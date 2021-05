Championnat PGA: Phil Mickelson et Louis Oosthuizen partagent une avance de 36 trous à Kiawah Island | Actualités du golf

Phil Mickelson a reculé les années à 69 ans

Phil Mickelson entame le week-end du championnat de la PGA avec une part de l’avance avec Louis Oosthuizen alors que trois des quatre meilleurs joueurs mondiaux ont raté la coupe à Kiawah Island.

Mickelson, qui a joué dans 29 des 103 éditions du tournoi, a défié son statut de senior et un Ocean Course étant largement décrit comme l’un des parcours les plus difficiles de la rotation majeure pour birdie cinq de ses huit derniers trous dans un 69 qui a établi le premier objectif du club-house à cinq sous le par.

Oosthuizen semblait prêt à éclipser cela jusqu’à ce qu’il ait raté le premier tour sans bogey de la semaine à la dernière, tandis que le double vainqueur Brooks Koepka n’est qu’à un tir derrière à la mi-course.

Rory McIlroy ressemblait davantage au joueur qui a remporté le championnat Wells Fargo plus tôt ce mois-ci alors qu’il se remettait de son 75 d’ouverture pour revenir au niveau normal, seulement pour bogey les trois derniers trous pour retomber à trois, mais le n ° 1 mondial Dustin Johnson , Le n ° 2 Justin Thomas et le n ° 4 Xander Schauffele auront tous le week-end de congé.

Brooks Koepka est l’un des leaders à mi-parcours

Mickelson était la star de la série au début de la vague, et après avoir perdu trois tirs dans un 38 erratique, il a ravivé ses espoirs de décrocher un deuxième titre de la PGA avec une performance sublime au cours de la seconde moitié de son tour, une charge s’est enflammée. par un birdie au second qu’il a suivi d’un autre au quatrième après une superbe seconde longue portée à trois pieds.

Le quintuple champion majeur a récolté trois tirs en quatre trous à partir du quatrième, et il a fourni un plaisir supplémentaire à son armée de fans autour du neuvième green, roulant dans son sixième putt birdie de la journée juste à l’extérieur de 20 pieds pour fermer sur cinq. sous la normale, et le gaucher était le leader absolu quelques instants plus tard lorsque Branden Grace a trouvé de l’eau à la 17e.

Avec Mickelson capable de mettre les pieds pour l’après-midi, il a été dépassé en haut du classement par Oosthuizen lorsque le sud-africain au doux swing a claqué dans un 12 pieds pour son cinquième birdie au 12e pour atteindre six sous, et il a été bientôt rejoint par Koepka alors qu’il a drainé un énorme putt pour l’aigle à 11 ans et a ajouté un birdie à 12 ans.

Mais Koepka a suivi la tendance de la majorité du peloton dans la redoutable dernière ligne droite et a laissé tomber des tirs aux 15e et 17e, tandis que les espoirs d’Oosthuizen de garder une carte propre ont été anéantis par une approche tirée vers le dernier, non pas qu’il se plaignait d’un huitièmes de finale.

« Je l’ai conduit aussi bien que je peux le conduire, et la frappe de balle était plutôt bonne avec les fers », a déclaré Oosthuizen, qui a terminé deuxième dans les quatre majeures depuis sa victoire à l’Open il y a 11 ans. «Dans des conditions très venteuses, vous avez besoin de cette frappe de balle pour être en chanson. Je pense que j’ai frappé 14 ou 13 greens autour de ce terrain de golf, donc dans les conditions d’aujourd’hui, c’est plutôt bien.

