Championnat PGA 2023 : Premier tour retardé de près de deux heures en raison du gel à Oak Hill | Nouvelles du golf

Le championnat PGA a été retardé en raison du gel jeudi

La manche d’ouverture du 105e championnat de la PGA a été retardée de près de deux heures en raison du gel au Oak Hill Country Club.

Le jeu devait commencer à 7 heures du matin, heure locale (midi BST) à Rochester, uniquement pour un avertissement de gel dans la région et un gel pendant la nuit pour retarder le début de la deuxième majeure masculine de l’année.

Les organisateurs du tournoi ont publié une déclaration tôt jeudi matin pour confirmer la nouvelle, qui disait : « En raison du gel, toutes les installations d’entraînement du Oak Hill Country Club et le terrain de golf sont actuellement fermés.

Le parcours est resté fermé jusqu’à l’ouverture des installations d’entraînement

« Pour protéger les surfaces de jeu, tout le monde sur le site doit rester à l’écart de l’herbe et les portes ne s’ouvriront pas tant que le gel ne sera pas dissipé. »

Les officiels ont annoncé plus tard que les installations d’entraînement ouvriraient à 7h35 heure locale (12h35 BST) et le green d’entraînement environ 10 minutes plus tard, le premier tour commençant alors à 8h50 heure locale (13h50 BST).

Le champion de la PGA 2003, Shaun Micheel, a frappé le premier coup de départ au par-quatre en premier, après un retard d’une heure et 50 minutes, le premier groupe commençant au 10e puis se mettant en branle quelques minutes plus tard.

Le retard signifie que le premier tour ne sera pas terminé avant la tombée de la nuit jeudi, ce qui signifie que les derniers partants devront revenir vendredi matin pour terminer leurs tours.

La météo restera-t-elle un facteur à Oak Hill ?

Les conditions météorologiques avaient été une préoccupation pour l’événement lorsque le championnat PGA a été déplacé de la fin de l’été à mai en 2019, après qu’Oak Hill ait déjà été confirmé comme hôte de cette année, avec des conditions froides toujours probablement en raison de son emplacement dans le nord de l’État de New York.

Rory McIlroy dit que la victoire au championnat PGA nécessite de la discipline au Oak Hill Country Club de Rochester

Aucun autre retard de gel n’est prévu pendant le reste du tournoi, bien que des vents forts soient prévus pour les trois derniers jours et que de la pluie soit probable samedi.

S’exprimant mardi, le responsable des championnats de la PGA of America, Kerry Haigh, a déclaré: « Où que se déroule le championnat (en mai), il semble que cela apportera plus de variété à la météo que ce à quoi nous sommes habitués lorsque nous avons joué en août.

Qui impressionnera au Oak Hill Country Club ?

« Il y a de nouveau la possibilité d’un gel jeudi matin. Nous avons eu un gel mardi matin. Nous avons eu quelques gelées la semaine dernière. Cela pourrait retarder le départ. J’espère que ce ne sera pas le cas. Mais si c’est le cas, nous nous adapterons. » .

« Nous avons la chance d’avoir de la pluie samedi et, espérons-le, un temps clair dimanche. C’est en quelque sorte le plaisir du golf. C’est un jeu en plein air et nous avons hâte de voir ce que Mère Nature nous réserve également. »

