Championnat PGA 2021: Ben Coley choisit dix prétendants aux lancers lointains pour impressionner à Kiawah Island | Actualités du golf

Victor Perez (à gauche) et Billy Horschel (à droite) sont tous deux en action au championnat PGA cette semaine

Avec jusqu’à 11 places disponibles pour les parieurs aller-retour au championnat PGA cette semaine, Ben Coley examine certains des prétendants potentiels à une place – la seule règle étant qu’ils doivent être 100/1 et plus.

Billy Horschel

Ayant remporté le WGC-Match Play plus tôt cette saison, peu de temps après avoir terminé deuxième dans un événement tout aussi haut de gamme derrière Collin Morikawa, Billy Horschel fait partie du top 20 mondial.

Cela signifie qu’il joue l’un des meilleurs golfs de sa carrière et que le joueur de 34 ans a un record majeur décent, faisant la coupe dans les huit derniers matchs qu’il a joués à domicile et terminant quatrième à l’US Open 2013.

Billy Horschel est six fois vainqueur du PGA Tour

Regardez ceux qui l’entourent dans le classement officiel du golf mondial et vous trouverez des joueurs qui n’ont pas fait comme lui et qui ont gagné cette année, et qui sont pourtant considérablement plus courts. Tous les aspects de son jeu se sont bien déroulés la dernière fois et il ne serait pas un prétendant surprise.

Stewart Cink

Joueurs ayant remporté plusieurs victoires sur le PGA Tour cette saison: Bryson DeChambeau (2) et Stewart Cink (2). Cela seul devrait vous dire à quel point le vétéran joue à 47 ans, et cela ne fait que quelques semaines qu’il a produit une démonstration dominante ici en Caroline du Sud pour remporter le RBC Heritage.

Alors que les majors sont un jeu de balle différent, Cink a joué dans cinq d’entre eux depuis 2018, et ses résultats sont 24-4-MC-20-12. Cela signifie qu’à quatre reprises, il a frappé le cadre ou a eu une chance de le faire, et ce n’est que son âge qui peut être retenu contre lui. Néanmoins, il le sort toujours du tee, et en ce qui concerne la forme dans le vent, cela fait 12 ans qu’il a remporté l’Open.

Branden Grace

Il a souvent payé de se concentrer sur les lauréats récents dans toutes les majors, notamment celle-ci. Une telle formule aurait aidé à dénicher des champions de choc comme Keegan Bradley et YE Yang, ainsi que des champions moins surprenants comme Morikawa, qui défend son titre.

Branden Grace entre dans la semaine en tant que numéro 92 mondial

La victoire de Branden Grace à l’Open de Porto Rico n’est en aucun cas la forme la plus forte, mais c’est un autre exemple de la façon dont il joue sur la côte, dans le vent et à quel point il est sous le canon. Ces atouts l’ont presque vu remporter l’US Open en 2015, sur un parcours présentant quelques similitudes avec celui-ci, et avec son entraîneur à la remorque, il ressemble à un joueur potentiel dans les deux sens près de l’océan Atlantique.

Matt Jones

La victoire de Jones cette année est venue dans la Honda Classic, le même événement que Rory McIlroy a atterri en 2012 avant de continuer à dominer ici. De plus, c’est celui qui a fait ressortir le meilleur des joueurs qui étaient déjà des champions majeurs ou de ceux qui le seraient.

Les exemples récents incluent Padraig Harrington, Adam Scott et Justin Thomas, et Jones, qui a remporté deux fois l’Open d’Australie, est dans la forme de sa vie à 41 ans. en sa faveur et le fait qu’il ait mené à travers 36 trous dans cet événement lorsqu’il a été joué sur un parcours similaire en 2015 est un autre point positif.

Thomas Pieters

Si le parcours le plus long de l’histoire du championnat majeur permet aux plus gros frappeurs de dominer, ne soyez pas surpris si le puissant Thomas Pieters se fraye un chemin à nouveau dans la ligue. Il l’a déjà fait deux fois dans les majors, les deux dans des conditions qui ont fait ressortir le meilleur de son jeu, y compris lorsque ce championnat est allé à Bellerive il y a trois ans.

Thomas Pieters compte quatre classements parmi les 15 premiers à ses cinq derniers départs mondiaux

Plus récemment, il avait raison dans le mélange à mi-chemin de l’US Open de septembre dernier, un autre tournoi où les gros coups étaient la première exigence, et sa forme jusqu’à présent en 2021 a un look vraiment solide.

