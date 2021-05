Championnat PGA: Brooks Koepka inquiet pour le genou après la peur du dernier trou sur l’île de Kiawah | Actualités du golf

Brooks Koepka a pris quelques coups au genou alors que la foule envahissait le 18e fairway

Brooks Koepka a frappé la foule de l’île de Kiawah après avoir été pris dans la mêlée après la victoire de Phil Mickelson en remontant le dernier fairway du championnat de la PGA.

Koepka a admis que c’était « super cool » de voir Mickelson devenir le plus ancien champion majeur de l’histoire, et a admis qu’il avait contribué à sa propre chute avec une mauvaise performance sur les verts ce week-end.

Mais le double champion était plus préoccupé par son genou réparé chirurgicalement après avoir pris plusieurs coups peu de temps après que les spectateurs se soient précipités sur le fairway une fois que Mickelson avait effectivement scellé la victoire lorsqu’il a trouvé le cœur du green avec son deuxième.

Koepka a terminé deux tirs derrière Phil Mickelson à la PGA

Koepka a subi une intervention chirurgicale quelques semaines avant le Masters et a révélé avant le tournoi qu’il était peu susceptible de retrouver une forme physique complète pendant six mois, bien qu’il ait insisté sur le fait que le problème n’affectait pas sa capacité à battre son plein. Mais il espère ne pas avoir subi de revers dans sa récupération après s’être perdu en mêlée sur l’Ocean Course.

« C’aurait été cool si je n’avais pas eu de blessure au genou et que je me sonnais plusieurs fois au genou dans cette foule parce que personne n’a vraiment cédé comme *** », a déclaré un Koepka furieux après avoir terminé deux tirs derrière le 50- Age. «Mais si j’étais bien, oui, ça aurait été cool.

« C’est cool pour Phil, mais être sifflé quelques fois n’est pas vraiment mon idée du plaisir », a ajouté Koepka, qui a laissé entendre que certains dans la foule avaient peut-être tenté de le blesser intentionnellement.

«J’essayais de protéger mon genou. Quand il y a cinq personnes qui se tiennent près de ton genou, tu deviens un peu nerveux. Ça ne me dérange pas d’attendre ou d’être dans cette foule mais je ne sais pas, c’était comme si quelqu’un essayait de le faire. … Je ne sais pas quel était le problème, mais c’est ce que c’est. Je vais le mettre dans la glace plus tard, c’est comme une merde maintenant.

« Il a été heurté plusieurs fois et quelqu’un a coincé Rickie [Elliott, Koepka’s caddie]. Rickie s’est arrêté involontairement parce qu’il s’est percé au visage, puis je me suis fait percer dans le dos parce qu’il s’est arrêté si rapidement. Je ne sais pas si quelqu’un a essayé ou quoi, je ne sais pas quel était le problème. Il y avait tellement de monde autour. «

Koepka a pris un bon départ pour le tour final en prenant la tête avec un birdie au premier contre le bogey de Mickelson, mais il a perdu trois tirs sur les deux par-cinq sur le neuf avant et a également réussi un six au long 11e. .

Koepka a estimé que quelqu’un dans la foule avait peut-être tenté de le blesser intentionnellement

Il a ravivé ses espoirs d’obtenir son nom sur le trophée Wanamaker pour la troisième fois en quatre ans avec des birdies à 15 et 16 ans, mais Mickelson a tenu bon pendant la redoutable dernière ligne droite pour assurer son sixième titre majeur record.

« Le genou se sentait bien, c’était vraiment le cas, le genou n’était pas un problème », a ajouté Koepka. «J’ai été capable de m’en sortir et je n’ai pas eu un seul coup cette semaine où je sentais que je ne pouvais pas le faire. C’était vraiment le plus fort que ça ait été, probablement jusqu’au dernier.

«Mais regardez à quel point j’ai mal joué les trois derniers jours. C’était comme si des tap-ins me manquaient. Je ne me suis jamais senti à l’aise, et vous n’allez pas gagner si vous faites ça.

« Phil a très bien joué et je pensais qu’il avait si bien joué tout ce tronçon de six à 13. Donc vous savez, je suis content pour lui, Amy et Tim. C’est plutôt cool à voir, et vous savez, mais un peu déçu de moi-même. .

« Je suis super déçu, assez déçu. Je ne suis pas content. Je ne sais pas s’il y a un mot juste que je peux dire ici sans être condamné à une amende, mais ça fait un peu mal. C’est une de ces choses où je n’ai jamais été je me sentais à l’aise sur les putts, je ne sais pas pourquoi, ce qui s’est passé.

Vous savez, j’ai passé tout le week-end, le week-end avant de travailler dessus et c’était super, et vous savez, j’ai juste fait trop. Les neuf derniers, j’ai juste essayé de revenir à ce que j’ai toujours fait et j’avais l’impression de frapper de meilleurs putts. J’aurais juste aimé le faire plus tôt. «