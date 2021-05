Championnat PGA: Phil Mickelson efface Louis Oosthuizen pour tout acte répréhensible à la 13e | Actualités du golf

1:24



Phil Mickelson et Louis Oosthuizen envoient tous deux leurs coups de départ dans l’eau à la 13e par quatre lors de la troisième ronde du championnat de la PGA.

Phil Mickelson a minimisé une controverse potentielle impliquant Louis Oosthuizen après que les deux aient conduit dans le même plan d’eau le 13 lors du troisième tour du championnat de la PGA.

Oosthuizen venait de se rapprocher à moins de deux du leader quand il a réussi un birdie au 12e alors que Mickelson lançait son premier tir en 21 trous, mais le Sud-Africain a ensuite sculpté un bois de parcours dans l’obstacle du tee suivant, uniquement pour le gaucher à suivez-le dans la boisson avec un hameçon sauvage.

Mickelson a admis que sa balle n’avait pas franchi la ligne de danger avant de pénétrer dans sa tombe aqueuse et de ramer une autre balle, mais Oosthuizen a pu prendre une chute près de l’endroit où son coup de départ avait disparu.

Phil Mickelson a effacé Oosthuizen sur l’incident du troisième jour

Les caméras aériennes suggéraient que la balle d’Oosthuizen était également restée à droite de la ligne de danger rouge et aurait également dû frapper son troisième depuis le tee, mais c’est Mickelson qui a insisté sur le fait que son partenaire de jeu était dans le dégagement.

« Sa balle a clairement franchi l’obstacle », a déclaré Mickelson, qui a réussi un double bogey six alors qu’Oosthuizen s’échappait avec un bogey-cinq. « Je ne pensais pas que c’était un problème. Il a volé là-bas, il y avait une grosse coupure, et il n’y avait aucune question dans mon esprit d’où nous en étions que cela traversait là-haut.

« Le mien était à la limite, et je ne me sentais pas bien à ce sujet. Autant il a accroché, je ne pensais tout simplement pas que cela passait là-bas. »

Oosthuizen n’a pas discuté de l’incident, mais il était plus préoccupé par son niveau de jeu tout au long d’un troisième tour au cours duquel il a raté un certain nombre de putts courts, bien qu’un niveau par 72 le maintienne à portée de main du leader Mickelson sur cinq sous la normale.

« C’était probablement le pire que j’ai joué depuis un certain temps », a déclaré le champion de l’Open 2010. «Surtout les 10 premiers trous qui accompagnaient Phil qui frappait magnifiquement et jouait très bien, j’étais partout. Je pouvais sentir très tôt que je n’étais pas sur la chanson, surtout j’ai senti un mouvement dans mon pilote que je n’ai pas comme, et à partir de là, ce n’était pas bon.

« Alors je me battais juste pour rester dedans, et à la fin j’ai commencé à juger les greens de manière erronée et tout s’est effondré. Dans l’ensemble, deux de retard avant dimanche, je dois retirer beaucoup de points positifs. de cela avec la façon dont je jouais aujourd’hui. «

Oosthuizen a admis que ses problèmes étaient apparus sur le terrain d’entraînement alors qu’il s’échauffait pour son troisième tour, et il craignait de se jouer hors de la discorde après un tir sauvage sur le tee d’ouverture.

« Je n’ai pas eu un très bon échauffement, et c’était évidemment un coup de départ horrible sur le premier », at-il ajouté. « Mais au milieu du tour, j’ai frappé quelques bons coups, et la bonne chose est que je sais ce que je fais de mal. Je dois juste y aller et le réparer.

« C’est juste difficile de le réparer sur le terrain de golf, surtout avec beaucoup de problèmes partout. »