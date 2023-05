Championnat PGA: Jordan Spieth admet que sa blessure a eu un impact sur son score alors que l’offre du Grand Chelem s’estompe | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jordan Spieth frappe son coup d’ouverture du troisième jour du championnat PGA dans les toilettes!

Jordan Spieth a admis qu’il avait du mal à faire face à ses propres attentes alors que sa blessure au poignet « coûtait des tirs » et mettait fin à ses espoirs de Grand Chelem pour une autre année au championnat PGA.

L’ancien n ° 1 mondial n’a besoin que d’une victoire au championnat PGA pour terminer le Grand Chelem en carrière, bien qu’il ait eu un doute de blessure avant le tournoi après s’être retiré de l’AT&T Byron Nelson la semaine dernière en raison d’une « douleur intense » au poignet gauche.

Spieth n’est revenu à frapper des balles que samedi et est arrivé à Oak Hill mardi pour la deuxième majeure masculine de l’année, où il avait le poignet fortement attaché alors qu’il bégayait jusqu’au week-end sur la marque de coupe avec des rondes de 72 et 73.

Le triple vainqueur majeur a ensuite lutté contre une pluie persistante pour marquer un 71 au troisième tour, un score qui l’a ramené à six, Spieth étant confiant d’être en forme pour le reste de la saison du PGA Tour après avoir vu ses espoirs de Grand Chelem s’estomper pour 2023. .

Jordan Spieth a vu ses minces espoirs de revenir dans la course s’effondrer au troisième tour

« Je pensais que je pouvais venir ici avec des attentes moindres, mais je sors et ce n’est pas possible ! » Spieth a dit Sports du ciel. « Je lutte, je veux tellement gagner, mais il y a une semaine, je ne pensais pas que je serais ici à ce moment-là.

« Il [the injury] n’est rien de majeur, c’est juste quelque chose qui a besoin de repos. J’espère que je pourrai prendre quelques jours de congé après demain et que je pourrai jouer au Colonial [Charles Schwab Challenge] et continuez avec le calendrier comme prévu. »

Championnat de golf PGA en direct Vivre de

Spieth a réussi quatre birdies, trois bogeys et un double bogey lors d’un troisième tour mouvementé samedi, le joueur de 29 ans devant continuer à s’adapter à la blessure.

« J’ai fait beaucoup de récupération [on the wrist] tous les jours depuis que je l’ai blessé, mais sur le parcours, il y a eu quelques scénarios où j’ai renoncé à quelques tirs que si ce n’était pas un facteur que je n’aurais pas, et malheureusement, ces tirs ont affecté mon score », a admis Spieth.

Jordan Spieth aligne un putt sous la pluie au 18e trou lors du troisième tour du tournoi de golf PGA Championship au Oak Hill Country Club le samedi 20 mai 2023 à Pittsford, NY (AP Photo/Eric Gay)

« J’espérais que ce ne serait pas le cas ici, mais ce n’est arrivé que quelques fois. Mes oscillations normales, ce n’est pas un problème. C’est juste quand vous devez vraiment passer sous un coup de flop ou un coup de bunker – je J’ai eu ça aujourd’hui où je n’ai tout simplement pas confiance en cela pour ne pas aggraver les choses, alors je me retire un peu.

« Je me suis probablement coûté quelques coups là-dessus. Mais en venant ici, j’ai en quelque sorte pensé que ce pourrait être le cas. Ce n’est rien de majeur, mais c’est suffisamment important pour que j’aurais aimé avoir deux ou trois semaines de congé avant cet événement juste avoir l’impression d’avoir été préparé. »

Mickelson se débat dans une coupe historique

Phil Mickelson, qui a progressé jusqu’au week-end sur la marque de coupe et est devenu le quatrième joueur de l’histoire à effectuer 100 coupes majeures, n’a pas réussi à trouver un birdie dans un cinq sur 75 qui l’a fait chuter plus loin dans le classement.

« J’adore ce temps, je pense que c’est tellement amusant », a déclaré Mickelson Sports du ciel. « Quand j’étais enfant et qu’il pleuvait, personne n’était sur le parcours et j’étais sous ce palmier en train de frapper des balles. Cela me rappelle ces moments.

« Je n’ai pas obtenu de bons résultats aujourd’hui, mais je me suis beaucoup amusé. C’est difficile, mais il y a de bonnes rondes. Je pense que le parcours est juste.

« Les 100 premières coupes ont été intéressantes, mais je pense que les 100 deuxièmes coupes vont être la partie la plus intéressante. Je ne connaissais pas cette séquence de coupures, mais c’est beaucoup d’années et beaucoup de golf. C’est quelque chose Je suis certainement fier de. »

