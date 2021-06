Championnat Palmetto : Dustin Johnson n’est qu’à deux points de la tête avant le week-end | Actualités golfiques

Dustin Johnson a tiré un 68 le deuxième jour à Congaree

Dustin Johnson n’a pas laissé une erreur dans le dernier trou ternir un deuxième tour de haute qualité alors qu’il terminait la deuxième journée du championnat Palmetto à deux coups de la tête.

Johnson avait cinq points de moins pour son tour et était à égalité en tête avec Chesson Hadley dans des conditions venteuses à Congaree, mais un entraînement sauvage a finalement conduit à un double bogey alors qu’il se contentait d’un 68.

Hadley avait précédemment fixé l’objectif du clubhouse à 13 sous après avoir ajouté un 66 confiant à son ouverture de 65, tandis que Brooks Koepka aura deux jours supplémentaires pour se préparer à l’US Open de la semaine prochaine après avoir glissé à trois au-dessus du par.

C’était deux coups en dehors de la marque de coupe projetée lorsque le jeu a été suspendu en raison du mauvais temps avec une poignée de joueurs toujours sur le parcours, dont Tain Lee qui était à trois points de l’avance avec trois trous restants.

Johnson était à égalité en tête jusqu’à ce qu’il double le dernier

Hadley a profité des conditions plus calmes et plus précoces et a réussi sept oiselets – trois avec des putts à longue distance de l’extérieur de 20 pieds, et Johnson a constitué la seule menace importante pour le leader du club-house alors que le vent soufflait pour les derniers partants.

Le n°1 mondial a réussi des putts de 10 pieds presque identiques pour les birdies aux deux premiers trous, et il a brisé une série de huit pars consécutifs avec des birdies consécutifs à 11 et 12 avant de pousser son drive dans le sable au prochain et laissant tomber son premier coup de la journée.

Mais il a conduit le green au 15e par-quatre et deux puttés pour birdie, et il a ramassé un autre coup à 16 seulement pour rendre les deux coups au dernier, où il a tiré son drive à gauche du fairway et dans un injouable s’allonger sous un buisson, le forçant à encaisser un penalty.

2:03 Le n°1 mondial Dustin Johnson était satisfait de sa performance lors de la deuxième journée du championnat Palmetto malgré sa perte de la tête lorsqu’il a doublé le trou final. Le n°1 mondial Dustin Johnson était satisfait de sa performance lors de la deuxième journée du championnat Palmetto malgré sa perte de la tête lorsqu’il a doublé le trou final.

Johnson a volé le green avec son troisième et avait besoin de trois autres pour descendre, mais son dernier trou décousu n’a pas diminué son moral alors qu’il avait hâte de se battre pour l’argenterie dans son pays d’origine ce week-end.

« Je pensais que c’était bien », a-t-il déclaré. « Les 14 premiers trous ont été extrêmement difficiles, je pensais, et je jouais très bien. Le vent soufflait assez fort, il y avait de vraies rafales, donc c’était vraiment difficile d’avoir un bon rythme, mais j’avais l’impression que je fait un très bon travail de contrôle de la balle de golf.

« Je suis satisfait de la façon dont j’ai joué. De toute évidence, c’est une arrivée malheureuse sur 18. Ma main de gant a glissé sur le coup de départ et je me suis retrouvé au seul endroit où vous ne pouvez pas le frapper sur ce trou, ce qui était un quelques buissons là-bas sur la gauche.

« Mais je joue bien, je swingue bien, j’ai beaucoup de confiance en tout ce que je fais. Je suis toujours dans une très bonne position pour le week-end et il y a encore beaucoup de golf à jouer jouer. »

Erik Van Rooyen s’est battu avec acharnement pour un 71 alors qu’il restait en lice avec six sous, tandis que son compatriote sud-africain Wilco Nienaber a continué à impressionner les fans avec son immense frappe et est arrivé à sept sous lorsqu’il a suivi les birdies au premier et au deuxième avec un aigle au troisième, creusé à partir d’une zone de déchets sablonneux en bordure verte.

Brooks Koepka a raté la mi-course

Nienaber a raté le septième – son 16e – peu de temps avant que le jeu ne soit suspendu alors qu’il terminait la cinquième journée en tête avec l’Irlandais Seamus Power, qui était en sécurité dans le club-house après avoir signé pour un 66.

Le jeune marié Tyrrell Hatton a tiré un 68 encourageant pour atteindre trois sous, un devant Ian Poulter (72) et Luke Donald (69), avec Matt Fitzpatrick sur un sous avant le week-end.

Mais Koepka se dirigeait déjà vers l’aéroport après un 73 bogey décevant, laissant tomber des tirs sur deux des trois normales cinq alors qu’il se dirigeait vers Torrey Pines à la suite de sa troisième coupe manquée lors de ses quatre derniers départs, une course interrompue par son finaliste derrière Phil Mickelson au championnat de la PGA le mois dernier.