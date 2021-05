Championnat PGA: Bob MacIntyre irrité par une mauvaise finition après une brillante ouverture pour la ronde finale | Actualités du golf

Bob MacIntyre a commencé son dernier tour avec trois birdies consécutifs

Bob MacIntyre s’est déclaré «livide» après avoir échoué à bâtir sur un début prometteur pour sa dernière manche du championnat de la PGA, trébuchant sur un 73 de clôture à Kiawah Island.

MacIntyre avait une possibilité de finir parmi les 10 premiers dans sa mire lorsqu’il a réussi un birdie dans les trois premiers trous pour en arriver à un pour le tournoi, mais un bogey au quatrième l’a stoppé sur son élan et il a ensuite subi une mauvaise pause au septième.

Son disque s’est branché dans une zone de déchets et l’a forcé à prendre une pénalité pour un mensonge injouable, conduisant à un autre tir abandonné, et il n’a pas réussi un autre birdie avant le 16e avant d’avoir des ennuis sur 17 et de lancer un double-bogey cinq. .

MacIntyre a trébuché sur un 73 pour terminer cinq sur

Un par à la dernière l’a vu terminer cinq sur la normale et dans une égalité pour 50e au moment où il a signé sa carte, et il se rendra désormais au Danemark pour le Made in Himmerland déterminé à sortir les frustrations de son système.

«Je joue du bon golf, mais je suis furieux en ce moment avec la façon dont j’ai terminé, a dit MacIntyre, qui a terminé à égalité au 12e rang à ses débuts aux Masters le mois dernier. «J’avais trois ans de moins que trois, donc je ne devrais jamais tirer au-dessus de la normale. Je me fiche du terrain de golf sur lequel je joue, ce n’est pas acceptable.

«Tout ce que je veux faire, c’est rentrer à la maison maintenant, mais nous allons au Danemark, évidemment, après cela. Je dois comprendre la déception, mais c’est le golf. Nous prenons le bien avec le rugueux. était difficile, mais nous devons simplement continuer. «

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

MacIntyre avait commencé la ronde à quatre reprises et avec de grands espoirs de terminer le championnat en chiffres rouges, mais son malheur dans les zones sablonneuses des déchets aux septième et 17ème a saboté ses chances d’une meilleure finition dans un majeur.

« J’ai l’impression d’avoir bien joué, je viens de faire quatre pauses malchanceuses », a ajouté le jeune Écossais. «J’ai dû tirer un penalty sur un mensonge bouché dans un bunker sur sept.

«Et le 17 là-bas, j’ai juste pris un rebond et branché une pente descendante sur la rive du bunker. Je ne pouvais pas le faire avancer, j’ai dû aller sur le côté et faire le double.

« Les scores sont là pour obtenir, donc je suis juste déçu de la façon dont cela s’est terminé. »