Championnat PGA : Brooks Koepka « l’un des grands du golf » après avoir décroché un cinquième titre majeur à Oak Hill | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

Brooks Koepka a profité d’un retour dans le cercle des grands vainqueurs avec une troisième victoire au championnat PGA, mais où se classe-t-il maintenant par rapport aux plus grands golfeurs de tous les temps ?

La victoire en deux coups de Koepka sur Scottie Scheffler et Viktor Hovland à Oak Hill fait de lui le 20e homme de l’histoire à remporter cinq titres majeurs, et il rejoint également Jack Nicklaus et Tiger Woods à l’ère du stroke play en tant que seuls trois fois vainqueurs. du Trophée Wanamaker.

Ce dernier succès parachève un retour remarqué pour Koepka, qui a dominé les majors en 2018 et 2019 avant de voir sa carrière freinée par une blessure avant son passage sur le circuit LIV.

La victoire de Koepka lui a valu son premier titre majeur depuis sa victoire au championnat PGA en 2019

« Je regarde la raison pour laquelle il est allé au LIV alors que sa confiance était ébranlée », a déclaré l’ancien grand champion Rich Beem. Sports du ciel.

« Je pense qu’il est allé là-bas en pensant: » Je ne serai peut-être plus jamais à mon meilleur niveau, alors autant accepter ce contrat pour m’assurer d’assurer mon avenir. S’il m’arrive de recommencer à gagner des tournois et des championnats majeurs, alors ce sont les choses les plus importantes dans ma vie de toute façon, en dehors de la famille ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la ronde finale du championnat PGA 2023 à Oak Hill Faits saillants de la ronde finale du championnat PGA 2023 à Oak Hill

« Je déteste dire » bouton de panique « mais je pense qu’il pensait que son corps ne serait pas capable de supporter les rigueurs d’essayer de jouer dans 20 à 25 événements par an. La tournée LIV ne dure que trois jours par semaine, beaucoup plus détendu et je pense qu’en fin de compte, cela l’a vraiment aidé. »

Koepka a précédemment admis avoir des doutes sur son avenir dans le golf, bien qu’il ait remporté deux victoires en LIV depuis son arrivée l’été dernier et menacé un triomphe majeur au Masters avant sa victoire au championnat PGA.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Le processus de ce qu’il a dû faire pour revenir dans le jeu et retrouver son meilleur niveau absolu est impressionnant », a ajouté Beem. « Je pense que lorsque vous vous blessez comme lui et que vous n’êtes pas en mesure de jouer au plus haut niveau, cela vous ronge et votre jeu commence à se détériorer.

« Vous appuyez un peu sur un bouton de panique et vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir là où vous étiez autrefois. Je pense que nous voyons dans ce spécial Netflix (Full Swing), il n’était pas sûr de pouvoir le récupérer un jour. Puis, tout d’un coup, de petites choses se produisent.

« Il gagne sur LIV et devient ému à ce sujet. Il se retrouve avec une avance de deux temps à Augusta et n’y parvient pas. Il s’est retrouvé dans une position similaire et il était un animal complètement différent de ce qu’il était à Augusta.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

« Il était comme il était en 2017, 18 et 19. Il était le mâle alpha là-bas et a construit cette avance, et, bien qu’il ait été défié, il a remporté la victoire à la fin de la journée. C’était tout à fait le performance ».

Brooks à son meilleur ?

Koepka a pris une avance d’un coup dans la dernière journée et n’a jamais perdu la première place lors de ses trois moins de 67 ans, avec la victoire – aux côtés de la deuxième place à Augusta National le mois dernier – le faisant passer de l’extérieur du top 100 mondial au monde No. 13.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la troisième manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill qui a vu Koepka prendre la tête avant la dernière journée Faits saillants de la troisième manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill qui a vu Koepka prendre la tête avant la dernière journée

« C’était un homme qui remportait régulièrement des championnats majeurs », a déclaré Andrew Coltart, ancien joueur de la Ryder Cup. dit Sky Sports. « Il a joué pour les majors et a élevé son jeu à chaque fois qu’il y est entré.

« Mais il est tombé, il a presque disparu de la planète et sa confiance a diminué. Il est presque revenu un peu au Masters, mais il ne savait tout simplement pas vraiment comment refaire le travail au cours des 18 derniers trous. .

« C’est énorme. Ces joueurs se mesurent eux-mêmes, leurs carrières, leurs héritages dans les championnats majeurs. Il en a cinq maintenant; Rory McIlroy en a quatre. Brooks est absolument l’un des grands du golf, à ce moment particulier. C’est une collection incroyable.

« Le succès engendre le succès. Ne vous en faites pas, cela va encourager tous ces joueurs de la série LIV à performer et à essayer de remporter plus de championnats majeurs. »