Championnat Palmetto : Dustin Johnson en tête après avoir ouvert 65 à Congaree | Actualités golfiques

Dustin Johnson est l’un des meneurs après un 65

Dustin Johnson a offert un spectacle à ses fans à domicile en Caroline du Sud alors qu’il prenait un superbe départ pour le premier championnat Palmetto à Congaree.

Le long jeu de Johnson était en bon ordre lors de son premier départ depuis qu’il a raté la coupe à mi-chemin du championnat de la PGA, bien qu’une certaine incohérence avec le putter l’ait empêché de descendre en dessous de 65 – six sous la normale.

Cela lui a laissé un tir derrière Wes Roach, qui était le seul joueur à tirer un 64 alors qu’il se précipitait vers le virage en 30, y compris un trou de 105 mètres pour un aigle palpitant au cinquième, et un retour régulier à neuf gagné lui le plomb pur et simple.

Johnson a réussi à conserver son statut de n ° 1 mondial malgré avoir raté le cut dans les deux tournois majeurs cette année, mais il s’est donné la plate-forme idéale pour étendre son avance au classement avec un solide premier match de six birdies bien qu’il n’ait pas réussi de birdie aux trois par cinq.

Johnson a réussi six birdies, mais a égalé chacun des par-cinq

Il a converti cinq de ses chances de birdie à l’intérieur de 10 pieds, mais il a gardé le meilleur pour la fin lorsqu’il a tiré son approche du neuvième long et à gauche du green avant de se lancer pour trois improbables qui lui ont donné une part de l’avance du club-house à le temps.

« J’avais une belle allure sur les trois par-cinq, alors j’ai mis la balle au bon endroit, mais je n’ai réussi aucun putt », a-t-il déclaré. « Mais dans l’ensemble, ce fut une journée vraiment solide et je suis vraiment satisfait de la manche.

« Je joue bien, j’ai l’impression d’avoir plutôt bien joué toute l’année, c’est juste que je n’ai pas bien roulé et mon jeu court a été un peu décalé. Mais aujourd’hui, je l’ai raté aux bons endroits quand je je l’ai raté, mais j’ai réussi beaucoup de coups de fer de qualité et je me suis donné beaucoup de regards.

« Ça a été très amusant. De toute évidence, je reçois beaucoup de soutien ici en Caroline du Sud, étant originaire de Caroline du Sud, et c’est génial. J’espère pouvoir continuer pour le reste de la semaine. »

Le tour de Johnson a égalé le score précédent de Doc Redman, et ils partagent la deuxième place avec Chesson Hadley et le Sud-Africain Erik Van Rooyen, qui est passé à sept sous avec quatre trous à jouer avant de laisser tomber son seul coup de la journée au sixième.

Tommy Fleetwood a réussi un birdie de 25 pieds à son dernier trou pour couronner un 68 encourageant, avec un Ian Poulter en forme qui a également terminé à trois sous lorsqu’il a réussi trois birdies sur les quatre derniers trous, se convertissant de l’intérieur à trois pieds à 15 et 16 , alors qu’il a également frappé son approche de près au 18e.

Alors qu’il célébrait son excellente finition, Poulter s’est également concentré sur la surveillance de son tour de taille alors qu’il rendait hommage aux chefs sur place à Congaree.

« Les deux chefs, le mari et la femme chef qu’ils ont ici, sont remarquables », a-t-il déclaré. « La meilleure nourriture de club de golf que j’aie jamais mangée. Je vais en fait prendre du poids cette semaine, donc je suis content qu’il fasse assez chaud et que je puisse brûler des calories.

« La nourriture est tout simplement sensationnelle. On s’occupe donc très bien de nous ici. Il y a un certain nombre de joueurs qui restent sur place. Et pour les gens qui n’ont jamais vu Congaree, et je ne le savais que quelques-uns il y a des mois, c’est un vrai régal, c’est un bijou, c’est un parcours de golf bien conçu et la nourriture est encore meilleure. C’est donc une super semaine.

Brooks Koepka, qui fait également sa première apparition depuis qu’il a terminé deuxième derrière Phil Mickelson à Kiawah Island, a pris un départ erratique alors qu’il a suivi sept pars d’ouverture avec un double bogey six au huitième.

Mais le n ° 8 mondial, impliqué dans une querelle apparente avec Bryson DeChambeau, a creusé profondément sur les neuf derniers et a finalement réussi son troisième birdie de la journée pour retourner un respectable un sur 72.