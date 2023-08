Championnat national de karting 2023 : Adhithiya Arvind et Peregrine Racing dominent les championnats nationaux

Ce fut un début impressionnant pour Adhithiya Arvind, le pilote de karting senior de 15 ans de l’équipe internationale Peregrine Racing, qui a remporté la première manche du championnat national de karting Meco – FMSCI, classes Rotax Max, 2023 qui s’est tenue à Meco Kartopia, Bangalore, les 12 et 13 août 2023. sous la Fédération des clubs de sports automobiles de l’Inde (FMSCI).

Peregrine Racing a partagé les honneurs dans les catégories Senior Max et Junior Max, dans un championnat national où plus de 58 karts ont pris part.

Adithiya, l’élève de 11e année du SBOA Junior College, n’a pu prendre que la 5e place de la pré-finale, mais a battu un solide groupe de 27 pour décrocher la première place du podium lors de la finale en battant Adithya Patnaik de Mumbai de Rayo Racing deuxième. Lors des pré-finales, c’est Varun Hari Praveen, également de Peregrine Racing, qui a remporté la victoire en battant son coéquipier Akshat Mishra et le champion junior en titre Abhay M de Birel Art, qui est passé en seniors cette année, est arrivé troisième. Le champion en titre Rohaan Madesh, qui passera aux voitures de Formule MRF2000, n’a pas participé, mais était à portée de main pour entraîner les jeunes Peregrine.

Plus tôt cette année, il a participé aux trois manches de la Meco Meritus Cup et à la fin des 3 manches, Adhithiya Arvind avec les points les plus élevés a été déclaré vainqueur de la Coupe de l’année 2023 et a reçu le « Meritus Cup Trophy 2023 » et a reçu l’entrée frais pour toutes les manches gratuites pour le championnat national Rotax Max Karting 2023.

Il a également participé à des événements internationaux de karting en Malaisie en tant que pilote de karting junior en 2022 et a obtenu le podium lors de la manche 4 de la série IAME Asia qui s’est tenue à Perlis, en Malaisie, sous l’égide de la Motorsports Association of Malaysia (MAM).

La deuxième manche des Rotax Max Karting Nationals se tiendra à Meco Kartopia du 1er au 3 septembre.