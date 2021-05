Championnat PGA: Corey Conners deux sans faute au sommet, Brooks Koepka en lice, mais Rory McIlroy a du mal | Actualités du golf

3:26



Retour sur le meilleur de l’action lors d’une première ronde mouvementée au 103e championnat de la PGA sur le parcours Ocean de l’île de Kiawah, où Corey Conners a impressionné

Retour sur le meilleur de l’action lors d’une première ronde mouvementée au 103e championnat de la PGA sur le parcours Ocean de l’île de Kiawah, où Corey Conners a impressionné

Corey Conners a pris la tête du premier tour au 103e championnat de la PGA alors que Brooks Koepka a défié les attentes pour entrer en lice sur l’île de Kiawah.

Conners a tiré un cinq sous 67 pour revendiquer une avance de deux coups sur le terrain, avec Koepka en tête du peloton de poursuite avec l’Anglais Sam Horsfield, Viktor Hovland et l’ancien champion Keegan Bradley, mais ce fut une première journée difficile pour le favori d’avant-tournoi. Rory McIlroy.

Malgré une confiance renouvelée acquise lors de sa victoire au Wells Fargo Championship plus tôt ce mois-ci, McIlroy a fait un gâchis des par-cinq sur l’Ocean Course et a bogeyé trois des quatre longs trous dans un 75, le même score que le partenaire de jeu et le monde. No 2, Justin Thomas.

Mais le troisième membre de leur groupe volait haut alors que Koepka se remettait d’un premier trou lamentable qui le laissait « se sentir comme un idiot », un double-bogey six au 10e suivi d’une sélection de la brillance qui lui a valu le trophée Wanamaker en 2018 et 2019.

Brooks Koepka a fait un début choquant mais a récupéré pour tirer 69

Birdies à 11 et 13 ans a réparé les dégâts de son départ décousu, éclaircissant son deuxième d’une zone de déchets sablonneux dans un monticule d’épaisse herbe de fétuque à quelques mètres devant lui, le forçant à poignarder son troisième dans le fairway.

Après avoir couvert les neuf derniers dans un 36 pair, Koepka a percé de 25 pieds pour birdie au quatrième pour commencer une série de trois birdies dans quatre trous avant de se rapprocher de l’objectif du club-house fixé par Bradley, avec Hovland également dans la maison sur trois sous avec son ouvreur de quatre oiseaux.

Mais ils ont ensuite été dépassés par Conners en forme, qui a connu une deuxième place consécutive dans le top 10 au Masters en avril et a poursuivi sa forme majeure impressionnante avec la ronde exceptionnelle des partants tardifs le premier jour.

1:22 Revivez le meilleur de l’action de la manche d’ouverture 67 de Corey Conners au championnat de la PGA, donnant au Canadien une avance de deux coups à Kiawah Island Revivez le meilleur de l’action de la manche d’ouverture 67 de Corey Conners au championnat de la PGA, donnant au Canadien une avance de deux coups à Kiawah Island

Le Canadien a réussi un birdie à trois des sept premiers trous avant de rendre un en arrière quand il a dépassé le green avec son approche du neuvième, et il a fait de bons fours aux deux par-cinq sur les neuf arrière de chaque côté d’un birdie bonus au 15e, où il a fait un énorme putt de 55 pieds juste à côté du green.

« Je dirais qu’il est impossible d’être sans stress sur ce terrain de golf », a déclaré le joueur de 29 ans. «Vous ne pouvez pas vous endormir sur les trous. C’est très difficile, mais j’ai eu la chance de passer une bonne journée et de la rendre la moins stressante possible pour moi-même.

