme pour moi », a déclaré Block. « Je n’enseigne pas d’une seule façon. J’enseigne ce que cette personne a la capacité de faire et d’apprendre, et cela a été un énorme avantage de l’enseignement au cours des 25 dernières années pour moi. Je n’essaie pas d’enseigner à quiconque le swing de Tiger ou de Rory. , parce que ça n’arrivera tout simplement pas. »

Aucun professionnel de club n’a jamais remporté le championnat PGA, bien que Block – qui s’entraîne avec Cantlay et Beau Hossler – s’inspire des performances passées lors des tournois majeurs et du circuit PGA alors qu’il cherche à s’affronter ce week-end.

« Je comprends que mon jeu ne soit pas tout à fait à la hauteur d’eux, mais je suis sacrément proche et je peux rivaliser avec eux », a ajouté Block. « J’ai acquis cette confiance grâce à ces finitions dans ces manches où je me dis, pourquoi pas? Pourquoi ne pas venir ici et concourir? Pourquoi ne pas ici à Oak Hill, faire la coupe? Je n’ai plus peur d’eux, pour être honnête.

Lorsqu’on lui a demandé quel serait son ultime « pourquoi pas » cette semaine, Block a déclaré: « Gagner, de loin. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je vais concourir. Je vous le promets. »

