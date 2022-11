Championnat féminin LPGA Pelican: Nelly Korda de retour en tant que n ° 1 mondiale après avoir remporté la victoire | Nouvelles du golf

Nelly Korda est de retour au sommet du monde après avoir remporté le championnat féminin LPGA Pelican

Nelly Korda est de retour en tant que joueuse n ° 1 du golf féminin après avoir remporté le championnat féminin LPGA Pelican dimanche.

Enfermé dans une bataille avec Lexi Thompson le long du neuf de retour, Korda a pris les devants avec des oiselets les 16 et 17 et a tenu bon pour un six-moins de 64 pour une victoire en un coup.

Korda a gagné au Pelican Golf Club pour la deuxième année consécutive, celle-ci élevant son ancienne adolescente thaïlandaise Atthaya Thitikul pour reprendre le classement n ° 1.

Korda a commencé l’année au n ° 1, mais a ensuite raté quatre mois avec un caillot de sang dans son bras gauche et a du mal à retrouver sa forme depuis. Sa seule victoire a été dans l’Aramco Team Series en Espagne sur le Ladies European Tour.

C’était son premier titre sur le circuit de la LPGA, et les larmes à la fin étaient évidentes à quel point cela signifiait pour elle après toutes ses luttes.

“Honnêtement, incroyable”, a-t-elle déclaré à propos de son retour au n ° 1. “Ça a été une année difficile. J’ai raté deux coupes en Arkansas et à Dallas, mais j’ai gardé la tête haute et j’ai travaillé très dur. C’est vraiment bien d’être au top .”

Thompson a réussi quatre birdies consécutifs sur les neuf premiers pour prendre la tête, et Korda est restée avec elle.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Ils étaient à égalité lorsque Korda, dans le groupe devant Thompson, a réussi un birdie le 16e. Puis, le court 17, Korda a mis en place un putt de birdie de 10 pieds. Thompson ne pouvait pas l’égaler. Son coin a été mal jugé à cause de la rotation, et il a roulé tout le long du green et a laissé Thompson se précipiter pour le par.

C’était la deuxième année consécutive que Thompson, qui n’avait pas gagné sur le circuit de la LPGA depuis plus de trois ans, laissait échapper une chance de gagner au Pelican Golf Club.

Il y a un an, Korda a réussi un birdie au 18e et Thompson a fait bogey, un swing à deux coups qui a conduit à un barrage que Korda a remporté avec un birdie.

Cette fois, l’approche de Korda vers le 18 a navigué sur le green et elle a dû faire deux putts à environ 30 pieds pour s’échapper avec bogey et afficher un 14-moins de 196.

Cela a donné à Thompson une chance pour un swing à deux coups en faisant un birdie pour forcer un play-off. Mais elle a accroché son coup de départ dans un léger rugueux, et son approche d’environ 187 mètres dans le vent est allée droit et long, évitant de peu l’eau.

Le terrain de Thompson s’est installé à deux pieds. Le par lui a donné un 66 et une deuxième place.

Allisen Corpuz, une recrue du circuit de la LPGA qui a commencé la ronde finale avec une avance d’un coup, a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour un 69 pour terminer seule en troisième position.

Les 60 meilleurs joueurs de la Race to the CME Globe se qualifieront pour le Tour Championship de fin de saison la semaine prochaine à Naples.

Maria Fassi du Mexique ne les rejoindra pas. La Mexicaine de 24 ans, qui a commencé le tournoi avec un 62 à la recherche de sa première victoire dans la LPGA, était sur le point de se qualifier pour le championnat CME Group Tour avec deux trous à jouer.

Mais elle a frappé un trois bois du 17e tee dans un bunker, l’a attrapé lourd et n’a pas réussi à sauver la normale à environ 30 mètres du green. Ayant besoin de la normale sur le difficile 18, Fassi s’est laissé un putt de 60 pieds sur deux crêtes. Elle n’a pas dépassé la deuxième crête et le bogey à trois putts lui a donné un 71 et une égalité à trois pour la septième place.

Fassi, qui est entré dans la semaine au n ° 72, a terminé au n ° 65 dans la course aux points. Les 63 premiers entrent à Naples car trois joueurs n’y iront pas.

La dernière place pour la bourse de 7 millions de dollars la semaine prochaine, la gagnante obtenant 2 millions de dollars, un record pour le golf féminin, est allée à Ariya Jutanugarn, qui avait raté la coupe à Pelican.