«J’ai frappé beaucoup de très bons coups et réussi de beaux putts au début du tour, et cela a vraiment aidé à renforcer la confiance. Vous savez, j’ai joué avec beaucoup de liberté.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« C’était une manche vraiment spéciale, j’ai vraiment très bien fait beaucoup de choses. C’est agréable de voir des putts de birdie de milieu de gamme tomber tôt dans le trou, et j’ai eu l’impression de l’avoir très bien roulé pour le reste de la manche. . Beaucoup de putts ont eu des chances d’entrer et j’ai aussi effectué de jolis arrêts. »

Horsfield, deux fois vainqueur du UK Swing de l’European Tour l’année dernière, a célébré ses débuts au championnat PGA avec sa meilleure manche dans un majeur, en obtenant cinq birdies et en se rapprochant terriblement d’un autre au dernier, lâchant de 12 pieds.

Mais le jeune homme de 24 ans, encadré dans son enfance par Ian Poulter à Woburn, n’a pas laissé cette journée encourageante, d’autant plus qu’il a commencé l’année à l’écart par une blessure au dos qui l’a empêché de jouer pendant quatre mois, et il a crédité son travail avec l’entraîneur Sean Foley pour avoir remis son swing en forme.

1:39 Le quadruple champion majeur Brooks Koepka s’est remis d’un double bogey d’ouverture de trou pour marquer un 69 de moins de trois ans et prendre une part de la tête du club au championnat de la PGA Le quadruple champion majeur Brooks Koepka s’est remis d’un double bogey d’ouverture de trou pour marquer un 69 de moins de trois ans et prendre une part de la tête du club au championnat de la PGA

« J’ai déchiré mon disque dans le dos à la fin de l’année dernière, donc ça m’a mis quatre mois dehors, puis j’ai commencé à travailler avec Foles », a déclaré Horsfield. «Nous avons juste commencé à travailler pour rester grand, derrière le ballon et juste lui donner une bonne riposte.

«J’essaie juste de garder la tête baissée, je ne veux pas penser que je suis meilleur que ce que je suis ou autre. Il suffit de baisser la tête, de travailler tous les jours et de moudre, et évidemment je suis vraiment, vraiment heureux avec comment tout va.

« J’ai très bien joué cette année et c’était agréable de sortir aujourd’hui. J’ai bien joué, je me suis senti vraiment à l’aise et j’ai inscrit un bon score au tableau. »

2:19 Sam Horsfield réfléchit à se rapprocher de deux coups de la première avance au championnat de la PGA et s’il pense à un défi tardif pour se qualifier pour la Ryder Cup Sam Horsfield réfléchit à se rapprocher de deux coups de la première avance au championnat de la PGA et s’il pense à un défi tardif pour se qualifier pour la Ryder Cup

L’Australien Cam Davis a également remporté le 69 juste avant le coucher du soleil, tandis que le champion en titre Collin Morikawa était ravi de son premier 70 qui a été égalé par le quintuple vainqueur majeur Phil Mickelson et l’Ecossais Martin Laird, qui a réussi quatre birdies consécutifs sur les neuf derniers. à quatre sous avant de larguer des coups à 17 et 18.

Le capitaine de la Ryder Cup, Padraig Harrington, était un autre vétéran à impressionner en tirant un 71 pour égaler les premiers efforts de Tyrrell Hatton, Paul Casey, Tom Lewis et Rickie Fowler, qui a bien justifié son invitation spéciale après avoir chuté au 128e rang mondial. classements après une mise en forme misérable.

Mais alors que 30 joueurs ont terminé la journée en chiffres rouges, McIlroy, Thomas et le n ° 1 mondial Dustin Johnson devront se regrouper vendredi pour s’assurer de se qualifier pour le week-end.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

McIlroy a bien fait de brouiller un bogey après avoir transformé son premier drive en obstacle au 10e, et il s’est vite retrouvé sous la carte avec des birdies à 11 et 13 ans seulement pour jouer un mauvais lay-up au long 16e et courir le premier de ses trois six.

Le double vainqueur a perdu trois tirs en cinq trous sur les neuf premiers, et il a également bogeyé le septième pour glisser à trois avec Thomas, tandis que Johnson était un tir plus loin après un 76 plafonné par un double six à la dernier.