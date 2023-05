Championnat PGA: Brooks Koepka mène Viktor Hovland après un superbe troisième tour 66 à Oak Hill | Nouvelles du golf

Brooks Koepka détient une avance d’un coup au championnat PGA

Brooks Koepka est passé en pole position pour remporter une troisième victoire au championnat PGA et un cinquième titre majeur après avoir pris une avance d’un coup dans la ronde finale à Oak Hill.

L’ancien n ° 1 mondial a chargé le classement avec un brillant tour de la journée 66, mélangeant cinq birdies avec un seul bogey sous une pluie battante pour prendre la tête de 54 trous pour le deuxième majeur consécutif.

-6 Brooks Koepka (États-Unis) -5 Viktor Hovland (Nor), Corey Conners (Can) -3 Bryson DeChambeau (États-Unis)

Koepka se dirige vers le tour final avec six sous et un tir à l’écart de Corey Conners, qui a tenu la tête jusqu’à un double bogey coûteux à la fin de son tour, avec Viktor Hovland également un tir en retour après un bogey au dernier trou.

Cory Conners a frappé le ballon à bout portant directement dans le rebord du bunker, ce qui l'a forcé à perdre deux tirs et la tête au championnat PGA.

Le numéro 2 mondial Scottie Scheffler et l’Anglais Justin Rose se partagent la cinquième place sur deux sous, tandis qu’un deuxième 69 consécutif de Rory McIlroy le maintenait à moins de cinq de la tête alors qu’il visait une première victoire majeure depuis 2014.

Koepka l’homme à attraper à Oak Hill

Scheffler a immédiatement perdu son co-chef de file du jour au lendemain lorsqu’il a commencé avec des bogeys consécutifs et Hovland a pris un retard lorsqu’il n’a pas réussi à sauver le par du sable au quatrième, donnant à Conners la tête en solo, tandis que Koepka a obtenu moins d’un après avoir affiché successivement birdies à partir du quatrième.

Koepka a laissé tomber un coup au septième pour donner temporairement à Conners un coussin de deux coups, seulement pour que Hovland annule un bogey au cinquième en faisant un birdie au huitième et rejoigne Rose – qui a fait trois birdies dans un tronçon de cinq trous autour du virage – sur quatre sous.

Justin Rose a estimé qu'il avait tiré le meilleur parti de sa manche et a déclaré qu'il se battait à nouveau pour se donner la meilleure opportunité de remporter un autre championnat majeur.

Conners a mis fin à une série de pars avec un birdie à bout portant au huitième pour récupérer deux sans faute, mais a vu son partenaire de jeu Hovland tirer le niveau avec des birdies successifs à partir du 11e, la paire échangeant des pars au cours des quelques trous suivants.

Koepka a ajouté des birdies aux 12e et 13e pour passer à cinq sous et dans l’un des deux premiers, tandis que Conners a suivi un birdie de 10 pieds au 15e en perdant son avance pour la première fois de la journée avec une erreur coûteuse au par. -quatre suivant.

Justin Rose a organisé une masterclass de putting à son troisième tour pour lui donner une chance extérieure de gloire au championnat PGA.

Conners a trouvé du sable sur le tee et a ensuite tiré dans la face du bunker du fairway avec son deuxième, le Canadien manquant le green avec son troisième coup avant de lancer deux de 12 pieds pour un double bogey six.

Koepka a réussi un birdie monstre au 17e pour clôturer un neuf arrière sans bogey et rejoindre Hovland dans une part de la tête, puis a obtenu l’avantage absolu lorsque le Norweigan n’a pas réussi à se lever et à descendre pour sauver la normale à la dernière.

Brooks Koepka a déclaré qu'il serait spécial de rejoindre Jack Nicklaus et Tiger Woods pour remporter trois championnats PGA ou plus s'il peut à nouveau remporter le majeur demain.

« Il [winning] signifierait beaucoup », a déclaré Koepka. « Je pense qu’un championnat majeur signifierait beaucoup pour n’importe qui. En gagner un serait fantastique. Je dois juste sortir et aller bien jouer demain. »

Qui reste en lice majeur?

Hovland et Conners ont tous deux signé pour des 70 de niveau par et DeChambeau a égalé le même total pour rester à trois sous, tandis que Scheffler s’est remis d’un premier neuf 39 pour faire un birdie le 14e et par ses quatre derniers trous et rester aux côtés de Rose à moins de quatre de l’avance. .

Scottie Scheffler a pris une énorme pause, écrémant l'eau pour atterrir juste avant le green au septième.

McIlroy n’a été brièvement que trois derrière après avoir réussi un birdie dans les deux premières normales trois, mais a perdu du terrain avec trois bogeys dans une séquence de quatre trous, puis a suivi trois birdies dans cinq trous sur le neuf de retour en laissant tomber un tir sur son avant-dernier trou de la journée.

Le pro du club a poursuivi sa semaine de Cendrillon avec un troisième 70 en autant de jours, le laissant dans une part de huitième, tandis que Tommy Fleetwood et Shane Lowry sont tous les deux dans le niveau du groupe avant une dernière journée où seulement six coups séparent 15 joueurs.

