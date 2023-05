Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ryan Fox parle d’avoir récemment surmonté une pneumonie et des nuits blanches qu’il a vécues après avoir accueilli son deuxième enfant dans la préparation du championnat PGA 2023

Le Néo-Zélandais Ryan Fox a admis qu’il avait dépassé ses propres attentes après avoir rebondi après un mois mouvementé pour faire un début impressionnant dans le championnat PGA.

Fox est tombé malade lors de ses débuts au Masters et s’est retiré lors de son premier tour au RBC Heritage une semaine plus tard, le joueur de 36 ans ayant reçu un diagnostic de pneumonie et s’absentant du match après avoir pris l’avion pour la Nouvelle-Zélande.

Le triple vainqueur du DP World Tour a également salué l’arrivée de sa deuxième fille Margot ces dernières semaines, limitant son entraînement avant le deuxième majeur masculin de l’année, Fox ne revenant aux États-Unis que dimanche avant de se diriger vers Oak Hill. le lundi matin.

Ryan Fox est à deux reprises en tête du championnat PGA lors de sa première apparition depuis qu’il souffre d’une phénoménale

Fox a été l’un des premiers partants pour un premier tour retardé par le gel, où il a brièvement détenu la tête avant qu’un bogey de l’avant-dernier trou ne le voie poster un deux sous 68 et tomber deux coups derrière le leader du club Bryson DeChambeau.

« Le mois dernier a été intéressant », a déclaré Fox. « Au Masters, j’étais assez malade le week-end. J’ai essayé de jouer à Hilton Head, je me suis retiré de là après neuf trous, je me sentais vraiment mal. Je suis rentré chez moi et on m’a dit que j’avais attrapé une pneumonie, ce qui expliquait à peu près pourquoi je me sentais si mal.

« En gros, dès que j’ai surmonté ça, notre fille est née, c’était il y a un peu plus de deux semaines maintenant. J’ai donc eu quelques nuits blanches et pas beaucoup d’entraînement. Un des jours où je devais aller m’entraîner, Auckland a été inondée pour la troisième fois cette année. Je pense donc avoir fait le tour d’Auckland [covering] 27 kilomètres en quatre heures dans le chaos.

« Ce n’était pas tout à fait la préparation idéale pour une majeure, mais j’espérais en quelque sorte que le fait d’avoir besoin d’une pause après un début d’année chargé et d’être frais mentalement aurait été important cette semaine. C’est assez surprenant d’avoir quatre semaines et tirez 68, surtout quand le parcours est assez brutal si vous n’êtes pas en position. »

Le jeu a été retardé d’une heure et 50 minutes, bien que Fox n’ait pas été au courant du départ tardif jusqu’à ce qu’il soit déjà arrivé sur le parcours.

« Je devais voir mon kiné à 6h du matin et j’allais prendre le petit déjeuner avant. Juste au moment où j’arrivais au terrain de golf, j’ai reçu le SMS », a ajouté Fox. « J’aurais certainement aimé une heure et un peu de plus au lit, mais je peux aller faire une bonne sieste !

Hovland: « Le golf ennuyeux » aidera à lutter

Fox a été rejoint à deux reprises par le Norvégien Viktor Hovland, qui s’est remis de deux bogeys lors de ses trois premiers trous pour également marquer un deux sous 68, avec la paire deux des sept joueurs de la vague du matin pour afficher un tour sous la normale.

Viktor Hovland peut-il revendiquer un premier titre majeur cette semaine ?

« Je suis resté très patient [on Thursday] », a déclaré Hovland. « Je n’ai pas eu un très bon départ et heureusement, j’ai pu faire trois birdies d’affilée juste après cela. J’ai juste vraiment essayé de faire du bon travail en frappant le milieu des greens, en me donnant juste beaucoup de putts, et j’ai eu l’impression d’avoir fait du très bon travail aujourd’hui.

« J’apprends encore mais j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris des expériences passées [of contending]. Dans ces tests difficiles, j’ai trop essayé de forcer les birdies et maintenant j’ai juste besoin d’essayer de jouer mon jeu, d’atteindre le milieu des greens, de ramasser quelques birdies ici et là et de jouer au golf ennuyeux.

« J’espère que dimanche, c’est assez bon pour gagner, au lieu d’essayer de pousser pour des drapeaux pour lesquels je ne suis pas censé pousser. »

