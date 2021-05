Championnat PGA: Bryson DeChambeau heureux avec 72 sur le «parcours le plus difficile» qu’il a joué | Actualités du golf

Bryson DeChambeau a bien commencé avant de faire quatre bogeys consécutifs

Bryson DeChambeau a lutté contre de faibles réserves d’énergie et s’est appuyé sur sa «force mentale» pour se battre pour revenir en lice le premier jour du championnat de la PGA.

DeChambeau est rapidement passé à deux sous après trois trous sur une île venteuse de Kiawah, mais quatre bogeys consécutifs ont annulé son départ lancé et il a eu besoin de deux birdies au cours de ses trois derniers trous pour récupérer un niveau par 72 honorable – à seulement trois tirs de la première avance.

DeChambeau a creusé profondément pour broyer un 72

Le grand champion de l’US Open a admis les conditions et ses tactiques de puissance « m’ont beaucoup enlevé », mais il était ravi de sa solide finition sur ce qu’il a décrit comme le parcours le plus difficile qu’il ait jamais joué depuis qu’il est devenu professionnel.

« Ce n’était pas facile là-bas, et je ne faisais pas de mon mieux », dit-il. «Je mettais bien, et j’ai fait quelques birdies au début. J’ai juste mal évalué la vitesse au 13, trois putts, puis c’était un rapide quatre bogeys et un départ après un bon départ.

«Mais pour la plupart, j’ai gardé la tête haute, je l’ai gardée haute et j’ai réussi à finir fort sur les neuf premiers. J’ai très bien joué. Mentalement, il faut faire preuve de beaucoup de détermination.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« La force mentale de continuer quand les choses ne vont pas bien. La chance ne va pas à votre façon et vous n’obtenez pas les meilleures pauses. Frapper beaucoup de bons coups, et les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.

« Vous devez être capable d’intervenir et de dire » vous savez quoi, ce n’est pas grave. Je vais juste exécuter le meilleur tir que j’ai pu ici « . C’est ce que j’ai pu faire sur les neuf derniers J’ai eu quelques mauvaises pauses – quelques putts qui ne sont pas entrés et qui auraient dû entrer – j’en ai fait quatre et j’aurais pu être quatre sous aujourd’hui.

« Le vent vient de me frapper les fesses. Il fait chaud et je grince juste là-bas, donc ça vous enlève beaucoup. Je travaille vraiment, vraiment dur pour frapper chaque coup exactement comme je le veux, et puis ça ne marche pas. Cela n’arrive pas, et vous devez être à l’aise avec cela et comprendre comment monter et descendre. «

L’île Kiawah a fait des ravages sur les réserves énergétiques de DeChambeau

DeChambeau ne prévoyait pas de passer longtemps sur le terrain après son tour alors qu’il cherchait à se regrouper et à reconstituer ses réserves d’énergie avant le deuxième tour de vendredi, mais il a insisté sur le fait qu’il était loin de sa «finesse» en ce qui concerne sa forme physique.

«C’est beaucoup de travail», a-t-il ajouté. « Mais je ne suis pas comme à la fin ou quoi que ce soit, c’est ce que je fais chaque semaine. J’ai travaillé beaucoup plus dur à différents moments de ma carrière, mais ce terrain de golf vous enlève.

«C’est le parcours de golf le plus difficile auquel j’ai joué sur le Tour, et c’est un fait direct pour moi. Cela demande beaucoup d’énergie.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

« Et je pense juste pratiquer des rondes, travailler dur sur mon swing de golf, faire le bon putting, essayer de comprendre à quel point le vent affecte les putts, tout cela, puis essayer de s’entraîner après et de ne pas dormir parfois huit heures. , tout s’additionne, c’est sûr. «