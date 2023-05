Championnat PGA: les signes positifs de Rory McIlroy avant la dernière tentative de mettre fin à une course majeure sans victoire | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul McGinley pense que la confiance de Rory McIlroy est faible après le Masters et ne s’attend pas à ce qu’il joue bien au championnat US PGA

Brad Faxon a soutenu Rory McIlroy pour rebondir après sa série de résultats décevants et a échoué sa candidature au Grand Chelem au Masters pour impressionner au championnat PGA.

McIlroy a raté la coupe chez The Players et a vu sa tentative de terminer la carrière du Grand Chelem se terminer par une sortie surprise au Masters, de part et d’autre d’une solide performance au WGC-Dell Technologies Match Play, puis a eu du mal à son retour à l’action à le championnat Wells Fargo.

L’ancien n ° 1 mondial n’a pas été en mesure d’ajouter à ses quatre titres majeurs depuis près de neuf ans, malgré l’enregistrement de 17 top-10 dans les majors au cours de cette période, bien que Faxon – qui travaille avec McIlroy sur son putting – pense qu’il y a des domaines pour lui. être encouragé par avant son retour à Oak Hill.

« Il y a quelques choses que je pense être positives pour Rory », a déclaré Faxon Sports du ciel. « Il est allé beaucoup à Rochester car la famille de sa femme Erica est d’ici, donc il est déjà venu ici et il a joué sur ce terrain de golf tel qu’il a été conçu après la restauration.

« Il a eu la semaine dernière des congés avec son entraîneur de swing de longue date, Michael Bannon, qui est venu s’entraîner par avion et est resté cette semaine, il est donc de retour au travail d’une manière qui lui est familière.

« Il y a aussi eu un appel téléphonique surprise de Tiger Woods jeudi de la semaine dernière. Tiger a dit » hé, parlons un peu de votre swing « , alors il a reçu un petit conseil de Tiger – n’importe qui accepterait ça! J’espère que tout ça gels.

« Je pense que Rory doit préparer cela cette semaine parce que c’est un cours que vous devez suivre dans toutes les facettes de votre jeu. Cela dit, les joueurs les plus forts auront un peu plus de facilité, car tous ceux qui le frappent dans le rough ne seront pas capables de le muscler par le green. »

La pression motive-t-elle McIlroy ?

McIlroy a admis que son «bien-être mental et émotionnel» était en partie la raison pour laquelle il avait sauté le RBC Heritage la semaine après sa coupe manquée lors du premier majeur de l’année, la sortie anticipée prolongeant une course majeure sans victoire remontant à 2014.

L’Irlandais du Nord a admis qu’il adoptait une approche différente sur la façon dont il aborde les tournois majeurs lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse avant le tournoi PGA, Faxon étant ravi de voir les domaines sur lesquels McIlroy travaille.

Rory McIlroy vise une première victoire majeure depuis 2014 cette semaine au championnat PGA

« Chaque grand joueur se met la pression », a ajouté Faxon. « C’est une façon de les motiver, de les faire avancer et les majors le font aussi, peut-être au détriment de certains joueurs.

« On a demandé à McIlroy sur quoi il travaillait, son jeu mental, parce que ce jeu est tellement mental, peut-être plus mental qu’autre chose. Il a répondu » Je gère les attentes « , ce qui est vraiment important.

« Les joueurs essaient de jouer dans le présent. Ils essaient de garder leur esprit singulièrement concentré sur le tir à portée de main, le trou dans la main, le tour de la journée, et essaient également de rejeter ce que tout le monde pense.

« Partir du bon pied est important, mais ce que Rory a vraiment prouvé au Masters l’an dernier, avec son excellent 64e tour final pour terminer deuxième, c’est qu’il n’a pas toujours besoin que chaque partie de ce jeu soit parfaite pour lui. prétendre. »

« Tellement de bons scénarios » à Oak Hill

La tentative de McIlroy de remporter le championnat PGA pour la troisième fois et son ambition de mettre fin à sa longue sécheresse majeure est l’un des nombreux sujets de discussion potentiels avant le tournoi, Faxon étant intrigué de voir qui impressionne.

« Je pense qu’il y a tellement de belles histoires cette semaine », a expliqué Faxon. « Vous avez Jon Rahm et Scottie Scheffler qui négocient tous les deux qui sont premier et deuxième de manière élite dans presque toutes les catégories, les deux étant très proches l’un de l’autre.

« Il y a l’inconnu avec Jordan Spieth et son poignet. Va-t-il jouer ? Sera-t-il capable de lutter ? Sera-t-il capable de gagner la PGA et de terminer le Grand Chelem ? Ce serait remarquable.

« Pourriez-vous avoir une victoire de LIV Golf cette semaine, peut-être de la part de Brooks Koepka ou du vainqueur de la semaine dernière Dustin Johnson ? S’ils le faisaient, feraient-ils partie de l’équipe de la Ryder Cup ? C’est certainement intéressant.

« Phil Mickelson peut-il être une histoire? Je ne pense pas que quiconque aurait prédit qu’il gagnerait la PGA il y a quelques années et maintenant nous parlons de lui comme un candidat potentiel ici après sa deuxième place. à Augusta National, qui est sorti de nulle part.

« Est-ce que Justin Thomas pourrait défendre et compléter le triplé? Le numéro 1 mondial Rahm peut-il gagner et continuer vers le Grand Chelem? Il y a aussi un groupe de joueurs qui n’ont jamais remporté de championnat majeur qui frappent à la porte.

« Patrick Cantlay est le joueur le mieux classé à n’avoir jamais remporté de majeur et Xander Schauffele semble avoir son jeu dans un bon endroit. Viktor Hovland a beaucoup gravi les échelons et Tony Finau aussi, donc c’est un groupe merveilleux de joueurs et nous sommes dans une grande partie du jeu. »