« Je ne sais pas où je serai demain, mais je serai un peu nerveux. Mais je le sais, et je sais comment y faire face ou ce que je dois faire. Je suis définitivement plus à l’aise pour jouer dans les majors. maintenant qu’avant. Bien frapper et savoir que votre jeu est là, cela le rend un peu moins stressant, mais vous devez toujours frapper les coups et jouer dans l’instant et bien jouer. «

Koepka, toujours mal à l’aise lors de l’alignement de ses putts en raison de son genou réparé chirurgicalement, lui causant un peu de problèmes, a réussi un excellent arrêt au dernier trou pour contourner en 71, le champion des Masters Hideki Matsuyama déplorant son manque de golf compétitif. depuis son triomphe d’Augusta pour égaler le 68 d’Oosthuizen.

L’effondrement spectaculaire de Tringale! Cameron Tringale n’était qu’à deux de la tête avant de perdre 13 tirs en seulement cinq trous!

La star japonaise s’est propulsée de 38 places dans le classement avec son tour de six birdies, bien que son deuxième bogey de la journée au dernier l’ait vu retomber dans une égalité pour la quatrième avec Grace et Christiaan Bezuidenhout – le troisième sud-africain dans le top cinq. .

Grace a mené pendant une grande partie de la deuxième matinée jusqu’à ce que son coup de départ errant au 17e conduise à un double bogey, et il a laissé tomber un autre coup au dernier pour renvoyer un 71, tandis que le triple vainqueur du Tour européen Bezuidenhout a renvoyé un impressionnant 70 avec un aigle au septième, un birdie, un bogey et 15 pars durement combattus.

La quête de Paul Casey pour une première majeure insaisissable à l’âge de 43 ans est restée en bonne forme alors qu’il terminait des 71 consécutifs pour passer à deux sous avec l’ancien champion de l’US Open Gary Woodland et le leader du premier tour Corey Conners, tandis que Bryson DeChambeau bogeyed deux des cinq derniers trous pour glisser cinq coups sur le rythme.

McIlroy a commencé la journée en sachant qu’il devait éliminer les erreurs de négligence pour s’assurer de faire la coupe, et après un départ mitigé avec un birdie au premier compensé par un bogey au deuxième, il s’est installé dans un bon rythme du départ au green et au set. une série de bonnes chances de rendre les neuf derniers moins stressants.

Son putting ne correspondait pas à la constance de son long jeu, mais il a réussi à faire tomber des putts aux sixième, neuvième et 11e pour se hisser au niveau normal de la semaine, mais il a fait un gâchis du 16e et a cardé son cinquième bogey. en huit par-cinq au cours des deux premiers jours.

Et après une finition bogey et bogey l’a ramené à trois, il a exprimé sa frustration face à ses «erreurs stupides» sur les longs trous qui ont entravé sa candidature pour une première victoire majeure depuis 2014.

Deuxième tour comme c’est arrivé Comment la deuxième journée du 103e championnat de la PGA s’est déroulée sur l’île de Kiawah

« J’ai bien joué, mais je n’ai tout simplement pas tiré grand chose de la ronde », a déclaré le joueur de 32 ans. « Je l’ai en quelque sorte gardé ensemble, puis je l’ai laissé aller là-bas les trois derniers trous. Je n’ai pas bien joué les par-cinq cette semaine. C’est le gros problème. Si j’avais mieux joué, je » J’étais là-haut, mais faire cinq bogeys sur la par-cinq ne va pas le faire.

« J’ai beaucoup mieux frappé le ballon et j’ai beaucoup mieux conduit le ballon, donc si je peux continuer à faire ça et éviter les erreurs stupides de la carte, j’espère que je pourrai sortir tôt samedi quand il n’y a pas autant de vent, et essayer de poster un bon. »

L’énorme putt d’aigle de Johnson à trois trous de la maison n’était pas suffisant pour éviter de devenir le premier n ° 1 mondial à manquer la coupe dans les deux premières majeures de l’année depuis Greg Norman en 1997, tandis que Thomas a réussi un birdie à 17 et a frôlé le trou avec son putt pour un putt. trois à la dernière pour rater un match – les deux meilleurs joueurs du monde finissant tous les deux à six sur la normale.