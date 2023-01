Championnat national des éliminatoires de football universitaire: les meilleurs matchs à surveiller

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

LOS ANGELES – Tout se résume à cela. Un jeu, pour tout.

Il a fallu un long travail depuis le camp d’août, quelques bouleversements sauvages en cours de route et une paire de demi-finales incroyables, mais nous sommes arrivés au match de championnat national après avoir réduit 130 équipes FBS à deux.

Autant que l’inclinaison du titre de cette semaine au SoFi Stadium de Los Angeles est censée concerner TCU contre la Géorgie, cependant, ce sont les affrontements sur le terrain et entre les lignes qui détermineront finalement qui finira par détenir ce trophée d’or au finir.

La Géorgie peut-elle remporter des championnats consécutifs ?

Que vous soyez un partisan inconditionnel des Horned Frogs / Bulldogs, un entraîneur de tout niveau ou un dépisteur de la NFL, voici les meilleurs affrontements individuels à surveiller lundi soir alors que le football universitaire termine la saison avec le match de championnat national 2023.

Récepteur large TCU Quentin Johnson vs Géorgie demi défensif Kelee Ringo

Ringo a mis la touche finale au premier titre de la Géorgie depuis 1980 lorsqu’il a repoussé une interception en janvier dernier, et cherchera certainement à afficher un point culminant similaire contre TCU cette fois-ci. Il fait face à une tâche beaucoup plus difficile lundi cependant – littéralement dans le cas de la défense de Johnston, le briseur de jeu de 6 pieds 4 pouces qui pourrait être le meilleur repêché ce printemps.

Les deux gars apportent beaucoup de longueur et, à bien des égards, ont été conçus pour s’affronter. Ils ont chacun une excellente vitesse de pointe, une formidable explosion initiale et beaucoup de physique compte tenu de leurs longs cadres.

En demi-finale contre Ohio State, Ringo a cédé un touché à Marvin Harrison Jr. et a été signalé pour interférence de passe dans le jeu, mais devrait bénéficier de la défense d’une attaque qui veut attaquer légèrement différemment et plus directement. Johnston a capté six des 14 réceptions des Horned Frogs lors de leur demi-finale contre le Michigan (pour 163 verges et un touché) et devra avoir un match tout aussi énorme lundi.

Compte tenu de la nature des deux équipes, la Géorgie lancera probablement plus que Ringo sur le meneur de jeu vedette de TCU, et Johnston sera probablement un leurre sur certains jeux. Mais quand il s’agit d’un vrai mano-a-mano entre large et arrière défensif, le feu d’artifice suivra à coup sûr.

Joueur de ligne défensive de Géorgie Jalen Carter vs joueur de ligne offensive TCU Steve Avila

Carter a été un rocher en aidant l’UGA à survivre à la perte d’un record de huit sélections au repêchage de l’unité de l’année dernière, et s’est positionné favorablement pour être le prochain parmi les cinq premiers à Athènes. Le 6 pieds 3 pouces et 310 livres est une charge à gérer au milieu de la défense, et il est un perturbateur de l’égalité des chances contre la passe car il est dans le jeu de course.

Cela dit, il n’a pas été super productif la semaine dernière contre Ohio State et devra élever son jeu pour la plus grande scène à offrir si les Bulldogs veulent ralentir cette offensive productive de TCU.

Cherchant à empêcher cela, un collègue consensuel All-American pour les grenouilles cornues à Avila. Un senior polyvalent qui a joué sur toute la ligne, il n’a pas autorisé de sac toute la saison et a été une grande raison pour laquelle l’équipe est si équilibrée dans le jeu de course avec la façon dont il tire sur les contres pour ouvrir la voie à Kendre Miller et Emari Demercado.

Avila est construit comme un camion Mack et tire vraiment le ballon en utilisant son centre de gravité bas, offrant le match parfait contre Carter.

