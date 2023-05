Championnat PGA 2023 : Que signifient la victoire et le cinquième titre majeur de Brooks Koepka pour LIV ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la dernière manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill qui a vu Brooks Koepka soulever le trophée pour la troisième fois

Faits saillants de la dernière manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill qui a vu Brooks Koepka soulever le trophée pour la troisième fois

Quelques secondes après la chute du putt gagnant de Brooks Koepka au championnat PGA, le commissaire du LIV Golf, Greg Norman, effectuait – de manière trop prévisible – un tour de victoire sur les réseaux sociaux.

« Félicitations Brooks Koepka. Je suis si fier de toi », a-t-il écrit. « Les joueurs de LIV appartiennent et les majors et le golf le savent ».

Ian Poulter a également pesé, postant simplement « Any good ??????' », suivi de 225 points d’interrogation supplémentaires – et oui, je les ai comptés.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Il était inévitable que des gens comme Norman et Poulter chevauchent la victoire historique de Koepka et la revendiquent comme une sorte de justification ou d’approbation de LIV. Eux, et l’armée de guerriers du clavier Twitter qu’ils ont mobilisés, ont la compulsion d’insérer LIV dans n’importe quelle conversation.

La réalité est que cela n’avait absolument rien à voir avec LIV, ni avec sa bataille en cours contre le PGA Tour. Zéro, nul. Il s’agissait d’un golfeur, maintenant dans la catégorie des grands de tous les temps, obtenant un cinquième titre majeur en raison de son talent suprême et de son incroyable force mentale, et non en raison de la tournée sur laquelle il joue pendant 14 semaines de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill Regardez le moment où Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

LIV tentera de faire tourner la performance de certains de ses joueurs lors des deux premiers tournois majeurs de l’année comme preuve que leur ligue est un vivier compétitif et le coup dans le bras dont le golf a besoin. En plus de Koepka soulevant le trophée Wanamaker, Bryson DeChambeau et Cameron Smith ont terminé dans le top 10 du championnat PGA, tandis que Phil Mickelson a été finaliste surprise au Masters – aux côtés de Koepka – en une semaine où Patrick Reed a également terminé à égalité. quatrième

Les pom-pom girls de LIV n’ont pas tardé à crier sur les toits que cela prouvait qu’ils étaient toujours des golfeurs de qualité qui appartenaient à des championnats majeurs, mais personne n’avait jamais prétendu qu’ils ne l’étaient pas.

Championnat de golf PGA Vivre de

Il est indéniable que plusieurs des joueurs qui ont fait le choix de rejoindre LIV ne sont plus compétitifs au plus haut niveau, mais personne n’a jamais suggéré que c’était le cas pour tous les joueurs. En effet, c’est l’aspect même que de nombreux amateurs de golf ont trouvé triste et difficile à accepter ; que nous ne voyons ces talents clairement de classe mondiale que quelques fois par an dans les tournois les plus significatifs du sport.

Mickelson, Smith et Reed n’ont jusqu’à présent été en grande partie pas des facteurs dans les événements LIV, mais se sont disputés à Augusta et Oak Hill. Qu’est-ce que cela nous dit ? Que LIV est une tournée compétitive ? Ou que ces joueurs ont du mal à trouver la motivation pour se lever pour les événements LIV et simplement passer par les mouvements ayant été payés à l’avance, alors que tout à coup ils trouvent un moyen de l’activer pendant ces quatre semaines par an qui signifient le plus, où les foules sont au plus haut et où le prix offert porte en lui un véritable héritage dans le jeu ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Cameron Smith a tiré un cinq moins de 65 ans lors de la dernière manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill et a ciblé la défense de sa couronne de championnat ouvert lors de son prochain départ majeur Cameron Smith a tiré un cinq moins de 65 ans lors de la dernière manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill et a ciblé la défense de sa couronne de championnat ouvert lors de son prochain départ majeur

Si je tenais les cordons de la bourse du Fonds d’investissement public saoudien, je serais un peu vexé de voir comment ils peuvent produire un golf stellaire lorsque les enjeux sont au plus haut, mais ne parviennent pas à le reproduire lors de leurs événements.

Alors que Koepka faisait la marche du 18e green à la cabane du recorder, Norman a également publié des citations qu’il avait données dans une interview, affirmant que les joueurs de LIV – loin d’arriver aux championnats majeurs rouillés et mal préparés en raison d’un manque de représentants compétitifs – arrivaient plutôt rafraîchis et bien reposés en raison de leur emploi du temps plus léger.

