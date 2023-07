Championnat national de course de motos : doublé pour Rajiv Sethu et Vignesh au deuxième tour

Rajiv Sethu et l’adolescent Sarthak Chavan ont accaparé la vedette lors de la deuxième manche du championnat national de course de motos MRF MMSC FMSCI ici dimanche.

Chavan de Petronas TVS Racing, âgé de 16 ans et originaire de Pune, est devenu majeur sur le circuit international de Madras ici dimanche en remportant la plus grande victoire de sa carrière de course florissante en devançant le peloton Pro-Stock 165cc Open.

La victoire de Sarthak l’a vu mener un 1-2 pour son équipe avec KY Ahamed.

Plus tôt, Rajiv Sethu (RACR Castrol Power1 Ultimate) a réalisé un doublé dans la catégorie Pro-Stock 301-400cc Open.

Vignesh Goud (Race’ists Motorcycle Club) d’Hyderabad a également remporté le succès dans le championnat national, qui a réalisé un deuxième doublé de la saison dans la catégorie Novice (Stock 165cc), et la championne 2020 Ann Jennifer (Alpha Racing) qui a décroché sa première victoire de la saison dans la catégorie Filles (Stock 165cc).

Dans la course Open Pro-Stock 301-400cc, Rajiv Sethu a ignoré un premier tour rempli d’erreurs pour dépasser le leader Deepak Ravikumar (Petronas TVS Racing) pour prendre la tête.

Par la suite, ce fut littéralement une procession même lorsque Ravikumar s’est écrasé, laissant la paire Petronas TVS Racing de Sarthak Chavan et Jagan Kumar pour reprendre la chasse, qui s’est estompée à chaque tour, ce qui a permis à Sethu de gagner confortablement pour terminer un balayage net de quatre courses sur deux tours en sa première saison dans cette catégorie.

De même, le poleman Vignesh Goud, après une première bousculade, s’est échappé du terrain pour sa deuxième victoire du week-end et la quatrième de la saison.

Les pilotes Pacer Yamaha, Mathana Kumar et Prabhu Arunagiri, qui avaient terminé deuxième et troisième de la Pro-Stock 165cc Open Race-1 samedi, ont tous deux été disqualifiés pour des infractions techniques à la suite d’un examen obligatoire après la course. Par conséquent, tous les pilotes qui ont terminé derrière la paire Pacer Yamaha ont gagné deux places.

Idemitsu Honda India Talent Cup (NSF 250): Le jeune local Shyam Sundar K a combattu l’AS James de Bengaluru pour sa première victoire dans cette catégorie. Raheesh Khatri de Mumbai a terminé troisième après que le leader du championnat dans cette catégorie, Kavin Samaar Quintal (Chennai), s’est écrasé dans le tout premier tour.

Championnat Petronas TVS One-Make: Chiranath Vishwanath de Bengaluru a remporté une mince victoire dans la première course de la catégorie Open (RR 310), repoussant deux gars de Chennai, Romario John et G Balaji avec très peu de séparation du trio.

Dans la Course-2, c’était une affaire entièrement Chennai puisque Manoj Yesuadiyan est sorti vainqueur, avec Alwin Sundar A et Romario John complétant le podium.

Shreyas Hareesh de Bengaluru a prolongé sa série de victoires en réalisant un doublé ce week-end dans la catégorie Rookie (RTR 200). Il a été étiré à la limite dans la Course-2 d’aujourd’hui par son compatriote Bengalurien Savion Sabu tandis que Nandanan de Chennai est arrivé troisième.

