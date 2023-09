Championnat Fortinet : Justin Thomas retrouve la forme pour la Ryder Cup, à égalité au sixième rang aux côtés de Max Homa | Actualités golfiques

Justin Thomas suit son tir depuis le deuxième tee du Silverado Resort North Course lors du championnat Fortinet (AP Photo/Eric Risberg)

Justin Thomas a trouvé une forme bien méritée avant la Ryder Cup en tirant un deuxième tour de 67 au championnat Fortinet à Napa, en Californie.

Son compatriote Max Homa, double champion en titre de la Ryder Cup, faisait partie des cinq joueurs à égalité au sixième rang à huit sous la normale avec Thomas.

Sadith Theegala a tiré un 64 au deuxième tour pour égaler SH Kim à 12 sous la normale en tête du classement.

Mais c’est la présence de Thomas, sans victoire sur le PGA Tour cette saison et dépendant d’un choix wildcard du capitaine de la Ryder Cup Zach Johnson, quatre coups derrière à égalité pour la sixième place, qui a attiré l’attention.

Après avoir touché seulement trois fairways dans un 69 d’ouverture, Thomas est passé à un driver plus long qu’il a expérimenté ces dernières semaines.

« Je pouvais dire dans une vidéo que j’étais coincé en dessous », a déclaré le double vainqueur du Major, qui a touché huit fairways au deuxième tour. « Si je la conduis comme je l’ai fait aujourd’hui, je l’utiliserai pour le reste de ma carrière.

« J’ai eu une bonne idée après une petite séance de range de 10 minutes qui, selon moi, pourrait me permettre de passer au travers aujourd’hui et cela a plutôt bien fonctionné.

« C’est en partie ce qui, je pense, m’a permis d’avoir autant de succès dans ma carrière. J’ai très bien réussi à m’adapter à la volée. »

Homa a obtenu un 66 vendredi. « C’était bien », a déclaré Homa. « Je pensais que c’était propre. J’avais quelques trous bizarres, mais à part ça, j’ai l’impression que je m’en suis bien sorti.

« Je dois jouer un peu plus proprement si je veux faire une course ce week-end, mais le jeu se sent plutôt bien. Il suffit de m’occuper d’une sorte de swing de golf bâclé. »

Le groupe à sept sous la normale comprend le duo anglais Callum Tarren et Harry Hall.

Le capitaine américain de la Ryder Cup, Johnson, faisait partie de ceux qui ont raté le cut.