L’attaque de TCU contre la défense de Georgia

Cornerback TCU Tre’Vius Hodges-Tomlinson contre le receveur de la Géorgie Ariane Smith

Indépendamment de ce qui se passe dans le match pour le titre, Hodges-Tomlinson est susceptible de devenir l’un des plus grands de l’histoire du programme, entre être le neveu du légendaire LaDainian Tomlinson et remporter le prix Thorpe cette année, la ténacité et l’agressivité avec lesquelles il joue. chaque cliché. Bien qu’il ne soit pas le plus grand gars sur le terrain dans un sport qui tend vers des virages plus longs, il est tout aussi dur qu’ils viennent et une épine absolue dans le côté des infractions adverses tout au long du match étant donné la façon dont il perturbe les gars hors de la ligne, ou vient jusqu’à faire des tacles dans le jeu de course.

Cependant, il aura un grand défi à relever pour affronter Smith, sur qui on comptera pour continuer à faire exploser le haut d’une défense – avec encore plus d’attention portée à ses allées et venues puisque la blessure de Darnell Washington changera probablement la formation de base. Smith a une vitesse de piste légitime et semble être ouvert pour un gain énorme au moins une fois par mi-temps pour les Bulldogs. Contre Ohio State, il n’a eu besoin que de trois attrapés pour marquer 129 verges, et son seul score est venu sur une bombe de 76 verges qui a fermement ramené les Bulldogs dans le match au cours du quatrième quart.

Si Hodges-Tomlinson peut limiter Smith sur une île, TCU peut faire beaucoup plus défensivement dans son alignement 3-3-5 pour vraiment réprimer tout ce que la Géorgie veut avec le ballon entre ses mains.

Sécurité en Géorgie Christophe Smith contre le quart-arrière du TCU Max Dugan

Max Duggan sera le premier à vous dire que ses chiffres n’étaient que des piétons contre le Michigan (14 sur 29, 225 verges, deux touchés, deux interceptions) mais quand son équipe avait besoin d’un gros jeu sur la grande scène avec le jeu se resserrant , le finaliste du trophée Heisman était là pour livrer.

Tout cela impose une énorme responsabilité à Smith – un All-American à l’arrière pour Georgia’s D – pour être au courant de ce que fait l’appelant lorsqu’il se brouille, lorsqu’il utilise l’action de jeu ou lorsqu’il veut juste laisser tomber en arrière et le soulever profondément à ses meneurs de jeu rapides à l’extérieur. En bref, un QB qui testera un arrière défensif à chaque snap pendant le match pour le titre.

“(Duggan) comprend les défenses. Je pense qu’il est très intelligent. Il ne verra aucune défense qu’il n’a jamais vue auparavant. Vous ne trompez pas un quart-arrière expérimenté”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’UGA, Kirby Smart. “Il fait un travail formidable à cet égard. Ils ont un système pour lui permettre de gérer cela et de revenir aux troisièmes essais où vous avez une chance de les convertir.”

Le senior aime également travailler les sécurités au milieu du terrain et hors des erreurs de direction, ce qui signifie que Smith aura du pain sur la planche pour essayer de l’arrêter individuellement et s’assurer que le reste de ses coéquipiers savent ce qui les attend.

Sécurité du TCU bourgeon Clark contre Georgia QB Stetson Bennet

Dire que Clark était partout, apparemment à la fois, lors de la victoire en demi-finale contre les Wolverines pourrait être un euphémisme. Il a récupéré un échappé clé près de la ligne de but et a été formidable dans le soutien de la course près de la ligne, et son choix de six de 41 verges a donné le ton précoce à une équipe qui n’a jamais traîné dans le Fiesta Bowl.

Maintenant, il n’a plus qu’à refaire tout cela contre un finaliste du trophée Heisman qui a une fiche de 28-3 en tant que partant. Dans le plus gros match de la saison. Pas grave.

La bonne nouvelle pour Clark est que, même si Bennett a été sur la grande scène, il est sensible à quelqu’un d’aussi rapide que la sécurité, en particulier pour un quart-arrière qui n’a pas la force du bras pour vraiment défier en dehors des hachages et des amours. lancer aux bouts serrés et aux demis offensifs. Clark a la capacité de saper les routes et de mettre la main sur le ballon. Le QB UGA a également lancé deux interceptions la dernière fois qu’il a affronté une équipe basée sur cet alignement 3-3-5 et était légèrement suspect la dernière fois contre Ohio State.