Cette affirmation pourrait bien avoir un certain poids dans le cas de Koepka, qui a surmonté des blessures menaçant sa carrière et revient maintenant à son meilleur. Peut-être a-t-il profité de longues périodes d’inactivité pour se reposer, récupérer et perfectionner son jeu.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Mais on peut également citer Joaquin Niemann, Abraham Ancer ou Talor Gooch, tous des joueurs qui surfaient sur la crête d’une vague et qui avaient apparemment le monde du golf à leurs pieds lorsqu’ils ont fait le saut vers LIV, mais tous les joueurs qui ont raté la coupe à Oak Hill. Bénéficient-ils vraiment de l’horaire réduit de LIV ? Ou leurs jeux ont-ils souffert d’un manque de golf vraiment compétitif et significatif ?

De plus, tous les indicateurs sont que Koepka manque beaucoup de jouer sur le PGA Tour et regrette d’avoir pris la décision qu’il a prise. Un joueur qui restera anonyme m’a envoyé un texto il y a quelques mois : « Brooks est misérable. Veut revenir’.

Koepka a remporté une victoire en deux coups à Oak Hill

Koepka inspiré par un échec passé

Au Masters, il a admis qu’il n’aurait probablement pas fait le changement sachant ce qu’il sait maintenant sur la façon dont son corps s’est remis de ces blessures. Il est à noter qu’il est l’un des rares à ne porter aucun vêtement de marque LIV, et lors de la conférence de presse de son gagnant, il a semblé désireux de se distancier de ses employeurs, commentant: « Je pense vraiment que cela aide LIV, mais je suis plus intéressé par moi-même en ce moment, pour être honnête avec vous ».

Koepka n’a pas suivi sa deuxième place à Augusta avec une victoire à Oak Hill parce que il joue sur LIV, il l’a fait malgré le fait qu’il joue sur LIV.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Koepka menait avant le dernier tour du Masters, mais il a frappé six bogeys alors que Jon Rahm triomphait Koepka menait avant le dernier tour du Masters, mais il a frappé six bogeys alors que Jon Rahm triomphait

Et enfin, le triomphe époustouflant de Brooks aura-t-il vraiment un effet matériel sur LIV ? Ils peuvent désormais se vanter de posséder deux des quatre grands champions en titre, mais cela rend-il leur produit plus attrayant ? Cela conduira-t-il à un intérêt accru pour leurs tournois ou à des chiffres d’audience plus élevés ? Je ne suis pas vraiment sûr que ce sera le cas.

J’ai du mal à croire que des millions de personnes qui ne s’y intéressaient pas auparavant seront soudainement désespérées de se connecter à leur événement au Trump National à Washington DC vendredi prochain juste pour avoir un aperçu du nouveau champion de la PGA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un Michael Block ému révèle que malgré le fait qu’il ait réclamé le plus gros salaire de sa carrière, l’expérience de jouer dans le dernier tour du championnat PGA est le meilleur aspect de sa semaine Un Michael Block ému révèle que malgré le fait qu’il ait réclamé le plus gros salaire de sa carrière, l’expérience de jouer dans le dernier tour du championnat PGA est le meilleur aspect de sa semaine

Il semble que LIV eux-mêmes ne soient pas sûrs de leur public cible ; qu’ils essaient de chasser un nouveau groupe démographique plus jeune ou qu’ils tentent de gagner les fans de golf existants. Leurs chiffres d’écoute de la télévision suggèrent qu’ils ne font ni l’un ni l’autre. Les puristes ne sont tout simplement pas intéressés par le départ au fusil de chasse, le golf de 54 trous avec de la musique assourdissante sur chaque aire de départ, joué en équipes avec des noms comme The Fireballs, Crushers et Range Goats.

Un public plus jeune et plus récent pourrait l’être, mais l’acceptera sûrement pour ce qu’il est; un peu de plaisir, un produit de divertissement ; pas une ligue sportive à prendre trop au sérieux, malgré leurs meilleures tentatives. Le qualifier de « golf d’exhibition » est toujours considéré comme un tour de passe-passe désobligeant, mais pourquoi ne pas se pencher là-dessus ?

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Les expositions, où le résultat final est généralement sans importance, signifient que les joueurs peuvent prendre des photos qu’ils ne feraient pas normalement. Cela peut être divertissant et peut certainement servir de vitrine au jeu. Mais après avoir amené de nouveaux fans, ils se rendront vite compte que – comme tout sport – cela signifie plus quand c’est important.

Alors à la question « qu’est-ce que cela signifie pour LIV ? », la réponse est : rien. Le cinquième triomphe majeur de Brooks Koepka, qui le place aux côtés de légendes du jeu comme Seve Ballesteros, Byron Nelson et Peter Thomson, n’est pas la victoire de LIV que Greg Norman et d’autres voudraient vous faire croire.

C’est une victoire pour Koepka, pour sa résilience, sa persévérance et sa volonté de fer. Mais pas pour la tournée qui l’a payé pour y jouer, et franchement, c’est une gifle pour Koepka d’essayer de prétendre que c’est le cas.