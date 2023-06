Championnat PGA féminin: Ruoning Yin décroche son premier majeur alors que Stephanie Meadow et Leona Maguire sont absentes | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième manche du championnat féminin PGA de KPMG où Ruoning Yin a décroché son premier majeur.

Ruoning Yin a remporté sa deuxième victoire de la saison sur le circuit de la LPGA et un premier titre majeur avec une victoire spectaculaire en un coup au championnat féminin PGA de KPMG.

La joueuse de 20 ans a réussi un 67 sans bogey lors d’une dernière journée retardée par les intempéries au Baltusrol Golf Club, où un birdie au 18e par cinq l’a portée à huit sous devant l’ancienne championne de l’US Women’s Open Yuka Saso.

Les stars de la Solheim Cup Carlota Ciganda et Anna Nordqvist ont partagé la troisième place sur six sous avec Megan Khang, Xiyu Lin et Stephanie Meadow d’Irlande du Nord, tandis que la leader du jour au lendemain Leona Maguire a échappé à la dispute après un dimanche décevant.

Leona Maguire visait une deuxième victoire en autant de semaines sur le circuit de la LPGA

Maguire a pris une avance d’un coup dans la dernière journée, mais a perdu du terrain avec trois bogeys dans une séquence de six trous à partir du sixième, avec un trois sur 74 lui laissant quatre coups en arrière dans une part de 11e.

Plus à venir…