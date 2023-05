Championnat PGA: Cameron Young manquera la coupe après avoir reçu une pénalité de deux coups à Oak Hill | Nouvelles du golf

Cameron Young a raté le cut après les rondes 74 et 75 à Oak Hill

Cameron Young manquera la coupe au 105e championnat de la PGA après qu’une erreur de règles coûteuse lui a valu une pénalité de deux coups lors de son deuxième tour à Oak Hill.

Le n ° 15 mondial se battait pour se qualifier pour le week-end après un quatre sur 74 jeudi, où il a terminé son tour avec un birdie, bien qu’il se soit remis d’un bogey le 10e – son premier trou du deuxième jour – pour revenir en arrière. vers la ligne de coupe.

Young est passé de 10 pieds au 12e pour le premier des birdies successifs et en a ajouté un autre à bout portant au 15e, le ramenant à deux pour le tournoi et à moins de six coups du leader du club house Bryson DeChambeau, seulement pour faire une erreur coûteuse au 16e trou.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Comme son marque-balle était sur la ligne de jeu des deux partenaires de jeu, l’Anglais Tommy Fleetwood et le Japonais Hideki Matsuyama, il a déplacé son marqueur d’une longueur de tête de club sur le côté.

Après que les autres joueurs aient terminé le trou, Young n’a pas réussi à ramener le marqueur à sa position d’origine et a tapé d’un mauvais endroit, le voyant encourir une pénalité de deux coups et transformer sa normale en un double bogey six.

Young a terminé deuxième à l’Open et septième à égalité au Masters le mois dernier

Un communiqué du comité des règles du tournoi a déclaré: « Cameron Young a reçu une pénalité de deux coups pour une infraction à la règle 15.3c au cours du deuxième tour. Young avait joué d’un mauvais endroit et a encouru la pénalité générale (deux coups) pour avoir enfreint la règle. 15.3. »

Young a aggravé l’erreur en bogeyant le 18e et en mettant trois fois le par-5 quatrième pour un autre coup tombé, avec un double-bogey au par-4 sixième et une tache au dernier trou le voyant devoir se contenter d’un cinq sur 75 .

Championnat de golf PGA en direct Vivre de

Mickelson survit à un penalty pour faire une coupe historique

Phil Mickelson, six fois champion majeur, a déclaré qu’il avait « joué terriblement » lors de ses deux premiers tours à Oakmont, malgré des tours de cardage de 73 et 72 pour avoir l’air sûr de faire la coupe pour la 100e fois de sa carrière majeure.

Mickelson a admis qu’il était « appréciable » d’un responsable des règles pour l’avoir évité d’être pénalisé au sixième par quatre, où il n’avait initialement pas reconnu les récents changements de règles lors de l’élaboration de son abandon après avoir trouvé la surface de réparation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après n’avoir pas participé au tournoi de l’année dernière, revivez la dernière apparition de Phil Mickelson au championnat PGA en 2021 lorsqu’il est devenu le plus vieux vainqueur majeur à 50 ans. Après n’avoir pas participé au tournoi de l’année dernière, revivez la dernière apparition de Phil Mickelson au championnat PGA en 2021 lorsqu’il est devenu le plus vieux vainqueur majeur à 50 ans.

« J’ai fini par le frapper dans l’obstacle et j’ai pris la ligne de mire et je suis revenu », a expliqué Mickelson. « Je ne savais pas qu’ils avaient changé la règle cette année, selon laquelle vous pouviez normalement prendre le point en ligne, puis vous aviez ce demi-cercle de deux clubs.

« Je suppose qu’en janvier, ils ont changé cela pour que vous n’obteniez qu’une ligne de mire, alors le gars est venu et m’a épargné une pénalité parce que je l’avais laissé tomber dans la décision de l’année dernière et je ne savais pas que cela avait été changé . Il est venu et m’a épargné un accident vasculaire cérébral, donc j’ai été très reconnaissant. »

Regardez le championnat PGA tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 14h sur Sky Sports Golf.