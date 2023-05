Championnat PGA: le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, à la poursuite d’une plus grande gloire à Oak Hill «difficile» | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick est enthousiasmé par le défi d’essayer de remporter un deuxième titre majeur au championnat PGA sur le parcours « test » d’Oak Hill

Matt Fitzpatrick est enthousiasmé par le défi d’essayer de remporter un deuxième titre majeur au championnat PGA sur le parcours « test » d’Oak Hill

L’Anglais Matt Fitzpatrick insiste sur le fait qu’il peut remporter le championnat PGA à Oak Hill cette semaine, estimant que la « brute d’un parcours de golf » convient à son jeu.

Le champion de l’US Open 2022 était un concurrent lors de l’événement de l’année dernière, jouant dans le cadre du duo final avec Mito Pereira le quatrième jour, avant que son défi ne s’estompe finalement avec un tour final à trois pour terminer à égalité au cinquième rang.

Cette expérience à Southern Hills, cependant, s’est avérée déterminante pour donner à Fitzpatrick la conviction de remporter l’US Open un mois plus tard à Brookline et de défier plus de majors.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la ronde finale de l’US Open à Brookline alors que Fitzpatrick a remporté une victoire d’un coup Faits saillants de la ronde finale de l’US Open à Brookline alors que Fitzpatrick a remporté une victoire d’un coup

« Je sais que je peux lutter et gagner », a déclaré Fitzpatrick. « Je pense que ce tour final [at Southern Hills]on parlait beaucoup de moi jouant un peu trop vite, ayant l’air un peu pressé.

« Évidemment, à l’époque, vous ne voyez pas cela et je n’avais vraiment qu’une semaine après avant de jouer la prochaine série de tournois, donc je n’ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir.

Fitzpatrick vise une deuxième victoire majeure cette semaine

« Mais ensuite, je pense que lorsque le moment est venu dimanche de l’US Open, j’avais l’impression de savoir exactement quoi faire.

« Statistiquement, je n’ai même pas bien roulé cette semaine-là, donc si je peux jouer à nouveau de la même manière et putter aussi bien que je le sais, alors c’est aussi un autre niveau que je peux en quelque sorte ajouter à ma performance. Je pense que c’est une grande chose pour moi, la confiance que je peux le faire. »

Championnat de golf PGA en direct Vivre de

Il a fallu un score de six sous à Fitzpatrick pour remporter l’US Open l’an dernier et, bien qu’il ait eu 17 sous avant de battre Jordan Spieth lors d’un barrage au RBC Heritage le mois dernier, un test plus difficile a toujours été sa préférence.

« Je l’ai dit plusieurs fois, je déteste quand les tournois sont à 25, 30 sous la normale pour gagner », a déclaré le numéro 7 mondial. « Je n’ai pas particulièrement l’impression de bien jouer dans ceux-là.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Fitzpatrick a battu le champion en titre Jordan Spieth au troisième trou d’un barrage pour remporter le RBC Heritage Fitzpatrick a battu le champion en titre Jordan Spieth au troisième trou d’un barrage pour remporter le RBC Heritage

« J’aime juste quand c’est difficile et que vous devez vous battre et que le par est un bon score. J’aime juste ça, pour une raison quelconque. »

Concernant le défi particulier posé à Oak Hill, Fitzpatrick a ajouté: « D’après les trous que j’ai vus, il y a tellement de trous de golf difficiles et difficiles où vous devez frapper juste de bons coups.

« Je pense que c’est la grande chose à ce sujet; c’est un test approprié. Vous devez jouer au bon golf. C’est juste une brute d’un terrain de golf. Celui qui gagne cette semaine, à mon avis, le méritera amplement. »

Hatton : Je me sens plus à l’aise dans ma peau

Fitzpatrick n’est pas le seul Anglais en forme qui pourrait défier au sommet du classement à Oak Hill cette semaine, Tyrrell Hatton se dirigeant vers le championnat PGA après des classements successifs dans le top cinq au championnat Wells Fargo et à l’AT&T Byron. Nelson.

Hatton a également été presque victorieux chez The Players en mars après qu’un blitz de oiselets de retour l’ait vu presque remporter la plus spectaculaire des victoires. Malheureusement, la poussée est arrivée trop tard pour nier Scottie Scheffler, mais une deuxième place n’était certainement pas à dédaigner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après la superbe finale de Tyrrell Hatton à The Players, Andrew Coltart de Sky Sports Golf a évalué si l’Anglais pouvait continuer et remporter un tournoi majeur. Après la superbe finale de Tyrrell Hatton à The Players, Andrew Coltart de Sky Sports Golf a évalué si l’Anglais pouvait continuer et remporter un tournoi majeur.

Hatton a attribué sa forme récente à un régime de remise en forme plus ciblé en dehors du terrain de golf.

« Je pense que la plupart de mon jeu a été assez constant », a-t-il déclaré. « J’ai très bien conduit le ballon, ce qui va très loin, et j’ai réussi quelques putts.

« J’ai fait plus en dehors du terrain de golf cette année en termes d’entraînement et c’est bien de voir des résultats positifs.

« Je me sens généralement mieux dans ma peau. Mon objectif principal était vraiment d’être un peu plus à l’aise dans ma peau. »

Il a ajouté: « Le parcours de cette semaine va être assez exigeant. Le rugueux est assez épais.

« Je ne pense pas que le travail au gymnase m’aidera à faire avancer le ballon plus loin que nous ne l’aurions fait auparavant! Ce sera une semaine difficile, c’est sûr. »

Regardez le championnat PGA tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 13h sur Sky Sports Golf.