Championnat PGA: Brooks Koepka retient Viktor Hovland et Scottie Scheffler pour remporter une cinquième victoire majeure | Nouvelles du golf

Brooks Koepka détient le trophée Wanamaker après avoir remporté le championnat PGA

Brooks Koepka a traversé une bagarre au tour final avec Viktor Hovland et a survécu à une charge tardive de Scottie Scheffler pour remporter une victoire palpitante et un cinquième titre majeur au championnat PGA.

L’ancien n ° 1 mondial détenait une avance de 54 trous pour le deuxième majeur consécutif, mais a évité une répétition de sa déception au tour final au Masters, Koepka n’ayant jamais abandonné la première place lors d’un dimanche passionnant à Oak Hill.

-9 Brooks Koepka (États-Unis) -7 Scottie Scheffler (États-Unis), Viktor Hovland (Norvège) -3 Cam Davis (Australie), Kurt Kitayama (États-Unis), Bryson DeChambeau (États-Unis) Autres : -2 Rory McIlroy (NIrl), -1 Justin Rose (Eng), +5 Jordan Spieth (USA), +7 Jon Rahm (Esp)

Koepka a mélangé sept birdies avec quatre bogeys pour afficher un trois sous 67 et terminer sur neuf sous, assez pour une victoire en deux coups sur Scheffler et Hovland, le voyant rejoindre Jack Nicklaus et Tiger Woods en tant que triple vainqueur du championnat PGA. .

Scottie Scheffler a égalé la manche de la journée avec un cinq moins de 65 ans

Scheffler revient au n ° 1 mondial pour sa deuxième égalité et Hovland a raté de peu la victoire après un double bogey coûteux au 16e par quatre, tandis que Bryson DeChambeau a terminé quatrième et Rory McIlroy a terminé septième à égalité. après un troisième 69 consécutif.

Comment Koepka a remporté trois fois le championnat PGA

Koepka a raté une opportunité de 15 pieds au premier mais a fait un birdie de quatre pieds au suivant, où Hovland n’a pas réussi à se convertir de six pieds, le leader du jour au lendemain tirant ensuite un coup de départ brillant dans le par-trois tiers pour mettre en place un autre birdie et déplacer trois clair.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brooks Koepka a prolongé son avance au championnat PGA avec trois birdies consécutifs au début de la ronde finale à Oak Hill Brooks Koepka a prolongé son avance au championnat PGA avec trois birdies consécutifs au début de la ronde finale à Oak Hill

Les deux joueurs ont profité du par-cinq suivant pour tirer plus loin devant le terrain, tandis que Hovland a fait un birdie de 20 pieds au cinquième et s’est déplacé dans l’un de ses partenaires de jeu lorsqu’il s’est levé et descendu du sable pour sauver le par à le sixième.

Koepka a fait bogey après avoir trouvé de l’eau au sixième tee et est retombé à sept sous avec un tir tombé au suivant, où Hovland a dû se contenter d’un bogey-cinq après avoir lancé un épais rugueux, permettant à Scheffler et DeChambeau de fermer dans les trois la tête.

Brooks Koepka se déplacera à l’intérieur des places de qualification automatique prévues pour la Ryder Cup avec sa victoire

Hovland a présenté un jeu court impressionnant pour brouiller les normales au cours des deux prochains trous pour atteindre le premier virage derrière Koepka, qui a commencé son neuf arrière avec un birdie de huit pieds pour doubler son avantage.

Koepka a immédiatement bogeyé le par-trois après avoir trouvé le bunker du côté vert du tee, mais a capitalisé sur une pause chanceuse du 12e tee pour percer un birdie de 10 pieds depuis la frange, ce qui a restauré son coussin à deux coups lorsque Hovland a raté un similaire. distance.

Viktor Hovland a raté de peu une première victoire majeure

Scheffler a profité du 13e par cinq et a presque percé son coup de bunker au suivant alors qu’il se rapprochait en deux, tandis que Hovland a également réussi un birdie au 13e et a laissé Koepka devant se convertir de 10 pieds pour sauver le par et rester juste un devant.

Koepka a lancé deux coups roulés depuis la frange pour un birdie après avoir conduit le 14e et Hovland a percé de huit pieds pour éviter de prendre encore plus de retard, bien que les espoirs du Norweigan se soient terminés lorsque son approche du sable au 16e par quatre s’est branchée face au bunker.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les espoirs de Viktor Hovland de remporter le championnat PGA 2023 ont effectivement pris fin après un double bogey au 16e trou par quatre à Oak Hill lorsqu’il a laissé sa balle dans le rebord du bunker. Les espoirs de Viktor Hovland de remporter le championnat PGA 2023 ont effectivement pris fin après un double bogey au 16e trou par quatre à Oak Hill lorsqu’il a laissé sa balle dans le rebord du bunker.

L’incident correspondait à ce que Corey Conners avait vécu un jour plus tôt alors qu’il menait et a vu Hovland faire un double bogey, ce qui lui a laissé quatre derrière lorsque Koepka a produit une approche brillante pour mettre en place un birdie de cinq pieds.

Koepka a bogueyé le 17e après un mauvais coup de départ et a vu son avance réduite à deux lorsque Scheffler a réussi un birdie le dernier pour clôturer un brillant tour final 65, mais a mis deux fois le dernier pour un par pour devenir le premier joueur à remporter un majeur depuis son arrivée. LIV et réclamer un cinquième majeur en six ans.

Championnat de golf PGA Vivre de

Hovland a également réussi un birdie le 18e pour clôturer un deux sous 68 et rejoindre Scheffler sur sept sous, tandis que Cam Davis et Kurt Kitayama ont tous deux cardé 65s au tour final pour rejoindre Bryson DeChambeau en quatrième à égalité.

McIlroy a brièvement flirté avec la lutte avant de terminer la semaine sept derrière, son 18e top 10 majeur depuis sa victoire au championnat PGA 2014, tandis que son partenaire de jeu Michael Block – un professionnel du club – a produit un moment de magie avec un incroyable trou en un à le par-trois 15e.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors du tour final à Oak Hill Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors du tour final à Oak Hill