Géorgie ET Brock Bowers vs TCU LB Dee Winters

Bowers mène les Bulldogs dans à peu près toutes les catégories de réception et a fait partie intégrante de leur capacité à jouer des formations centrées sur les décalages avec plusieurs bouts serrés. Il a remporté le prix Mackey cette année et c’est quelqu’un qui RENARD Sports L’analyste du repêchage de la NFL, Rob Rang, a qualifié le meilleur qu’il soit “déjà vu” en 25 ans de scoutisme.

Le gamin est bon et, aussi difficile que ce soit à comprendre, il s’améliore encore. Gardez également un œil sur lui sur les balayages de jets et les jeux de tours, quelque chose qu’il peut déployer avec une efficacité impitoyable compte tenu de sa taille et de sa vitesse.

Chercher à y mettre un terme est l’un des rares à pouvoir correspondre même à mi-chemin décemment à Winters. Bien qu’il donne quelques centimètres au passeur vedette des Bulldogs, le senior est un énorme atout en matière de couverture (voir son choix de six de 29 verges contre le Michigan) et a la taille à 230 livres pour porter un gros coup et se battre plus gros adversaires, peu importe où ils s’alignent dans la surface.

“La Géorgie a une très bonne attaque. Ils aiment utiliser leurs bouts serrés la plupart du temps”, a déclaré Winters cette semaine. “Et je pense que Bowers est un très bon bout serré qu’ils essaieront de cibler contre nous.”

Joueur de ligne défensive du TCU Dylan Horton contre la Géorgie tacles offensifs Warren McClendon/Amarius Mims

Si le Michigan a sous-estimé à quel point une équipe TCU était physique lors de leur réunion du Fiesta Bowl, Horton les a rapidement désabusés de la notion avec quatre sacs (trois en première mi-temps) et un après-midi plein d’autres jeux dans le champ arrière. Il utilisait constamment ses mains pour combattre les blocs et était à la limite imblocable lorsqu’il faisait équipe avec d’autres pour exécuter des cascades contre ce qui était censé être la meilleure ligne offensive du football universitaire.

Le plus grand atout de Horton est sa longueur à 6 pieds 4 pouces et l’envergure qui va avec. Il tire bas, a une bonne courbe qui sort du bord et n’abandonne pas même si le jeu semble s’éloigner de lui.

McClendon ne reçoit pas autant d’éloges que son colistier au point de tacle opposé à Broderick Jones, mais il est très bon en soi et parmi les joueurs de ligne les plus expérimentés à l’avant en tant que partant dans à peu près tous les matchs depuis qu’il est un étudiant de première année en chemise rouge. Il est extrêmement long, se déplace bien d’un côté à l’autre et n’a vraiment pas vu un mouvement de passe-rush qu’il n’a pas vaincu auparavant. Cependant, après avoir commencé 37 matchs consécutifs, il a raté le Peach Bowl après avoir été blessé lors du match pour le titre de la SEC et est discutable avant lundi soir.

S’il n’y va pas, la tâche d’arrêter – ou de ralentir – Horton incombe à Mims. Son premier départ en carrière contre Ohio State s’est assez bien passé compte tenu de la victoire de l’équipe, et il n’est pas facile d’affronter un front défensif des Buckeyes plein de joueurs d’élite. Mims n’est pas aussi athlétique que McClendon, mais ce qui lui manque dans ce domaine, il le compense largement en termes de taille (il mesure 6 pieds 7 pouces) et d’une portée incroyablement longue pour éloigner les défenseurs de Bennett et de sa compagnie.

Quoi qu’il en soit, peu importe qui est sur le terrain pour la Géorgie la mieux classée ou le TCU bouleversé lundi soir, tout cela devrait faire un affrontement fantastique qui est une conclusion appropriée à une incroyable saison 2022 dans le football universitaire.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des points de vente tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

