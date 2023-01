Championnat national CFP: pourquoi TCU est l’ultime outsider du football universitaire

Les fans de football universitaire adorent une histoire de Cendrillon, et il y a beaucoup de statistiques et de faits à couper le souffle pour prouver qu’il n’y en a jamais eu une comme celle de cette année CGU équipe.

Max Dugan et les grenouilles cornues sont actuellement répertoriées comme outsiders de 12,5 points avant lundi Match de championnat national des séries éliminatoires de football universitaire contre le n ° 1 Géorgie .

C’est l’histoire ultime de David contre Goliath alors que la Géorgie cherche à devenir le premier programme en 10 ans à se répéter en tant que champions nationaux consécutifs, tandis que TCU cherche à remporter le premier titre national de l’école en 84 ans.

Voici 10 faits amusants qui devraient aider à mettre en perspective la course improbable de TCU au match de championnat national de cette année.

1. TCU est la première équipe du Big 12 à atteindre le match de championnat national à l’ère des éliminatoires de football universitaire.

2. Si TCU battait la Géorgie, les Horned Frogs seraient la première équipe depuis Georgia Tech en 1990 à entrer dans la saison de football universitaire sans classement et à remporter un championnat national.

TCU cherche à être la première équipe à commencer la saison sans classement dans le sondage AP de pré-saison et à remporter un titre national depuis Georgia Tech en 1990.

3. La victoire 51-45 de TCU sur le Michigan dans le Fiesta Bowl a marqué la plus grande surprise de l’histoire du CFP. Les grenouilles cornues ont été répertoriées comme des outsiders à huit points avant le match.

4. TCU est répertorié à +12,5 avant le match de championnat national de lundi, qui marque le plus grand écart de points pour tout match de championnat CFP ou BCS. Le sommet précédent est survenu lorsque Miami était le favori de 12 points contre l’État de l’Ohio lors du match de championnat BCS 2002.

5. TCU est la première équipe de l’État riche en talents du Texas à avoir jamais joué dans un match de championnat national des séries éliminatoires de football universitaire. Les Horned Frogs sont le premier programme de l’État à participer à un match de championnat national depuis les Texas Longhorns en 2009.

6. L’entraîneur du TCU, Sonny Dykes, est devenu le premier entraîneur-chef de l’histoire des Big 12 à afficher une fiche de 12-0 lors de sa première saison. Il n’est que le quatrième entraîneur-chef à l’échelle nationale depuis 1996 à accomplir cet exploit.

Joel Klatt a discuté du match entre les TCU Horned Frogs et les Georgia Bulldogs. TCU aura besoin d’un joueur explosif pour menacer la Géorgie.

7. Avec une victoire sur la Géorgie lors du match de championnat national, Dykes deviendrait le deuxième entraîneur de football universitaire à remporter 14 matchs lors de sa première saison. L’autre est l’ancien entraîneur de Penn, George Washington Woodruff, en 1892.

8. TCU cherche à devenir la cinquième équipe de l’histoire du football universitaire à remporter un championnat national après avoir perdu un record la saison précédente. Les autres écoles à le faire comprennent État du Michigan (1962), USC (1961) et Minnesota (1960 et 1940).

9. TCU est le premier programme en 46 ans à remporter sept matchs consécutifs par 10 points ou moins. La dernière équipe à avoir accompli un tel exploit était Colgate en 1976.

10. TCU est entré dans la saison de football universitaire 2022 à +20 000 (parié 10 $ pour gagner 2 010 $ au total) sur FOX Bet pour remporter le titre national.

