Championnat Palmetto: Garrick Higgo gagne après Chesson Hadley vacille au dernier | Actualités golfiques

Garrick Higgo a remporté le titre d’un coup

L’année remarquable de Garrick Higgo s’est poursuivie alors qu’il remportait la victoire au Palmetto Championship après que Chesson Hadley ait abandonné le tronçon à Congaree.

Le seul départ précédent de Higgo dans un événement du PGA Tour était au championnat de la PGA le mois dernier, mais il a obtenu une adhésion à part entière avec sa victoire en un coup sur le leader de longue date Hadley, qui a raté les trois derniers trous pour se glisser dans une part à six la deuxième place.

Hadley a commencé le tour final armé d’une avance de quatre coups, bien que la pression ait commencé à se faire sentir sur le joueur de 33 ans lorsqu’il a raté deux des trois premiers trous, bien qu’il ait stabilisé ses nerfs avec un birdie au quatrième et a réussi à par son chemin vers le virage.

Son partenaire de jeu dans le couple final, Harris English, s’est entassé avec trois birdies précoces avant d’en rendre un au sixième, tandis que Higgo a regardé trop loin en arrière pour défier après avoir contré les birdies aux troisième et quatrième avec une paire de drop. coups de feu, et il est resté à huit sous la direction des neuf derniers.

Chesson Hadley a raté les trois derniers trous

Mais le Sud-Africain a réussi une excellente seconde à 10 pieds au long 12e et a converti la chance pour l’aigle, et il a réussi un autre excellent putt d’un peu moins de 25 pieds au 14e pour se rapprocher de deux du leader chancelant.

Higgo semblait certain de laisser tomber au moins un coup quand il a mis son disque en difficulté au 17e et a éraflé son deuxième dans les arbres, mais il a produit un lancer exceptionnel de 80 verges d’une zone de déchets sablonneux à 10 pieds et a secoué dans le putt pour s’échapper avec un pair.

Le joueur de 22 ans a clôturé avec un quatre en fonte au dernier pour prendre la tête du club-house à 11 sous, juste au moment où Hadley se compliquait les choses au cours des trois derniers trous, et les bogeys à 16 et 17 l’ont laissé dans le besoin de par le dernier pour forcer des trous supplémentaires.

La descente de Hadley 18 a viré à gauche mais s’est accrochée au fairway, mais il a bloqué sa deuxième voie à droite et a profité d’un rebond chanceux sur la tribune, bien que sa balle soit restée dans la zone de dégagement.

N’ayant touché que quatre greens en régulation tout au long de la ronde finale, Hadley n’a pas été en mesure de réaliser un autre va-et-vient lorsqu’il en avait le plus besoin, jugeant mal le rythme et la ligne avec son troisième avant de ne pas permettre une pause presque suffisante avec son putt de sauvegarde. à partir de 10 pieds.

Cela a confirmé Higgo en tant que champion, le gaucher soulevant sa troisième pièce d’argenterie cette année après avoir remporté deux victoires en trois semaines aux îles Canaries en avril.

Higgo ne faisait que son deuxième départ sur le PGA Tour

Un Hadley dévasté a dû se contenter de la deuxième place aux côtés de Hudson Swafford, Doc Redman, Jhonattan Vegas, Bo Van Pelt et du jeune marié Tyrrell Hatton, qui se dirigera de bonne humeur vers l’US Open après un 68 de clôture avec cinq birdies.

Matt Fitzpatrick a ajouté quelques zéros à son chèque après avoir tiré un excellent 66 pour remporter un top 10 sur huit sous avec le n ° 1 mondial Dustin Johnson (70), tandis que l’anglais a perdu son chemin sur les neuf derniers et a trébuché à la maison en 40 s’écraser à sept sous.