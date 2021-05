Championnat PGA: Phil Mickelson survit au bégaiement pour mener devant Brooks Koepka à Kiawah Island | Actualités du golf

Phil Mickelson prend une avance d’un coup dans la ronde finale du 103e championnat de la PGA

Phil Mickelson a surmonté une oscillation de neuf arrière pour s’accrocher à une avance d’un coup après un troisième tour passionnant au championnat de la PGA.

Le joueur de 50 ans, qui cherchait à devenir le vainqueur le plus âgé de l’histoire majeure, avait pris une avance de cinq coups après avoir réussi cinq de ses dix premiers trous à l’Ocean Course de l’île de Kiawah, seulement pour perdre trois coups en l’espace de deux trous pour mettre en jeu le pack de chasseurs.

Une finition de cinq par a donné à Mickelson un deux-moins de 70 et lui a donné un léger avantage sur le quadruple champion majeur Brooks Koepka, qui détenait une part de l’avantage jusqu’à ce que le dernier trou de son troisième tour de 70, avec co- le leader Louis Oosthuizen revient en troisième position sur cinq sous.

Phil Mickelson a joué aux côtés de Louis Oosthuizen dans le groupe final

Mickelson a avancé quand Oosthuizen a réussi un bogey de trois putts au premier et a doublé son avantage lorsqu’un incroyable long fer a mis en place un birdie de deux putt de 15 pieds au par-cinq suivant.

Le quintuple champion majeur a éclaboussé hors du sable pour tap-in range et a décroché un tir au troisième, avant de suivre un birdie de 15 pieds au sixième avec un birdie de deux putt à la normale cinq septième pour se retrouver. quatre devant.

Koepka, jouant le groupe devant, avait annulé un birdie de 12 pieds au cinquième avec un tir tombé au suivant, puis a rendu un birdie à bout portant au septième avec un bogey au neuvième pour se retrouver cinq derrière au tour.

Brooks Koepka est à la poursuite d’une troisième victoire au championnat de la PGA en quatre ans, après avoir remporté des victoires consécutives en 2018 et 2019

Mickelson avait produit un remarquable haut et bas pour sauver la normale à la neuvième et est allé plus loin quand il a roulé dans un birdie de sept pieds au dixième, seulement pour commencer son déclin quand il n’a pas réussi à convertir à partir d’une distance similaire pour profiter du par-cinq ensuite.

Oosthuizen a percuté un birdie de huit pieds au 11e pour se rapprocher de Mickelson, alors que Koepka a suivi un birdie au dixième en clouant un 20 pieds au 12e pour rejoindre le Sud-Africain en une part de seconde.

Mickelson a été forcé de s’allonger du sable au 12e sur le chemin d’un premier bogey de la journée, alors qu’Oosthuizen a fait un birdie de dix pieds pour un swing à deux coups, seulement pour que les deux joueurs trouvent de l’eau sur le tee au par-quatre ensuite.

1:24 Phil Mickelson et Louis Oosthuizen envoient tous deux leurs coups de départ dans l’eau à la 13e par quatre lors de la troisième ronde du championnat de la PGA. Phil Mickelson et Louis Oosthuizen envoient tous deux leurs coups de départ dans l’eau à la 13e par quatre lors de la troisième ronde du championnat de la PGA.

Oosthuizen a réussi à brouiller un bogey et à réduire l’écart à un lorsque son partenaire de jeu, devant recharger à partir du 13e tee, a cardé un double bogey, avec Mickelson perdant alors une tentative d’oiseau de huit pieds après un magnifique coup de départ dans le par-trois suivant.

Koepka avait gaspillé un essai d’oiseau de 10 pieds à la 14e, mais a sauté dans une part de l’avance avec un gain de deux putts après une approche scintillante dans le 16e, où Mickelson s’est remis d’une conduite capricieuse pour éviter de laisser tomber un autre coup et rester à sept. en dessous de.

Oosthuizen a raté une tentative d’oiseau de cinq pieds à la 16e et un putt d’une distance similaire pour sauver la normale au par-trois suivant, le laissant deux derrière, tandis qu’un par pour Mickelson lui suffisait pour revenir devant lorsque Koepka a fait trois putts. du juste à l’arrière du green pour bogey son dernier trou.

Mickelson a donné une masterclass de courte durée sur le green final pour lancer du bas de la banque à six pieds et enregistrer la normale, conservant son léger avantage, avec Oosthuizen terminant également avec un par pour terminer un niveau par 72 et s’asseoir à deux. rythme.

Kevin Streelman se dirige vers la ronde finale à la quatrième place et à quatre sous, malgré la fermeture de ses deux moins de 70 ans avec un épouvantail, tandis que Christiaan Bezuidenhout s’est remis de ses deux premiers trous pour signer un niveau par 72 et se placer à égalité cinquième. aux côtés de son compatriote Branden Grace.

Un birdie du dernier trou a permis au champion de l’US Open Bryson DeChambeau de se classer septième avec Gary Woodland et Joaquin Niemann, avec Paul Casey l’un des trois joueurs à égalité 10e malgré un un de plus de 73.

Jordan Spieth, à la poursuite du Grand Chelem en carrière, reste sept derrière malgré un quatre sous 68, tandis que Rory McIlroy a vu ses faibles espoirs de victoire se terminer lorsqu’il est entré dans le groupe avec cinq points après un 74e de troisième tour.