Championnat PGA: Justin Thomas se méfie de Rory McIlroy sur une lancée alors qu’il révèle les conseils de Tiger Woods | Actualités du golf

Justin Thomas jouera aux côtés de Rory McIlroy et Brooks Koepka lors des deux premières manches du championnat PGA

Rory McIlroy a été regroupé avec Justin Thomas dans les deux premiers tours du championnat PGA – ainsi que Brooks Koepka – et cela pourrait être un triplé animé à en juger par leurs joutes verbales de bonne humeur lors des conférences de presse de mardi.

McIlroy a été le premier à affronter les médias sur l’île de Kiawah et le joueur de 32 ans a été interrogé sur la possibilité de remporter le deuxième de ses quatre titres majeurs sur le site lorsqu’il a remporté le championnat de la PGA par huit coups en 2012.

« Ouais, c’était énorme », a répondu McIlroy avec un sourire sur son visage avant de rire en ajoutant: « Beaucoup de gars ont gagné un majeur, mais c’est un gros obstacle pour arriver au deuxième. C’était bien d’avoir ce singe. sur mon dos, surtout ici, jouant si bien.

« Alors oui, c’était un gros problème. Je ne voulais définitivement pas rester coincé sur un pendant longtemps, tellement heureux d’avoir cette seconde. »

Thomas devait entrer à côté pour faire face aux médias et était au fond de la salle alors qu’il était « trolled » par McIlroy.

L’Américain de 28 ans, bien sûr, n’a jusqu’à présent qu’une seule victoire majeure à son actif, remportant le championnat PGA à Quail Hollow en 2017.

Cependant, il a refusé de prendre l’appât de McIlroy quand c’était à son tour d’être interrogé, soulignant seulement qu’il se méfiait maintenant de l’Irlandais du Nord après qu’il soit revenu à la victoire après une période stérile de 18 mois au Wells Fargo Championship plus tôt ce mois-ci, également à Quail Hollow.

Rory McIlroy cherche son cinquième succès majeur

« Je ne peux pas vraiment en dire trop, à part que c’est formidable de le voir gagner », a déclaré Thomas. «Je sais que ça fait très longtemps pour lui, donc je suis content de le voir.

« Mais en même temps, je ne veux vraiment pas le pousser parce que d’habitude, quand il gagne, il aime en décoller, et avec beaucoup de gros tournois à venir, je ne veux pas vraiment pousser l’ours. »

Thomas est l’un des amis les plus proches de Tiger Woods sur le PGA Tour et après avoir remporté le championnat des joueurs en mars, il a révélé que le vainqueur majeur à 15 reprises, qui se remet toujours de son accident de voiture en février, lui avait donné des conseils avant la finale. rond.

Woods a terminé à égalité 11e, 11 tirs derrière McIlroy à Kiawah Island en 2012, et Thomas a confirmé qu’il était en contact avec l’ancien n ° 1 mondial avant cet événement.

« Je lui ai juste posé des questions sur le parcours », a déclaré Thomas. « Il serait le premier à dire qu’il n’a pas vraiment bien joué, donc ce n’est pas comme s’il avait gagné ici, donc il ne dirait pas nécessairement que c’est la façon parfaite ou correcte de jouer. »

« Mais je lui ai juste posé des questions sur le parcours juste en termes de préparation et de préparation. Il a plutôt frappé dans le mille. C’est long, il y a beaucoup de vent de travers, et j’ai un bon match court. De bon augure à la plupart des endroits. «

Thomas vise une deuxième victoire majeure

Interrogé sur l’état de son propre jeu alors qu’il enchérissait pour ce deuxième succès majeur insaisissable, Thomas a répondu: « Je me sens vraiment bien à ce sujet, pour être honnête. Je me suis entraîné dur. Ça a été proche. Mes résultats ont été très bons. moyen, c’est le moins que je dirais, mais c’est le truc à propos de ce jeu.

«J’ai l’impression d’avoir été proche, mais pas tout à fait de mettre les choses en place.

« Mais c’est le problème avec ce sport. Vous pouvez vous réveiller le lendemain et tout peut être là ou tout ne peut pas l’être. C’est un parcours très difficile, un test difficile, et ça va vraiment être juste à propos de votre jeu mental et votre patience tout au long de la semaine. «