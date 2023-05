Championnat PGA: Jon Rahm espère pouvoir lutter malgré un départ cauchemardesque à Oak Hill | Nouvelles du golf

Jon Rahm a lutté pour un premier tour 76 au championnat PGA

Le n ° 1 mondial Jon Rahm garde l’espoir de revenir dans le championnat PGA malgré un début cauchemardesque dans sa candidature pour des titres majeurs consécutifs à Oak Hill.

Le champion des Masters, déjà quadruple vainqueur du PGA Tour cette année, a eu du mal dans tous les domaines de son jeu alors qu’il bégayait à six sur 76 lors d’un premier tour retardé par le gel.

Rahm était sous la normale après six trous de sa ronde avant de carder cinq bogeys dans une séquence de six trous, le favori d’avant le tournoi laissant tomber d’autres coups le long de la dernière ligne droite pour égaler le deuxième tour d’ouverture le plus élevé de sa carrière sur le PGA Tour.

Rahm vise une cinquième victoire de l’année et un troisième titre majeur de sa carrière

« Les six trous de la journée, j’ai vraiment bien joué », a déclaré Rahm. « Je me suis mis au bon endroit et après cela, je me suis retrouvé à me battre. Je n’ai pas pu trouver le fairway et les fairways que j’ai ratés m’ont coûté des bogeys.

« L’essentiel sur ce parcours est de frapper le fairway. Si vous mettez la balle dans le fairway, vous pouvez en fait vous donner beaucoup de bonnes chances. Même 18 [on Thursday] jouait sous le vent, donc si vous le mettez sur le fairway, vous pouvez avoir un bon aperçu de peut-être le frapper de près et c’est ce que je n’ai pas fait.

« La seule chose que je peux me remémorer, ce sont les trois putts courts que j’ai ratés sur le neuf de retour. Si je fais ces putts, j’en tire trois, ce qui n’est pas le pire des cas. »

Rahm a commencé sa semaine avec un birdie de 15 pieds au 10e, lui laissant trois coups de mieux qu’après le premier trou de sa victoire au Masters, l’Espagnol manquant une opportunité de huit pieds au 14e carrossable avant de commencer sa glissade avec un bogey courir dans le virage.

Le n ° 1 mondial a raté de 12 pieds pour sauver le par du 16e et a boguey ses deux trous suivants après des entraînements errants, Rahm suivant un tir tombé au deuxième en manquant de cinq pieds au suivant.

Il n’a pas réussi à monter et descendre du bunker du green pour sauver la normale au sixième et a réussi un double bogey à trois putts au septième, avec le double vainqueur majeur à 10 coups derrière le leader du club house Bryson DeChambeau malgré un birdie son avant-dernier trou.

« Ce n’étaient pas mes meilleurs swings sur les deux derniers trous et j’ai fait un birdie et un par, donc il y a plusieurs façons de le faire », a ajouté Rahm. « Vous n’avez pas besoin de jouer parfaitement. Si je peux en quelque sorte gérer un faible [on Friday] et que je me retrouve proche de la normale avant dimanche, je pense que j’aurai une bonne chance. »

Scheffler profite d’un départ sans bogey

Scottie Scheffler, le seul joueur qui peut dépasser Jon Rahm au sommet du classement mondial cette semaine, était un coup derrière DeChambeau après avoir cardé un brillant 67 sans bogey.

Scheffler a ouvert avec quatre normales consécutives et a suivi des birdies de 15 pieds au 14e et au cinquième en ajoutant un autre à bout portant au huitième par-quatre, le voyant cartonner le premier tour sans bogey de sa grande carrière.

Scottie Scheffler est déjà vainqueur cette saison au WM Phoenix Open et The Players

« [On Thursday] était probablement les conditions les plus faciles que nous verrons toute la semaine avec le terrain de golf », a déclaré Scheffler. « Donc, se déplacer sans bogeys était vraiment bien. Je veux dire, c’est à peu près comme ça que j’ai tiré trois sous. Il n’y a pas vraiment beaucoup d’opportunités de birdies là-bas. Donc, si vous pouvez limiter les erreurs, de bonnes choses se produiront.

« Cet endroit est assez difficile. Je suis entré dans [the first] ronde juste essayer de jouer au golf solide. J’ai gardé le parcours devant moi la plupart du temps et j’ai réussi de très bons coups de départ sur les trous importants. Ensuite, j’ai aussi fait de beaux arrêts. »

