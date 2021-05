Championnat PGA: les rues Jordan Spieth ont raté des occasions après le troisième tour 68 à Kiawah Island | Actualités du golf

2:38



Jordan Spieth réfléchit à sa progression dans le classement avec un troisième tour de 68 au championnat de la PGA, où il pensait qu’il aurait pu afficher un nombre encore plus bas.

Jordan Spieth a été frustré de ne pas faire une plus grande poussée vers la tête du championnat de la PGA, malgré une performance bien améliorée lors de son troisième tour à Kiawah Island.

Le triple champion majeur a rebondi des rounds de 73 et 75 pour afficher un quatre sous 68 sur l’Ocean Course, mélangeant cinq birdies avec un bogey solitaire dans des conditions bénignes sur la côte de la Caroline du Sud pour revenir au niveau normal pour le tournoi.

Spieth a percuté un 12 pieds pour sauver la normale au premier, mais a raté une occasion de la moitié de la distance à la normale cinq suivante, avant de suivre un birdie de 30 pieds au troisième en intervenant depuis le green.

L’ancien n ° 1 mondial, qui peut terminer le Grand Chelem en carrière avec une victoire, n’a pas réussi à convertir les opportunités au cours de ses trois prochains trous mais a cardé des birdies consécutifs à partir du 10e, avant d’annuler un birdie de 15 pieds au 16e par lâcher un coup après un coup de départ capricieux au suivant.

« Je ne peux pas vraiment dire que ça aurait dû être beaucoup plus bas, mais c’est une manche où je monte au 18e, mec, ça aurait pu être spécial aujourd’hui », a déclaré Spieth. «J’en ai eu quatre ou cinq vraiment sans rythme aujourd’hui.

« Il y avait évidemment un couple [of putts] entrez, mais cela ressemblait à l’un de ces très bons tours de six ou sept sous qui ont fini par être quatre. Mais très heureux de remonter à égalité.

« Je déteste être au-dessus de la normale sur un terrain de golf. C’est comme ma plus grosse bête noire, quel que soit le moment où il est dans le tournoi, et je déteste juste voir un score au-dessus de la normale à côté de mon nom. C’est bien d’être à égalité avec le parcours. avec une chance de le battre demain. «

Jordan Spieth a remporté pour la dernière fois une majeure à l’Open en 2017

Spieth a eu du mal sur les greens lors de sa neuvième égalité à l’AT & T Byron Nelson et a de nouveau souffert d’un putter froid au cours des deux premiers jours du majeur de cette semaine, bien qu’il ait eu l’impression d’avoir vu des signes d’amélioration avec le putter lors de son troisième tour.

« C’est juste un truc de course », a ajouté Spieth. «Je sais exactement ce que c’est. J’essaie juste de lui faire confiance sur le parcours, et c’est difficile.

«C’est un mouvement comme n’importe quel mouvement de swing où il a besoin d’être répété et il a besoin de confiance et il a besoin de quelques résultats, et tout d’un coup je le verse.

« Quand je le regarde en vidéo ou comment je dois le calibrer, je me dis: ‘d’accord, ouais, pas étonnant que ça se sente si mal sur le parcours’ et c’est mieux que d’être parfait et de se sentir mal et de ne pas performer le cours. Aujourd’hui, c’était un peu mieux. «

