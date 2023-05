Championnat PGA : Brooks Koepka « adorerait jouer » à la Ryder Cup après s’être « étouffé » au Masters | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brooks Koepka ne se concentre pas sur une éventuelle place à la Ryder Cup mais aimerait jouer pour le capitaine Zach Johnson s’il est choisi

Brooks Koepka admet qu’il aimerait se frayer un chemin dans les plans de Zach Johnson pour la Ryder Cup alors qu’il cherche à rebondir après « s’être étouffé » lors des Masters du PGA Championship.

Koepka a pris une avance de quatre coups lors de la dernière journée à Augusta National et est resté deux devant Jon Rahm avant le tour final, où il a eu du mal à trois sur 75 pour rater une première victoire majeure depuis 2019.

L’ancien numéro 1 mondial a déclaré au Pardonnez-moi le podcast: « Ouais, je caractériserais ça comme un étranglement. C’était plutôt mauvais. Je veux dire, allez. Vous avez une avance de quatre coups. Je jouais bien et je l’ai juste étouffé. Mais ça va, nous Je vais comprendre. »

Faits saillants de la dernière manche de Koepka au Masters, où il a gaspillé son avance et a terminé quatre coups derrière Jon Rahm

Interrogé sur ces commentaires avant le championnat PGA, Koepka a affirmé qu’il était « juste en train de déconner » avant d’ajouter: « C’est étouffant, non? Si vous avez une avance et que vous crachez, c’est étouffant. Mais en même temps, je ‘ Je ne m’y attarde pas. »

Koepka a ensuite ajouté: « Je n’ai pas dormi dimanche soir, essayant juste de comprendre ce que c’était exactement. J’y ai pensé pendant quelques jours après et je me suis vraiment concentré sur ce que je faisais et ce qui n’allait pas. À partir de là, ne laissez jamais C’est tout le but, n’est-ce pas ?

« J’ai été dans cette position plusieurs fois et je n’ai pas capitalisé. Je ne peux pas le faire à chaque fois. Je ne suis pas parfait. Tant que je peux en tirer des leçons, je serai mieux de il. »

Koepka pourrait-il figurer dans l’équipe américaine ?

Le capitaine de la Ryder Cup, Johnson, a déclaré que la possibilité que des joueurs de LIV participent à la Ryder Cup n’est actuellement « pas même un sujet de discussion », les joueurs américains étant toujours éligibles pour l’édition de cette année du concours biennal malgré leur interdiction ou leur démission du PGA Tour.

Le capitaine américain de la Ryder Cup, Zach Johnson, a refusé d'être tiré au sort pour savoir s'il choisirait des joueurs de LIV Golf pour l'événement de cette année

Six jokers complèteront l’équipe de Johnson à Rome en septembre, s’ajoutant aux six qualifications automatiques, Koepka étant actuellement 22e au classement des qualifications avant le majeur de cette semaine à Oak Hill.

« Ce serait génial de représenter les États-Unis », a ajouté Koepka. « Chaque fois que nous le faisons, c’est toujours amusant, mais je ne me concentre pas dessus. Ce n’est pas ma première pensée quand je vais bien jouer cette semaine. Si je gère mes affaires ici, tout se fera tout seul.

Koepka est l’un des 16 joueurs de LIV en action au championnat PGA

« Si vous gagnez, allez deuxième, premier, premier, premier, ce serait un peu difficile de ne pas choisir, n’est-ce pas? Si vous vous occupez des affaires, j’ai l’impression que ça devrait aller. Mais ce n’est pas à moi. C’est à Zach et ce qui se passe.

« Je joue juste de mon mieux et je vois ce qui se passe à partir de là, mais j’aimerais jouer pour lui. C’est difficile d’être dans l’esprit de Zach ou là où il en est, mais j’aimerais lui rendre la tâche difficile.

Koepka (à droite) et Dustin Johnson (à gauche) espèrent jouer pour l’équipe américaine à la Ryder Cup, malgré leur passage à LIV

« Je pense que ce serait cool. La seule chose que je puisse faire, c’est aller bien jouer. Si je joue bien, tout prend soin de lui-même. Comme je l’ai dit, ce n’est pas à moi de décider. Je ne suis pas celui qui prend les décisions. Je ne peux qu’aller jouer au golf. »

Johnson: « Je n’ai pas besoin de continuer à faire mes preuves »

Dustin Johnson fait partie de l’autre contingent de LIV qui espère faire partie de l’équipe américaine, deux ans après avoir remporté ses cinq matchs lors de leur victoire record à Whistling Straits, bien qu’il ne soit pas sûr de pouvoir faire une autre apparition à la Ryder Cup.

S'exprimant avant le championnat PGA, Dustin Johnson a admis qu'il aimerait toujours jouer à la Ryder Cup de cette année, bien qu'il fasse partie de LIV Golf

« Je ne sais pas si je serais choisi », a déclaré Johnson. « Évidemment, si je continue à très bien jouer pour le reste de l’année, alors évidemment il y a une chance. J’aimerais vraiment jouer dans la Ryder Cup. C’est l’un de mes événements préférés, surtout après la dernière Ryder Cup.

« Je connais Zach depuis longtemps, donc je suis sûr qu’il garde un œil sur les choses. On ne sait jamais. Évidemment, jouez bien dans les majors, les trois prochaines majors, et jouez simplement du bon golf, solide et constant. à partir de maintenant sur le reste de l’année, qui sait ce qui se passera.

« Je pense que j’ai fait mes preuves ici depuis assez longtemps où je n’ai pas besoin de continuer à faire mes preuves. Je l’ai déjà fait pendant de nombreuses années. Pareil avec tous les autres gars. C’est juste là où nous jouons. ça ne change pas le style de golfeur que nous sommes. »

