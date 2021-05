Championnat PGA: Padraig Harrington et Phil Mickelson mettent le chronomètre, mais évitent les pénalités | Actualités du golf

Padraig Harrington et son groupe ont été mis sur l’horloge

Padraig Harrington et Phil Mickelson ont évité d’être pénalisés au deuxième tour après avoir été mis au chronomètre au championnat de la PGA.

Harrington, Mickelson et Jason Day ont été surveillés de près par les officiels du tournoi au cours des dernières étapes, les joueurs derrière eux commençant à être retenus après une recherche infructueuse du lecteur errant de Day au troisième – leur 12e trou.

Mickelson a défié la distraction pour faire cinq birdies et prendre la tête avec cinq sous, tandis que Harrington jouera le week-end dans un championnat majeur pour la première fois en près de cinq ans après qu’un 73 lui ait laissé cinq derrière le gaucher.

Harrington a évité une pénalité de jeu lent

John Catlin est devenu le premier joueur à se voir infliger une pénalité de tir pour jeu lent dans une majeure depuis le Masters de 2013 le premier jour, et c’était sans doute une surprise qu’il soit le seul homme à être puni avec de nombreux groupes qui ont du mal à se mettre sous cinq heures et demie.

Mais le groupe de Harrington a réussi à s’en sortir indemne, et le capitaine européen de la Ryder Cup a admis avoir passé un temps inconfortable au chronomètre.

« Nous avons commencé le chronomètre le troisième parce que nous avions perdu un ballon », a-t-il expliqué. « Nous avons donc probablement joué contre la montre pendant environ quatre trous.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Personne n’est à l’aise sur le chronomètre, vous vous demandez toujours où vous en êtes. C’est assez facile d’être au chronomètre même si vous êtes en position, et c’est très difficile si vous n’êtes pas en position.

«Si vous vous retrouvez vraiment dans une situation délicate, cela peut être difficile, mais si vous jouez bien au golf au chronomètre, vous frappez les fairways, vous le frappez sur le green, les 40 secondes sont des liasses de temps pour frapper un coup de golf, en supposant que vous n’avez pas de mal à quitter un putt de 60 pieds ou quelque chose comme ça. «

Harrington a admis que le fait d’être dans l’un des groupes en vedette peut avoir eu un impact sur le temps qu’il a fallu pour jouer certains plans, car il n’est plus familiarisé avec le fait d’être sous les projecteurs des caméras de télévision dans une entreprise de haut niveau.

Harrington a joué avec Phil Mickelson, qui a tiré 69 pour prendre la tête

« Pour moi personnellement, cela fait longtemps que je ne suis pas sur l’horloge, et cela fait longtemps que je n’ai pas été dans un si bon groupe de télévision, donc gérer ce genre de stress est quelque chose de différent », a-t-il ajouté. .

« Si vous voulez être un bon joueur, malheureusement, vous allez vous retrouver souvent dans ce genre de regroupements où cela devient un peu plus serré et prend plus de temps, et il est très facile de rester en dehors du chronomètre si vous jouez au golf terrible – dites-le comme ça.

« C’est difficile quand tu es là-haut et que tu es dans cette situation. J’aurais dit à nous trois aujourd’hui, même hier, nous avons toujours eu du mal à suivre. Jusqu’à ce qu’il y ait eu un retard hier, je pense que nous luttions, ainsi que.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

« C’était assez juste que nous soyons sur le chronomètre. Entre nous trois, je dirais que nous étions tous les trois moyens au mieux. Nous travaillons dur sur ce que nous faisons là-bas, et comme je l’ai dit, cela dépend beaucoup de la qualité de votre jeu et de la qualité de votre golf.

« Comme je l’ai dit, si vous atteignez les fairways et les greens, il est assez facile de jouer dans les 40 secondes. »

Ian Poulter, considéré comme l’un des joueurs les plus rapides du Tour, a estimé qu’une longue attente sur le 17e tee a contribué à son mauvais coup de départ vers l’un des par-trois les plus difficiles du circuit majeur.

Ian Poulter a dû endurer une longue attente au 17e tee

Poulter était en contact avec la tête après avoir joué les 11 premiers trous en six sous, mais il a échoué sur le neuf arrière et a perdu quatre tirs dans cinq trous, le dernier étant le résultat d’une longue traction sauvage et est parti au par-trois final.

« C’est intense, c’est une longue ronde de golf et il y a beaucoup d’attente », a déclaré l’Anglais, qui a signé pour un 70 pour fermer à égalité pour le tournoi.

« Debout sur le 17e tee, ce n’était pas la meilleure attente, pour être honnête. Ce n’est pas un trou facile comme ça, mais quand vous attendez 15 minutes là-dedans et que vous regardez un fer à trois ou quelques-uns forme d’hybride à ce vert, c’est très difficile. »