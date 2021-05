Championnat PGA: Brooks Koepka se remet d’un mauvais départ au feu 69 et partage une avance rapide | Actualités du golf

1:39



Brooks Koepka, quadruple champion du monde majeur, s’est remis d’un double bogey dans le premier trou pour marquer un 69 de moins de trois ans et prendre une part de la tête du club au championnat de la PGA.

Brooks Koepka, quadruple champion du monde majeur, s’est remis d’un double bogey dans le premier trou pour marquer un 69 de moins de trois ans et prendre une part de la tête du club au championnat de la PGA.

Brooks Koepka « s’est senti comme un idiot » après un trou du championnat de la PGA. Mais 17 trous plus tard, il était à égalité pour la tête après un 69 de moins de trois à Kiawah Island.

Koepka est entré dans le tournoi en admettant qu’il était peut-être dans six mois avant de retrouver sa forme physique alors qu’il continue sa convalescence après une opération au genou qu’il a subie moins d’un mois avant le Masters, où il avait du mal à marcher autour d’Augusta National et a raté la coupe à mi-chemin.

Ses attentes pour un troisième titre de la PGA ont été tempérées davantage quand il a bloqué un trois bois du 10e tee dans une zone de déchets et a éclairci un deuxième ambitieux dans un monticule couvert d’herbe à hauteur des genoux, le laissant sans autre choix que de rentrer dans le fairway.

Koepka a admis qu’il « se sentait comme un idiot » après son premier trou

Les erreurs ont conduit à un double bogey six pour commencer sa campagne, mais il a réparé les dégâts avec deux birdies dans les trois trous suivants et, après avoir tourné en 36, il a ramassé trois tirs dans quatre trous sur les neuf premiers pour gagner une part. des premiers chefs de club.

« Je me sentais idiot », a-t-il dit Golf de Sky Sports en réfléchissant à son pauvre trou d’ouverture. « Probablement un mauvais choix de club sur 10. Je pensais que trois bois auraient porté, mais ce n’était pas le cas. Je n’ai pas non plus trouvé le visage, il a à peine touché le visage!

« La première règle est, si vous avez des ennuis, fuyez. Je ne pouvais pas atteindre le green et c’était un mauvais mensonge, donc je ne savais pas où j’allais. J’ai juste essayé de frapper un sable- caler par le vert au lieu de simplement le couper.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Donc une erreur mentale là-bas, et je méritais chaque partie de ce double bogey. Mais cela m’a en quelque sorte aidé à me recentrer. Je ne peux pas jouer avec aucune erreur, peut-être une par jour, et c’était la mienne, et je l’ai sortie. du chemin sur le premier trou. Il fallait juste faire très attention et regarder ce que je faisais. «

Et avec seulement quatre tours en dessous de 70 parmi la première vague de partants, Koepka a insisté sur le fait qu’il adorait faire le test brutal du South Course et se sentait bien quant à ses chances de rester en lice au cours des 54 trous suivants.

«J’adore quand c’est difficile», a-t-il ajouté. « Je pense que c’est pour ça que je réussis si bien dans les majors. Je sais juste mentalement que je peux le moudre. Comme quand il y a du vent comme ça, ce n’est pas tant du putting, c’est plus une frappe de balle, et j’ai eu l’impression de la frapper. vraiment bien aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est pour ça que j’ai vraiment bien réussi.

2:18 Le champion en titre Collin Morikawa revient sur une impressionnante manche d’ouverture de 70 au championnat de la PGA et sur sa percée majeure dans le concours 2020 Le champion en titre Collin Morikawa revient sur une impressionnante manche d’ouverture de 70 au championnat de la PGA et sur sa percée majeure dans le concours 2020

« Vous devez comprendre que parfois ce par est un bon score. Vous devez comprendre que 30, 35 pieds est parfois un bon coup, et vous devez simplement l’accepter et passer à autre chose. »

La philosophie de Koepka a été reprise par le champion en titre Collin Morikawa, qui a également défié les conditions difficiles pour ouvrir avec un solide deux sous 70 qui lui a donné une excellente plate-forme pour monter une solide défense de son titre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait que les conditions venteuses se poursuivent, il a déclaré: « Absolument. J’espère que c’est le cas parce que cela vous permet de frapper de bons coups, et les gars qui frappent des disques de qualité, des coups de fer de qualité, vont probablement frapper plus de greens. Les pars vont être un peu plus faciles, et vous ne serez pas aussi stressé à travers 36, 54 trous.

«Je sens où en est mon jeu en ce moment et comment je frappe mes fers, c’est vraiment solide, ou comment je frappe mes quatre fers et mes cinq bois. Alors, oui, j’espère que ça restera venteux parce que cela teste vraiment votre capacité à réaliser des coups de qualité. «