Victor Perez

Classé 33e au monde et toujours sur la bonne voie pour ses débuts à la Ryder Cup en septembre, Victor Perez a dérivé vers un prix élevé après une déception ratée au Masters. Mais avant cela, il a suivi la neuvième place des joueurs avec une course aux demi-finales du Match Play, et les parcours qui ont accueilli ces événements sont tous deux conçus par Pete Dye, responsable de l’île de Kiawah.

Victor Perez cherche une première victoire mondiale depuis le championnat Alfred Dunhill Links 2019

Cela et le fait qu’il ait remporté un championnat Dunhill Links placent Perez sur le radar ainsi que la quatrième place derrière Dustin Johnson dans l’International saoudien plus tôt cette année, un événement joué sur un terrain similaire. Son arme secrète? Cela pourrait être le cadet JP Fitzgerald, qui était sur le sac de Rory McIlroy lorsqu’il a remporté si brillamment ici en 2012.

Henrik Stenson

Nous sommes maintenant dans les royaumes du champion le plus improbable, mais au moins Henrik Stenson a fait ses preuves. Vainqueur de l’Open Championship en 2016, cela ne fait que quelques années qu’il battait un peloton de haut niveau près de la côte des Bahamas, et il est un ancien Players Campion au TPC Sawgrass de Dye.

Henrik Stenson est tombé à la 130e place du classement mondial

Pourquoi le prix? Parce qu’il a été en grande partie horrible cette année, il a toutefois mieux performé que ce que beaucoup attendaient au Masters, puis a disputé la Classique de Zurich jusqu’à un certain point avec son coéquipier Justin Rose. Après cela, il a fait une autre coupe au Valspar, donc il y a eu un ou deux signes qu’il joue un peu mieux. Il en faut plus, mais si cela doit arriver, alors peut-être que la côte, sur un parcours difficile conçu par Dye, est un endroit aussi bon que n’importe quel autre.

Jazz Janewattananond

Comme Stenson, Jazz Janewattananond fait partie de l’écurie Pete Cowen, le même entraîneur qui surveille maintenant McIlroy et qui a aidé à guider Danny Willett et Brooks Koepka vers la gloire majeure. Peut-être que cela a un peu déteint sur Jazz alors qu’il transformait sa promesse en victoires prolifiques en Asie avant que la pandémie ne l’arrête dans ses élans.

Jazz Janewattananond a terminé deuxième au Kenya Savannah Classic en mars

Depuis lors, il a mis du temps à se lancer, mais il a maintenant effectué neuf de ses 10 dernières coupures remontant au Masters de novembre dernier, et a eu deux chances de gagner sur le circuit européen. Plus est nécessaire, mais il était 11e la semaine dernière au Belfry pour continuer une solide course de golf et s’est assis deuxième à 54 trous dans ce tournoi il y a deux ans, où il a terminé 14e et était très proche de décrocher la place d’argent.

Takumi Kanaya

Amateur le mieux classé au monde avant de devenir professionnel, Takumi Kanaya a déjà grimpé à la 77e place mondiale grâce à trois victoires dans son Japon natal, où sa forme récente se lit 1-16-15-7.

Il s’agit clairement d’un défi tout à fait différent, mais il était neuvième derrière Paul Casey lors de la Dubai Desert Classic plus tôt cette année et a terminé troisième derrière Jones à l’Open d’Australie 2019 alors qu’il était encore amateur. Sans doute inspiré par les exploits de Hideki Matsuyama à Augusta, il pourrait surpasser les attentes malgré la taille de ce parcours et le fait qu’il soit loin d’être le plus long.

Kurt Kitayama

Le cas de Kurt Kitayama est similaire à celui qui a été fait pour Pieters: il frappe la balle à un kilomètre et si tout est question de puissance, il a un avantage immédiat. J’aime aussi le fait qu’il ait disputé dans des conditions difficiles en Europe cette année, se disputant sur les greens de paspalum du Qatar avant de terminer deuxième au Kenya.

Sa victoire à Oman il y a quelques années coche également beaucoup de cases, après avoir été jouée dans une forte brise, au bord de la mer, sur paspalum. Sa quatrième place au Golf National attire également mon attention et même s’il n’a pas encore fait ses preuves dans cette entreprise, l’Américain est en bien meilleure forme que lors de la coupe à Harding Park en août.

