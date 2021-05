Championnat PGA: Cameron Tringale passe de prétendant au titre à également couru dans un effondrement spectaculaire | Actualités du golf

Cameron Tringale a perdu 13 tirs en cinq trous

Cameron Tringale a subi l’un des effondrements les plus étonnants de l’histoire majeure en lâchant 13 tirs en seulement cinq trous le deuxième jour à Kiawah Island.

Tringale semblait être un véritable prétendant au titre de champion de la PGA, après ses 70 premiers avec un départ régulier pour son deuxième tour sur le neuf arrière de l’Ocean Course.

L’Américain a réussi un birdie le 11e pour se rapprocher de deux tirs du premier chef du club, Phil Mickelson, mais son défi a commencé à se défaire avec un mauvais coup de départ vers le perfide 14e, tirant sa balle dans le rugueux gauche et prenant trois autres tirs juste pour trouver le green. .

0:29 Cameron Tringale était à deux tirs de la tête au début de son deuxième tour du championnat de la PGA avant de subir un effondrement spectaculaire à Kiawah Island. Cameron Tringale était à deux tirs de la tête au début de son deuxième tour du championnat de la PGA avant de subir un effondrement spectaculaire à Kiawah Island.

Deux putts se sont ajoutés à un triple-bogey six, mais le pire était de suivre au long 16e, où il a tiré deux coups dans l’eau à gauche et a finalement trouvé la terre ferme avec son cinquième tir – et sa troisième balle – bien que celui-ci était dans l’épais rugueux sur la droite.

Tringale a en fait bien réussi à deux putts à partir de 45 pieds de la frange pour un quintuple-bogey 10, mais l’agonie était loin d’être terminée pour lui car il a perdu une autre balle dans la boisson du tee au 17e, aggravant l’erreur par trois mettant de cinq pieds et en courant un quadruple bogey sept.

Sa série de trous d’horreur a été résumée lorsque son putt par au 18e a été sorti, et il a tapé pour que bogey termine un 48 arrière, passant de deux hors de l’avance à 10 au-dessus de la normale et six coups en dehors de la marque de coupe projetée. .

À son crédit, Tringale s’est regroupé au tournant et a joué le premier neuf en deux sous, avec sept pars et birdies aux troisième et neuvième, mais sa ronde de 82 était beaucoup trop nombreuse pour être là pour le week-end.