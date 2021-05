Championnat PGA: Jordan Spieth évite les distractions du Grand Chelem, mais pas le week-end! | Actualités du golf

0:48



Jordan Spieth insiste sur le fait qu’il ne pense pas à l’opportunité de terminer sa carrière en Grand Chelem au championnat PGA cette semaine

Jordan Spieth insiste sur le fait que la perspective de terminer une carrière dans le Grand Chelem des majors n’est pas une distraction pour lui au championnat PGA.

Spieth sait qu’il sera interrogé sur le sujet s’il se met en lice ce week-end à Kiawah Island, mais il est déterminé à se concentrer sur le travail en cours et à traiter l’événement comme il le ferait pour n’importe quel championnat majeur.

Spieth accueillera les questions sur le Grand Chelem, mais pas avant le week-end

Le joueur de 27 ans aura une attention accrue sur lui cette semaine alors qu’il arrive en Caroline du Sud en tant que l’un des favoris d’avant-tournoi après une magnifique course de forme, aboutissant à sa première victoire depuis près de trois ans au Texas Open le mois dernier. .

Mais demandé si parler de la carrière du Grand Chelem était dans son esprit cette semaine, la réponse de Spieth était un « non, ce n’est pas » catégorique.

« Je pense que lorsque nous entrons dans le week-end, si je suis capable de me frayer un chemin dans la lutte, je pense que c’est quelque chose qui sera évidemment demandé et qui se présentera, et c’est quelque chose que je veux certainement.

« Vous allez à un majeur, et pour moi à ce stade, je veux gagner le Masters aussi mal que jamais cette année. Cela ne s’est pas produit. Je veux gagner celui-ci aussi mal que jamais. Ensuite, vous déménagez. à l’US Open, et ce sera pareil.

« Nous essayons de nous battre pour les majors. Je sens que j’aurai beaucoup de chances à ce tournoi, et si je me concentre simplement sur essayer de profiter de ce terrain de golf, jouez-le du mieux que je peux et en quelque sorte. restez dans la même forme d’arbre au vert dans lequel j’ai été, tout ce que je peux demander, c’est une chance. «

Spieth s’adressait aux médias n’ayant pas réussi à jouer une ronde d’entraînement sur le South Course en raison de son arrivée tardive sur l’île de Kiawah en raison du mauvais temps à Dallas perturbant ses projets de voyage.

Spieth est en grande forme cette année et a terminé sa course sans victoire au Texas Open

Mais il se méfie du parcours qui joue le plus long de l’histoire majeure, et avec les cinq derniers trous jouant tous contre le vent en début de semaine, il pense que le terrain pourrait « s’accrocher à une vie chère » vers la fin de leurs tournées.

« Je ne peux pas parler pour les autres joueurs, mais pour moi, je n’ai pas regardé la longueur d’un terrain de golf depuis le golf junior », a-t-il déclaré. «Les choses changent, et le vent fera jouer le pilote de 515 verges, neuf fer si le vent est sous le vent et qu’il devient ferme.

« J’ai entendu les neuf derniers tronçons à près de 4 000 verges, puis aujourd’hui, Matt Jones est venu au champ de tir et a dit » Homme, 14 à 18 était tout ce que vous voulez aujourd’hui « .

Spieth s’inquiète de la longueur du parcours sud

« Il pourrait donc s’agir de profiter des trous sous le vent et de s’accrocher pour la vie dans le vent ici. Les trous joueront évidemment beaucoup plus longtemps lorsque vous vous transformez dans la brise, puis beaucoup plus court sous le vent, plus que les autres terrains de golf lorsque ils peuvent devenir fermes et rapides et la balle va s’enfuir.

« Je pense que choisir les clubs sur les tees, choisir les lignes sur les tees, va être important, mais j’aurais aimé voir le terrain de golf plusieurs fois. Ce n’était tout simplement pas une possibilité cette année pour moi. faites beaucoup de bon travail les deux prochains jours.

« Contrôler vos coups de départ dans le vent avec une sorte de coups de départ maladroits comme frapper vers un arbre alors que le fairway semble être ailleurs, c’est un peu l’essentiel de ce que j’ai entendu sur le tee.

«Et puis une grande partie étant un terrain de golf de deuxième coup, devant vraiment contrôler vos distances de 160 à 220 mètres dans le vent et être capable de frapper autant de greens que possible avec cette herbe de paspalum. Je pense y aller. les verts dans la réglementation seront très importants cette semaine, et inévitablement des conditions venteuses sur l’eau.

« Cette semaine, je pense qu’il s’agira plus de frapper le milieu des verts et de profiter ensuite des par-cinq. »