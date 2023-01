Championnat HSBC d’Abu Dhabi : le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, prend la tête du premier match des Rolex Series | Nouvelles du golf

Luke Donald pourrait entrer dans les places de qualification automatique pour la Ryder Cup avec une victoire à Abu Dhabi

Le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, a reculé les années pour donner le ton après la manche d’ouverture du championnat HSBC d’Abu Dhabi, où plusieurs de ses espoirs de l’équipe européenne ont également impressionné.

Le joueur de 45 ans a mélangé neuf birdies avec un seul bogey en route vers un huit moins de 64 ans à Yas Links Abu Dhabi, donnant à l’Anglais une avance d’un coup sur l’Italien Guido Migliozzi et l’Australien Jason Scrivener dans l’ouverture Rolex Series événement de l’année.

Donald, qui espère regagner la Ryder Cup pour Team Europe au Marco Simone GC à Rome, a commencé sur le neuf de retour et a suivi les birdies aux 10e et 13e en produisant des gains consécutifs à partir du 16e pour atteindre le virage en 32.

L’ancien n ° 1 mondial a profité de la seconde par cinq mais a lancé trois putts à longue portée au par quatre suivant, avant de percer de 35 pieds au sixième pour commencer une finition à quatre birdies et sauter au sommet du classement. .

“En fait, j’ai commencé cette année avec des attentes plus élevées que celles que j’avais depuis longtemps pour mon propre jeu”, a déclaré Donald après sa partie. “J’ai l’impression que mon jeu est plutôt bon, donc ce n’est pas vraiment surprenant que j’ai tiré 64 aujourd’hui.”

Migliozzi – qui vise ses débuts à la Ryder Cup à domicile en septembre – est deuxième à égalité après avoir réalisé un 65 sans bogey, qui comprenait un trou d’aigle à 90 mètres au par-4 en premier, avec Scrivener à 105 mètres au 10e en route pour atteindre également sept sous.

“J’ai bien joué”, a déclaré Migliozzi. “Je suis heureux de jouer solide du tee au green également. Je cherchais cela la semaine dernière pour moi aussi. Il a été très important de tester de nouveaux équipements et de nouvelles sensations sur le parcours, et le travail que je fais et que j’ai fait en hiver fonctionne très bien.”

L’Irlandais Seamus Power a suivi son apparition dans la Hero Cup la semaine dernière en enregistrant cinq birdies dans une séquence de six trous autour du virage en route vers un 66 sans bogey, avec son compatriote Shane Lowry à moins de trois de la tête après deux birdies dans son dernier trois trous.

Le vice-capitaine de la Ryder Cup Edoardo Molinari et son frère Francesco – qui a remporté ses cinq matchs lors de la victoire européenne en 2018 – sont également dans le groupe sur cinq sous, tandis que Tommy Fleetwood a célébré son 32e anniversaire en affichant un 68 sans bogey pour obtenir dans les quatre en tête aux côtés du capitaine de la Ryder Cup 2021, Padraig Harrington.

“J’avais l’impression d’avoir bien roulé la balle sur les verts”, a déclaré Fleetwood. “Je n’ai pas tiré le meilleur parti de mes chances, mais dans l’ensemble, je ne peux pas du tout me plaindre d’être à quatre sous. Je pense que la chose la plus encourageante a été la façon dont j’ai joué et le fait que je me suis donné l’opportunité d’avoir un très bon score aujourd’hui. Je ne peux pas gagner le premier tour, mais j’ai bien joué.”

Tommy Fleetwood est à quatre du rythme après le premier tour à Abu Dhabi

Henrik Stenson a marqué sa première apparition sur le DP World Tour depuis qu’il a rejoint LIV Golf en cardant un quatre sous 68 et Lee Westwood, un ancien vainqueur à Abu Dhabi, a enregistré sept birdies et quatre bogeys lors d’un premier tour mouvementé 69.

Le jeu a été suspendu en raison de la baisse de la lumière à 17h57 heure locale (13h57 GMT), 21 joueurs n’ayant pas pu terminer leurs premiers tours et devant revenir vendredi matin pour terminer. Le deuxième tour commencera comme prévu.

