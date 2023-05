Championnat PGA: le co-leader Scottie Scheffler satisfait du «golf solide» alors que le n ° 1 mondial Jon Rahm déplore le putting | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième tour du championnat PGA 2023 à Oak Hill où Scottie Scheffler, Viktor Hovland et Corey Conners se partagent la tête

Scottie Scheffler était satisfait de son « golf solide » alors qu’il gagnait une part de la tête à mi-parcours du championnat PGA – mais le n ° 1 mondial Jon Rahm s’est retrouvé à déplorer son putting après avoir terminé la deuxième journée à neuf coups du rythme.

Le numéro 2 mondial Scheffler a suivi son 67 sans bogey jeudi avec un 68 un jour plus tard, cardant quatre birdies et deux bogeys alors qu’il rejoignait Viktor Hovland et Corey Conners sur cinq sous à Oak Hill.

Rahm, qui a remporté les Masters à Augusta National le mois dernier, a rebondi d’un 76 le premier jour en égalant le score de 68 de Scheffler vendredi, avec trois birdies sur le spin entre 13 et 15 l’aidant sous la barre des cinq plus.

Scheffler, qui n’a pas terminé en dehors du top 12 lors de ses 13 derniers départs, une course remontant depuis la CJ Cup en octobre 2022, a déclaré: « J’avais l’impression d’avoir fait du bon travail.

« Je n’ai pas touché autant de fairways que je l’aurais espéré, mais quand même, tirer deux sous, surtout un jour où le rugueux devenait vraiment humide et où il était vraiment difficile de jouer, c’était un bon golf solide.

« Une fois que vous vous impatienterez autour de cet endroit, vous allez essayer de faire un birdie à chaque trou, et c’est à ce moment-là que vous allez commencer à vous creuser un trou assez profond.

« Quand vous pouvez rester en tête et, espérons-le, attendre d’avoir chaud, c’est une bonne position. J’ai fait du bon travail les deux premiers jours de brouillage. J’espère frapper quelques fairways de plus et faire c’est un peu plus facile pour moi.

« Je suis fier de ce que j’ai fait les premiers jours. Je me sens à l’aise dans ces situations. Ce sont les positions dans lesquelles je veux être. Je veux être près de la tête. Je ne veux pas être à la 30e place. ou rentrer à la maison. »

Rahm : J’ai donné trop de coups

Le n ° 1 mondial Jon Rahm a senti qu'il avait donné des coups à cause de son putter cool lors de la deuxième journée du championnat PGA

Rahm avait laissé tomber huit coups en 10 trous le premier jour, avec six bogeys et un double bogey pendant cette période, mais n’a enregistré que deux imperfections à Rochester vendredi – celles qui venaient de chaque côté du blitz à trois birdies sur son dos neuf.

L’Espagnol était satisfait de son jeu global, mais pas du nombre de putts qu’il a laissés de côté.

Rahm, maintenant quatre au-dessus, a déclaré: « J’ai beaucoup mieux frappé – je n’ai raté que deux greens, je l’ai vraiment très bien frappé et je me suis donné une tonne d’opportunités de birdies.

« Si j’avais mis un peu mieux, je serais un peu plus près d’être en lice. J’aurais aimé faire quelques putts plus près du trou. Ce sont des coups donnés que vous ne pouvez pas vous permettre de donner dans les majors . »

Les espoirs de Rahm de remporter des titres majeurs successifs semblent désormais lointains, mais Hovland est bien parti pour décrocher son premier après un trois-moins de 67 ans, le Norvégien réussissant son dernier trou pour une part de la tête.

Hovland, qui a terminé à égalité au septième rang à Augusta National en avril et dans une part de quatrième à l’Open Championship l’été dernier, a déclaré: « La frappe de balle est définitivement là et j’ai l’impression qu’une grande partie du travail de jeu court que j’ai été faire les deux derniers mois commence à se montrer un peu.

« Certains des coups de bunker que j’ai frappés étaient vraiment agréables pour garder le score ensemble. Ces tournois sont ce dont vous rêvez de gagner et vous vous entraînez si dur pour jouer. C’est bien d’avoir une chance, mais en même temps, nous ‘ Il me reste encore beaucoup de golf. Nous ne sommes qu’à mi-chemin et beaucoup de choses peuvent arriver.

